13:20, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

AltÄ±n 4 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼





AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 140,1 lira ile yaklaÅŸÄ±k 4 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesini gÃ¶rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±,Â 140,1 liraÂ ile yaklaÅŸÄ±k 4 ayÄ±nÂ en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesini gÃ¶rdÃ¼. DÃ¼n uluslararasÄ± piyasada deÄŸer kaybeden altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±na baÄŸlÄ± olarak 140,4 liraya inen altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, gerileyiÅŸini bugÃ¼n de sÃ¼rdÃ¼rerek 140,1 lira ile 9 Ocak'tan bu yana en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesini gÃ¶rdÃ¼. Saat 11.45 itibarÄ±yla gram altÄ±n 141 liradan alÄ±cÄ± bulurken, KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da Ã§eyrek altÄ±n 231, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 943 liradan satÄ±lÄ±yor. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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