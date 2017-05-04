Kuzey Kore bu kez Ã‡in'i doÄŸrudan eleÅŸtirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kuzey Kore resmi haber ajansÄ±nda yer alan bir yorumda, Pekin yÃ¶netiminin Pyongyang'Ä±n nÃ¼kleer programÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n "ciddi" sonuÃ§lar doÄŸurabileceÄŸi uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Kuzey Kore resmi haber ajansÄ± KCNA'da Kim Chol imzasÄ±yla yayÄ±mlanan makalede, "Ã‡in'in iki Ã¼lke arasÄ±ndaki gerginliÄŸi daha da artÄ±rmak iÃ§in her gÃ¼n saÃ§ma ve pervasÄ±z aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±ÄŸÄ±" ifade edildi.
Ã‡in devlet medyasÄ±nÄ±n yorumlarÄ±na atÄ±fta bulunulan makalede Ã‡in'in ABD ile aynÄ± ÅŸekilde tepki gÃ¶stermek iÃ§in sudan bahaneler Ã¼rettiÄŸi ve iliÅŸkilerin bozulmasÄ±ndan Pyongyang'Ä± sorumlu tuttuÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Ã‡in'e ikili iliÅŸkilere pervasÄ±zca verdiÄŸi zarar nedeniyle ortaya Ã§Ä±kacak ciddi sonuÃ§lar Ã¼zerinde daha iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan makalede "Ã‡in, artÄ±k Kuzey Kore'nin sabrÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± test etmeye Ã§alÄ±ÅŸmamalÄ±. Pyongyang, Pekin'e dostluk amacÄ±yla asla yalvarmayacak. Ã‡in, daha sert yaptÄ±rÄ±mlar uygulama kararÄ± alarak ikili iliÅŸkilerdeki kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgiyi aÅŸtÄ±." ifadelerine yer verildi.
Bu arada GÃ¼ney Kore BirleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±, daha Ã¶nce Pyongyang'Ä±n Ã‡in'e doÄŸrudan uyarÄ±da bulunmadÄ±ÄŸÄ±na, isim vermeden "komÅŸu bir Ã¼lke" olarak eleÅŸtirdiÄŸine iÅŸaret etti.
Yonhap'Ä±n haberine gÃ¶re, BirleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan adÄ± aÃ§Ä±klanmayan bir yetkili, "Pyongyang yÃ¶netimi, nÃ¼kleer ve fÃ¼ze programlarÄ±nÄ± eleÅŸtiren Ã¼lkelere katÄ±lan Ã‡in'e sert tepki gÃ¶sterdi. AslÄ±nda Pyongyang'Ä±n Ã‡in'in bu mesajÄ±nÄ± dikkate almasÄ± gerekiyor." dedi.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ GÄ±ng Åžuang, dÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ã‡in'in Kuzey Kore'deki diplomatik temsilciliÄŸinden Ã‡in vatandaÅŸlarÄ±na Ã¼lkeden ayrÄ±lmalarÄ± ÅŸeklinde uyarÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± yalanlamÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡in ve Kuzey Kore'nin temaslarÄ±nÄ± normal ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten GÄ±ng, Ã‡in vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Kuzey Kore'ye her gÃ¼n giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun normal bir durum olduÄŸunu dile getirmiÅŸti.
Kuzey Kore'nin en bÃ¼yÃ¼k ticaret ortaÄŸÄ± olan Ã‡in, BM yaptÄ±rÄ±mlarÄ± uyarÄ±nca Kuzey Kore'nin kÃ¶mÃ¼r ithalatÄ±nÄ± askÄ±ya almÄ±ÅŸ ve Pyongyang yÃ¶netimine nÃ¼kleer eylemlerine son vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.
HÄ±rvatistan'da, koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin ortaklarÄ±ndan MOST Hareketi Genel BaÅŸkanÄ± ve Meclis BaÅŸkanÄ± Bozo Petrov istifa etti.
