13:25, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Moldova'ya gidecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n,Â MoldovaÂ BaÅŸbakanÄ± Pavel Filip'in davetine icabetle 5-6 MayÄ±s'ta bu Ã¼lkeye resmi ziyarette bulunacaÄŸÄ± belirtildi.

TÃ¼rkiye'den Moldova'ya baÅŸbakan dÃ¼zeyindeki ilk resmi ziyaret kapsamÄ±nda yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki diplomatik iliÅŸkilerin tesisinin 25'inci yÄ±lÄ±nda Moldova ile yeni iÅŸ birliÄŸi imkanlarÄ±nÄ±n ele alÄ±nmasÄ± ve muhtelif alanlarda bir dizi anlaÅŸmanÄ±n imzalanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ziyaretinin KiÅŸinev ayaÄŸÄ±nda, Moldova CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°gor Dodon, BaÅŸbakan Pavel Filip, Parlamento BaÅŸkanÄ± Andrian Candu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek. YÄ±ldÄ±rÄ±m, MoldovalÄ± mevkidaÅŸÄ±yla beraber TÃ¼rk ve Moldova iÅŸ Ã§evrelerinin bir araya geleceÄŸi TÃ¼rkiye-Moldova Ä°ÅŸ Forumu'na da katÄ±lacak.

Moldova ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda dostluk kÃ¶prÃ¼sÃ¼ teÅŸkil eden GÃ¶koÄŸuz soydaÅŸlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± GÃ¶koÄŸuz Yeri Ã–zerk BÃ¶lgesi'ni ziyaret edecek YÄ±ldÄ±rÄ±m, 4'Ã¼ncÃ¼ DÃ¼nya GÃ¶koÄŸuz Kongresi'nde konuÅŸacak.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ziyaret kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'nin KiÅŸinev BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin yeni hizmet binasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rk kurum ve mÃ¼teÅŸebbislerinin desteÄŸiyle Moldova'da tamamlanan bazÄ± projelerin de aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek.