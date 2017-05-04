Güncelleme: 14:35, 04 Mayıs 2017 Perşembe

Dergilerin Mayıs sayıları okuyucularıyla buluşmaya başladı

Dünya Bülteni/ Kültür Haberleri Servisi

Genç Dergisinin Mayıs 2017 tarihli 128. sayısı ”Bırakma Kendini!” kapağıyla çıktı.

Dergide bu ay Mehmet Dinç, Hamit Kardaş, El Hac Nuh ve Prof. Dr. Recep Şentürk ile yapılan söyleşiler de yer alıyor.

Dergide yer alan bazı yazılar ve yazarları şöyle:

Mehmet Lütfi Arslan - Bahar İçimize Gelsin

Ayşegül Genç - Av da İçinde Avcı da!

Rabia Gülcan Kardaş - Beslendiğin Kaynakları Gözet

Ayşe Yazıcılar - Eşeledik Külleri Kıvılcımlar Parladı

Adem Ergül - Beraberlik Sırrı

Alican Tatlı - Asr-ı Saadet Heyecanı

Gökhan Gökçek - Kızılelma Tüm Cihandır

Haşim Akın - Burkina’da Özleyeceklerim

Sinan Özgenç - Gençlerimiz Neden Ateist veya Deist Oluyorlar?

Muaz Erdem - Satürn’ün Uydusunda Hayat İzleri

Hande Berra - Aşk Tahta Ata Bindi

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar dergisinin Mayıs 2017 tarihli 68. sayısı çıktı.

Usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam eden dergi, Turan Koç’un “İbrahim Çağrısı” isimli eseriyle şiir sayfalarını açıyor. Ahmet Murat’ın “Güzel Zayıflık”, Said Yavuz’un “Güzel Bir Şey Söyle” ve Nurettin Durman’ın “Havar” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Cafer Keklikçi, Dilek Kartal, Süleyman Unutmaz, Sadık Koç, Elif Nuray, Ali Berkay, Melike Kılıç, Suavi Kemal Yazgıç, Emel Özkan, Sibel Eraslan, Beyzanur Turcihan, Zeynep Kot Tan, Rumeysa Nur Gürbüz, Vahide Mutu, Dilara Akdeniz, Melek Ören, Ali Sali, Adem Yazıcı, Bilal Can, Enes Talha Tüfekçi, Ertuğrul Gazi Demir, Bayram Zıvalı, Abdullah Mesud, Mehmet Burak, Orhan Özekinci, Mustafa Yıldırım, Tarık Tufan ve Tuba Kaplan.

Mayıs sayısının öykü sayfalarında ise Muhsin Macit’in “Yağmur Dalgınlığı”, Abdullah Harmancı’nın “Kalender”, Handan Acar Yıldız’ın “Hangi Emanet?”, Elif Genç’in “Nilüferlerin Arasında”, Senem Gezeroğlu’nun “Bir Pazar. Bir Park. Bir Çiçek: Unutmabeni”, Yıldız Ramazanoğlu’nun “Veronika” , Selma Aksoy Türköz’ün “Kaz Dağı Efsanesi” ve Cemal Şakar’ın “Sırtımdaki Ben” isimli öyküleri bulunuyor.

İtibar’ın Mayıs sayısında Kerem Kınık ile Furkan Çalışkan ve Ali Oturaklı konuşmuş. İkinci söyleşide ise Aykut Nasip Kelebek, Abdullah İlhan’ın sorularını yanıtlamış.

Selahattin Yusuf’un üzerinde çalıştığı yeni romandan bir bölümün de yer aldığı bu sayıda Erol Yılmaz, üçüncüsü düzenlenen Milli Kültür Şurası’yla ilgili ikinci yazısını kaleme aldı. Bekir Salih Yaman’ın “Terceme-i Hâl”, Furkan Çalışkan’ın “Pasajlar ve Şarkılar” ve Necip Tosun’un Atina gezisine dair yazısının yer aldığı 68. sayıda İbrahim Tenekeci de yeni bir dosyanın kapısını aralıyor: İnsanlar ve Mekânlar. İlk yazı ise tesbihçi Kadir Şükrü Karateke üzerine.