Makedonya Sosyal Demokratlar BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Zaev, mayÄ±s ayÄ±nda hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±nÄ± beklediÄŸini belirterek mecliste yaÅŸananlarÄ±n etnik Ã§atÄ±ÅŸmayla alakasÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran, Suriye'de "Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri" oluÅŸturulmasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzaladÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, Ä°dlib'de Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±z bÃ¶lge oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n sona erdirilmesinin yolunu aÃ§abileceÄŸini sÃ¶yledi
Avusturya Savunma BakanÄ± Doskozil, "AB Komisyonu kasÄ±m ayÄ±ndan itibaren ulusal sÄ±nÄ±rlarÄ±n kontrol edilmesinin yasal olarak mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyorsa o zaman birlikte uyumlu bir yasa yaparÄ±z" dedi
Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci turu oylamasÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸa karÅŸÄ± cephe oluÅŸturma Ã§aÄŸrÄ±larÄ± artarken, 3 bÃ¼yÃ¼k dinin temsilcilerinin yaptÄ±klarÄ± Le Pen karÅŸÄ±tÄ± ortak Ã§aÄŸrÄ±yÄ± Katolik kilisesi imzalamadÄ±
Buckingham SarayÄ±, 96 yaÅŸÄ±ndaki Edinburgh DÃ¼kÃ¼ Prens Philipâ€™in sonbahar aylarÄ±ndan itibaren kamusal etkinliklere katÄ±lmama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
FildiÅŸi Sahili2nden 150 asker, Mali'de gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak amacÄ±yla gÃ¶rev yapan MINUSMA'ya katÄ±lmak Ã¼zere bÃ¶lgeye gÃ¶nderildi
AP Filistin ile Ä°liÅŸkiler Delegasyonu BaÅŸkanÄ± Sylikiotis, "Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesi Ä°srail'in Gazze Åžeridi'ne uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olabilir. Filistin devletinin artÄ±k tanÄ±nmasÄ± gerekiyor" dedi
Pyongyang yÃ¶netimi Ã‡in'in kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgiyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu
Irak'ta Musul'un kuzeybatÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarma operasyonunu baÅŸladÄ±
Ä°zvestiya gazetesi, "Putin-ErdoÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi, kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda 3 saatten fazla sÃ¼rdÃ¼. Putin, 'TÃ¼rk-Rus iliÅŸkilerinde normalleÅŸme sÃ¼reci geride kaldÄ±. Normal ortaklÄ±k iÅŸbirliÄŸine geri dÃ¶nÃ¼yoruz' dedi"
ABD'nin eski Avrasya Enerji Ã–zel Temsilcisi ve KÃ¼resel Enerji Merkezi Kurucu DirektÃ¶rÃ¼ Morningstar, "(Ä°ran ile nÃ¼kleer anlaÅŸma) ABD, anlaÅŸmayÄ± sonlandÄ±rÄ±rsa bunu yapan tek Ã¼lke olacak ve gerek Avrupa BirliÄŸi gerekse anlaÅŸmaya imza atan diÄŸer Ã¼lkelerden soyutlanacak" dedi
DÃ¼n GÃ¼listan eyaletinde yaÅŸanan maden faciasÄ± nedeniyle 3 gÃ¼n genel yas ilan edildi
Madagaskar EÄŸitim BakanÄ± Paul Rabary, "Ä°slami Ã¶zel okul" olarak kurulan ancak daha sonra Kur'an kursuna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len 16 kuruluÅŸu kapatacaklarÄ±nÄ± bildirdi
Ä°srail gÃ¼Ã§leri, BatÄ± Åžeria'nÄ±n gÃ¼neyindeki BeytÃ¼llahim kenti yakÄ±nlarÄ±nda Filistinlilere ait 3 evi "ruhsatsÄ±z olduÄŸu" gerekÃ§esiyle yÄ±ktÄ±