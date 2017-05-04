13:23, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Kuzey Kore bu kez Ã‡in'i doÄŸrudan eleÅŸtirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore resmi haber ajansÄ±nda yer alan bir yorumda, Pekin yÃ¶netiminin Pyongyang'Ä±n nÃ¼kleer programÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n "ciddi" sonuÃ§lar doÄŸurabileceÄŸi uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Kuzey Kore resmi haber ajansÄ± KCNA'da Kim Chol imzasÄ±yla yayÄ±mlanan makalede, "Ã‡in'in iki Ã¼lke arasÄ±ndaki gerginliÄŸi daha da artÄ±rmak iÃ§in her gÃ¼n saÃ§ma ve pervasÄ±z aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±ÄŸÄ±" ifade edildi.

Ã‡in devlet medyasÄ±nÄ±n yorumlarÄ±na atÄ±fta bulunulan makalede Ã‡in'in ABD ile aynÄ± ÅŸekilde tepki gÃ¶stermek iÃ§in sudan bahaneler Ã¼rettiÄŸi ve iliÅŸkilerin bozulmasÄ±ndan Pyongyang'Ä± sorumlu tuttuÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ã‡in'e ikili iliÅŸkilere pervasÄ±zca verdiÄŸi zarar nedeniyle ortaya Ã§Ä±kacak ciddi sonuÃ§lar Ã¼zerinde daha iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan makalede "Ã‡in, artÄ±k Kuzey Kore'nin sabrÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± test etmeye Ã§alÄ±ÅŸmamalÄ±. Pyongyang, Pekin'e dostluk amacÄ±yla asla yalvarmayacak. Ã‡in, daha sert yaptÄ±rÄ±mlar uygulama kararÄ± alarak ikili iliÅŸkilerdeki kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgiyi aÅŸtÄ±." ifadelerine yer verildi.

Bu arada GÃ¼ney Kore BirleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±, daha Ã¶nce Pyongyang'Ä±n Ã‡in'e doÄŸrudan uyarÄ±da bulunmadÄ±ÄŸÄ±na, isim vermeden "komÅŸu bir Ã¼lke" olarak eleÅŸtirdiÄŸine iÅŸaret etti.

Yonhap'Ä±n haberine gÃ¶re, BirleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan adÄ± aÃ§Ä±klanmayan bir yetkili, "Pyongyang yÃ¶netimi, nÃ¼kleer ve fÃ¼ze programlarÄ±nÄ± eleÅŸtiren Ã¼lkelere katÄ±lan Ã‡in'e sert tepki gÃ¶sterdi. AslÄ±nda Pyongyang'Ä±n Ã‡in'in bu mesajÄ±nÄ± dikkate almasÄ± gerekiyor." dedi.

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ GÄ±ng Åžuang, dÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ã‡in'in Kuzey Kore'deki diplomatik temsilciliÄŸinden Ã‡in vatandaÅŸlarÄ±na Ã¼lkeden ayrÄ±lmalarÄ± ÅŸeklinde uyarÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± yalanlamÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡in ve Kuzey Kore'nin temaslarÄ±nÄ± normal ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten GÄ±ng, Ã‡in vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Kuzey Kore'ye her gÃ¼n giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun normal bir durum olduÄŸunu dile getirmiÅŸti.

Kuzey Kore'nin en bÃ¼yÃ¼k ticaret ortaÄŸÄ± olan Ã‡in, BM yaptÄ±rÄ±mlarÄ± uyarÄ±nca Kuzey Kore'nin kÃ¶mÃ¼r ithalatÄ±nÄ± askÄ±ya almÄ±ÅŸ ve Pyongyang yÃ¶netimine nÃ¼kleer eylemlerine son vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.