Selçuk Sümer Özel’in Afganistan fotoğraflarıyla ve İbrahim Kalın’ın iki fotoğrafıyla yer aldığı derginin yeni sayısının diğer yazarları ise Gökhan Gökçek, Hasan Hüseyin Çağıran, Harun Tan, Mustafa Özel, Semih Diri, Muhammed Enes Kala, M. Fatih Andı, Turgay Demirel, Murat Erol, Ercan Yıldırım, Hüsrev Hatemi ve Kemal Sayar.

Dergâh dergisinin Mayıs 2017 tarihli 327. sayısı raflardaki yerini aldı.

Derginin Mayıs sayısında Mehmet Âkif’in bugüne kadar bilinmeyen ‘Zeytin Ağacı’ isimli eseri tanıtılıyor. Ali Birinci ve Yusuf Turan Günaydın’ın ortak bir yazıyla tanıttıkları eser, Âkif’in Halkalı Ziraat Mektebi muallimliği sırasında tercüme ettiği bir ziraat kitabı. ‘Zeytin Ağacı’ dönemin ziraat lügatçesine ayna tutması açısından da ayrı bir kıymet arz ediyor. Şapoğraf usulüyle az sayıda basılan ‘Zeytin Ağacı’ kitabının gün yüzüne çıkarılmış olması hem Âkif külliyatına hem de kültürümüze önemli bir katkı.

Dergâh Dergisi’nin Mayıs sayısına şiirleriyle katkıda bulunan isimler ise: Atakan Yavuz, Mehmet Şahinkoç, Abdul Samet Atılgan, Fatma Şengil Süzer, Ali Ayçil, Zümrüt Karabudak, Oğuzhan Bükcüoğlu ve Dinçer Ateş.

Derkenar sütununda Funda Özsoy Erdoğan ve M. Sadi Karademir’in birer yazısı bulunuyor.

Mayıs sayısının hikâyecileri Sinem Torun ve M. Yücel Öztürk.

Derginin bu sayısında Alâattin Karaca’nın Emrah Serbes’in “Müptezeller”i üzerine kaleme aldığı bir değerlendirme yazısı var.

Necip Tosun, Bünyamin Demirci’nin hikâyelerini değerlendiriyor.

Reyhan Senân’nın denemesi ebru sanatının manevi kapılarında dolaşıyor.

Mustafa Özel ‘Sinekli Bakkal’dan sonra ‘Yeni Turan’a uğruyor.

Mehmet Âkif Çetin, makalesinde Tanpınar’ın ‘Şark’a bakışını irdeliyor.

Osman Özbahçe, modern şiirde ‘süreç ve kuram’ üzerine tadımlık bir metin paylaşıyor.

Mayıs sayısının ‘Orta Sayfa’ konuğu Abdulhamit Kırmızı. Osmanlı bürokrasisi ve Osmanlı’da biyografi yazıcılığıyla ilgili önemli çalışmalara imza atan Kırmızı ile Halil Solak Dergâh için konuşmuş.

Pınar Hacısalihoğlu, denemesinde uzaktan sevilmiş İstanbul’u anlatıyor.

Derginin Mayıs sayısında Bengisu Filiz’in Rozina Ali’den çevirmiş olduğu bir yazı bulunuyor: Amerikalı okura İslâmsız bir Mevlana mı sunuluyor?

Rabia Yavuz yazısında Don Kişot’u zamana karşı dayanıklı kılan sebeplere eğiliyor.

Meryem Genel, Nurettin Topçu’da bilgi, ahlâk ve hakikat ilişkisi üzerine bir metinle dergiye katkıda bulunuyor.

