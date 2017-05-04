DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

13:36, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

"Filistin devleti artÄ±k tanÄ±nmalÄ±"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Parlamentosu (AP) Filistin ile Ä°liÅŸkiler Delegasyonu BaÅŸkanÄ± Neoklis Sylikiotis, Hamas'Ä±n Prensipler Belgesi'ni aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, "Filistin devletinin 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±yla artÄ±k tanÄ±nmasÄ± gerekiyor." dedi.

AA muhabirinin sorularÄ±nÄ± cevaplayan Sylikiotis, Hamas'Ä±n yeni Prensipler Belgesi'nin Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayarak "UmarÄ±m bu belge Fetih ile Hamas arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne de katkÄ±da bulunur ve Filistin ulusal birliÄŸinin inÅŸa edilmesini kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesinin, Ä°srail'in Gazze Åžeridi'ne 11 yÄ±ldÄ±r uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukanÄ±n da kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olabileceÄŸini sÃ¶yleyen Sylikiotis, "Trajik sonuÃ§larÄ± olan ve binlerce kiÅŸiyi etkileyen bu ablukanÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor." diye konuÅŸtu.

"FÄ°LÄ°STÄ°N DEVLETÄ° TANINMALI"

Sylikiotis, "Biz Avrupa Parlamentosundaki Filistin delegasyonu olarak Filistin devletinin artÄ±k tanÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yoruz. AB Ã¼yeleri Ä°srail-Filistin sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in iki devletli seÃ§eneÄŸi destekliyorsa 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±yla Filistin devletini tanÄ±malarÄ± gerekiyor." dedi.

Hamas'Ä±n yeni siyaset vizyonunun bu Ã§erÃ§evede sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne katkÄ± saÄŸlayabileceÄŸini kaydeden Sylikiotis, Avrupa'nÄ±n Ä°srail'i iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim faaliyetlerini durdurmaya zorlamasÄ± ve iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in teÅŸvik etmesi gerektiÄŸini belirtti.

AP'deki Filistin delegasyonu olarak "iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n tehlikeye girdiÄŸini" dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini sÃ¶yleyen Sylikiotis, "AB iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in acil harekete geÃ§meli." diye konuÅŸtu.

Sylikiotis, diÄŸer yandan AB'nin Filistin'e yardÄ±m etmesi, Filistinli yetkililerin de Ã¼lke iÃ§indeki birliÄŸi saÄŸlama konusunda yoÄŸun Ã§aba sarf etmesi gerektiÄŸine dikkati Ã§ekti. Sylikiotis, Ä°srail-Filistin sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in "seÃ§imlerin yapÄ±labildiÄŸi ve birlik iÃ§inde hareket edebilen, baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s'te ve 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda tek bir Filistin devletinin inÅŸa edilmesi"nin Ã¶nemine vurgu yaptÄ±.

HAMAS'IN PRENSÄ°PLER BELGESÄ°

Hamas lideri Halid MeÅŸal, Hamas'Ä±n yeni Prensipler Belgesi'ni hafta baÅŸÄ±nda Doha'da aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Hamas'Ä±n 18 AÄŸustos 1988'de kabul ettiÄŸi kuruluÅŸ belgesinin yeni uluslararasÄ± koÅŸullara gÃ¶re gÃ¼ncellenmesiyle ortaya Ã§Ä±kan 42 maddelik Prensipler Belgesi'nde Hamas'Ä±n 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde Filistin devletini kabul ettiÄŸi belirtilmiÅŸti.