Ömer Özcan, Eşref Edip Fergan’ın ‘Çocuklarımıza Din Okuma Kitabı’ hakkında tek parti döneminde yapılan yazışmaları paylaşıyor.

Arka kapakta Mustafa Kutlu’nun ‘Yara’ adlı kısa hikâyesi var.

Dil ve Edebiyat dergisinin Mayıs 2017 tarihli 101. sayısı çıktı.

Dergi, Mayıs 2017 sayısında Türkiye’de dergi geleneğini masaya yatırıyor. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Üzeyir İlbak, şairler Özcan Ünlü, Hüseyin Akın ve Zafer Acar ilk edebiyat dergisinden günümüze, ülkemizin dergicilik serüvenini muhitler ve şahıslar üzerinden ele alıyorlar.

Cumali Ünaldı Hasannebioğlu’nun “Batıyla Üç Hesaplaşma” isimli şiirinin yanında Zafer Acar, Nurettin Durman, Nurullah Genç gibi ustalarla genç şairlerin şiirleri de dergide yer alıyor.

Çizgi ustası Hasan Aycın’ın da bir çalışmayla katkı sunduğu dergide dil yazıları, hikâyeler, kültür ve edebiyat meselelerimize ilişkin yazılar, denemeler ve yeni kitap tanıtımlarının yanı sıra Üzeyir İlbak’ın dünyadaki ve Osmanlıdan başlayarak gerçekleşen sistem değişiklikleri üzerinden yeni Türkiye’yi masaya yatırdığı “Yeni Bir Başlangıç” yazısı da okurlarını selamlıyor.

Kardelen dergisinin Nisan-Haziran 2017 tarihli 92. sayısı çıktı.

Dergi yeni sayısında “fikir kahramanı” Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i ele alıyor. Dergi kapakta okuyucuya; Üstad’ın “Ektik, ektik, yetişecek. Çoğu gitti, azı kaldı” sözüyle sesleniyor.

Üstad Necip Fazıl’ın "İdeolocya Örgüsü" eserinin “Son ve Tek Kıvılcım” bölümüyle başlayan dergide her zaman olduğu gibi fikir yazılarına, şiirlere ve hikâyelere de yer veriliyor.

Dergide yer alan yazılardan bazıları şöyle:

Üstad İçin Yazı Kaleme Almak - Ali Erdal

Çile – Durun Kalabalıklar - Kadir Bayrak

Necip Fazıl Hakkında İki Kılavuz Eser - Mustafa Kınıkoğlu

Sabah Yakındır – Muzaffer Doğan

Necip Fazıl’ı Anlatmak - Mustafa Büyükgüner

Büyük Doğu: Anahtarın Kum Üzerindeki Yuvası – Sinan Ayhan

Üstad ve Mizah - Murat Yaramaz

İlim ve İrfan dergisinin Mayıs 2017 tarihli 57. sayısı rüya dosyasıyla çıktı.

Dergide dosya kapsamında Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. Ali Akpınar ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz’ın yazıları yer alıyor.

Prof. Dr. Süleyman Uludağ, rüya kavramını mutasavvıfların gözünden değerlendiriyor. Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz, rüyada temel ölçünün ne olması gerektiğini anlatıyor. Prof. Dr. Ali Akpınar ise yazısında Kur’an-ı Kerim’de rüyaları anlatılan peygamberler üzerinden bir değerlendirmede bulunuyor.

Derginin orta sayfalarında düzenli olarak sohbetleri yer alan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi bu sayıda, İlahi gazaba dikkat çekiyor.

Derginin bu sayısında Said Yavuz tevbe kavramı etrafında insanın yüzünü Hakk’a dönmesini, samimi tevbesini anlatıyor. Prof. Dr. Kadir Özköse Afrika’da faaliyet gösteren Ticaniye tarikatını ve bu tarikatın kurucusu büyük sufi Ahmed Ticani’nin portresini kaleme almış. Prof. Dr. Selahattin Yıldırım ise mürüvvet kavramı etrafında bu kavramın kalbe dair izlerini anlatıyor. İslim Gümüştekin, bu sayıda cennet ehlinin efendisi, Resulullah Efendimizin torunu Hazret-i Hasan’ı anlatıyor. Yrd. Doç. Dr. Abdulcebbar Kavak, Ramazan-ı şerife kalben yapılması gereken hazırlığı anlatıyor.

Kübra Zümrüt Orhan, Nakşibendiye tarikatının on bir ilkesi olan kelimat-ı kudsiye hakkında bilgi verdikten sonra, ilk ilke huş der-dem kavramını anlatıyor. Mona İslam ise insanın iradesi ve hayatı hakkındaki bağa dikkat çekiyor. Ahmet Edip Başaran bu sayıda arayışa devam ediyor, Fatma Atıcı’nın “Ten Cehennemdir” romanı etrafında tenden cana geçişin anlamını vurguluyor. Mustafa Nezihi Pesen Kırkambar sayfalarında okurlara tadımlık bilgiler sunmaya devam ediyor. Kemal Özer ise sağlıklı et meselesi üzerinden modern zamanlarda insanoğlunun hayvanlara ettiği zulümlere dikkat çekiyor.

Gülbahçe çocuk eki de İlim ve İrfan dergisi Mayıs sayısıyla birlikte okura sunuluyor.

Genel Yayın Yönetmenliğini Abdullah Enes Aydın'ın yaptığı Barbar dergisi, Mayıs-Haziran 2017 tarihli 22. sayısında "Pazarcının Gözü Pazara Düşen Sözde" diyerek okurunu selamlıyor.

Bu sayının şairleri: Mim Kara, Erol Kaf, Emir Gündoğdu, Atakan Yavuz, Süleyman Yılmaz, H. Hüseyin Candemir, Burak Çelik, Hüseyin Dikmen, Tarık Selman, Zeki Altuntaş, M. Önder Karakaş, Mustafa Bilgin, Ali Can Fidan, Mehmed Mumcu, Mehmet Kâşifoğlu, Mehmet Burak, Mehmet Biter, Oğuz Ertürk, Necip Fazıl Akkoç, Yalçın Ülker, Yunus Keskin, Recep Yılmaz, Şener Öktem, M. Tuğrul Çolak, Feyz Kariha, Fatih Korkmaz ve Emrullah Emin. Betül Aksakal, Kadir Yıldız, Ogün Akdoğan, Fatih Vasconcelos, Yuja Dab ise şiirleriye Barbar’da ilk kez yer alıyorlar.

Kapak çizimi her sayıda olduğu gibi sanatçı Ahmet Demir imzası taşıyor.

Düşünce bölümünde Mehmet Akıncı, Talha Ulukır, Murat Gökdemir ve Ebubekir Alan yer alırken; Kenan Yusuf, Emine Yıldız Er, Murat Soyuer ve Recep Boz bu sayıya öyküleriyle katkıda bulunan isimler.

Burak Çelik’in “Pragmatizm Çıkmazında Şiir” ve Hüseyin Dikmen’in “Perakende Fiyatına Toptan Şiir” başlıklı eleştirileri de dergide yer alıyor.

Alıntı kısmında bu sayı, Theodor W. Adorno’dan Sahteliğin Çekiciliği metni yer alıyor.

E.E. Cummings’in şiiri Hüseyin Dikmen, Ezra Pound’un “Varlık Beyanı” şiiri Abdullah Enes Aydın, Friedrich Hölderlin’in şiiri ise M. Ertuğrul Aydın tarafından Türkçe’ye kazandırıldı.

Dördüncü dönemde başlayan ve Fehmi Sünnetçi tarafından kaleme alınan “Çok Hisli Çok Fikirli Ansiklopedik Yeni Din Lügatı”nda “ahlak, Aliya İzzetbegoviç, cemaat, cennetbank, dua, dünya, ibadet” kavramları farklı anlamlarıyla ele alınıyor.