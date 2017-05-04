DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa Parlamentosu (AP) Filistin ile Ä°liÅŸkiler Delegasyonu BaÅŸkanÄ± Neoklis Sylikiotis, Hamas'Ä±n Prensipler Belgesi'ni aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, "Filistin devletinin 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±yla artÄ±k tanÄ±nmasÄ± gerekiyor." dedi.
AA muhabirinin sorularÄ±nÄ± cevaplayan Sylikiotis, Hamas'Ä±n yeni Prensipler Belgesi'nin Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayarak "UmarÄ±m bu belge Fetih ile Hamas arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne de katkÄ±da bulunur ve Filistin ulusal birliÄŸinin inÅŸa edilmesini kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r." ifadesini kullandÄ±.
Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesinin, Ä°srail'in Gazze Åžeridi'ne 11 yÄ±ldÄ±r uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukanÄ±n da kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olabileceÄŸini sÃ¶yleyen Sylikiotis, "Trajik sonuÃ§larÄ± olan ve binlerce kiÅŸiyi etkileyen bu ablukanÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor." diye konuÅŸtu.
"FÄ°LÄ°STÄ°N DEVLETÄ° TANINMALI"
Sylikiotis, "Biz Avrupa Parlamentosundaki Filistin delegasyonu olarak Filistin devletinin artÄ±k tanÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yoruz. AB Ã¼yeleri Ä°srail-Filistin sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in iki devletli seÃ§eneÄŸi destekliyorsa 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±yla Filistin devletini tanÄ±malarÄ± gerekiyor." dedi.
Hamas'Ä±n yeni siyaset vizyonunun bu Ã§erÃ§evede sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne katkÄ± saÄŸlayabileceÄŸini kaydeden Sylikiotis, Avrupa'nÄ±n Ä°srail'i iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim faaliyetlerini durdurmaya zorlamasÄ± ve iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in teÅŸvik etmesi gerektiÄŸini belirtti.
AP'deki Filistin delegasyonu olarak "iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n tehlikeye girdiÄŸini" dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini sÃ¶yleyen Sylikiotis, "AB iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in acil harekete geÃ§meli." diye konuÅŸtu.
Sylikiotis, diÄŸer yandan AB'nin Filistin'e yardÄ±m etmesi, Filistinli yetkililerin de Ã¼lke iÃ§indeki birliÄŸi saÄŸlama konusunda yoÄŸun Ã§aba sarf etmesi gerektiÄŸine dikkati Ã§ekti. Sylikiotis, Ä°srail-Filistin sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in "seÃ§imlerin yapÄ±labildiÄŸi ve birlik iÃ§inde hareket edebilen, baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s'te ve 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda tek bir Filistin devletinin inÅŸa edilmesi"nin Ã¶nemine vurgu yaptÄ±.
HAMAS'IN PRENSÄ°PLER BELGESÄ°
Hamas lideri Halid MeÅŸal, Hamas'Ä±n yeni Prensipler Belgesi'ni hafta baÅŸÄ±nda Doha'da aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Hamas'Ä±n 18 AÄŸustos 1988'de kabul ettiÄŸi kuruluÅŸ belgesinin yeni uluslararasÄ± koÅŸullara gÃ¶re gÃ¼ncellenmesiyle ortaya Ã§Ä±kan 42 maddelik Prensipler Belgesi'nde Hamas'Ä±n 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde Filistin devletini kabul ettiÄŸi belirtilmiÅŸti.
HÄ±rvatistan'da, koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin ortaklarÄ±ndan MOST Hareketi Genel BaÅŸkanÄ± ve Meclis BaÅŸkanÄ± Bozo Petrov istifa etti.
Makedonya Sosyal Demokratlar BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Zaev, mayÄ±s ayÄ±nda hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±nÄ± beklediÄŸini belirterek mecliste yaÅŸananlarÄ±n etnik Ã§atÄ±ÅŸmayla alakasÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran, Suriye'de "Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri" oluÅŸturulmasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzaladÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, Ä°dlib'de Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±z bÃ¶lge oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n sona erdirilmesinin yolunu aÃ§abileceÄŸini sÃ¶yledi
Avusturya Savunma BakanÄ± Doskozil, "AB Komisyonu kasÄ±m ayÄ±ndan itibaren ulusal sÄ±nÄ±rlarÄ±n kontrol edilmesinin yasal olarak mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyorsa o zaman birlikte uyumlu bir yasa yaparÄ±z" dedi
Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci turu oylamasÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸa karÅŸÄ± cephe oluÅŸturma Ã§aÄŸrÄ±larÄ± artarken, 3 bÃ¼yÃ¼k dinin temsilcilerinin yaptÄ±klarÄ± Le Pen karÅŸÄ±tÄ± ortak Ã§aÄŸrÄ±yÄ± Katolik kilisesi imzalamadÄ±
Buckingham SarayÄ±, 96 yaÅŸÄ±ndaki Edinburgh DÃ¼kÃ¼ Prens Philipâ€™in sonbahar aylarÄ±ndan itibaren kamusal etkinliklere katÄ±lmama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
FildiÅŸi Sahili2nden 150 asker, Mali'de gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak amacÄ±yla gÃ¶rev yapan MINUSMA'ya katÄ±lmak Ã¼zere bÃ¶lgeye gÃ¶nderildi
AP Filistin ile Ä°liÅŸkiler Delegasyonu BaÅŸkanÄ± Sylikiotis, "Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesi Ä°srail'in Gazze Åžeridi'ne uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olabilir. Filistin devletinin artÄ±k tanÄ±nmasÄ± gerekiyor" dedi
Pyongyang yÃ¶netimi Ã‡in'in kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgiyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu
Irak'ta Musul'un kuzeybatÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarma operasyonunu baÅŸladÄ±
Ä°zvestiya gazetesi, "Putin-ErdoÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi, kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda 3 saatten fazla sÃ¼rdÃ¼. Putin, 'TÃ¼rk-Rus iliÅŸkilerinde normalleÅŸme sÃ¼reci geride kaldÄ±. Normal ortaklÄ±k iÅŸbirliÄŸine geri dÃ¶nÃ¼yoruz' dedi"
ABD'nin eski Avrasya Enerji Ã–zel Temsilcisi ve KÃ¼resel Enerji Merkezi Kurucu DirektÃ¶rÃ¼ Morningstar, "(Ä°ran ile nÃ¼kleer anlaÅŸma) ABD, anlaÅŸmayÄ± sonlandÄ±rÄ±rsa bunu yapan tek Ã¼lke olacak ve gerek Avrupa BirliÄŸi gerekse anlaÅŸmaya imza atan diÄŸer Ã¼lkelerden soyutlanacak" dedi
DÃ¼n GÃ¼listan eyaletinde yaÅŸanan maden faciasÄ± nedeniyle 3 gÃ¼n genel yas ilan edildi
Madagaskar EÄŸitim BakanÄ± Paul Rabary, "Ä°slami Ã¶zel okul" olarak kurulan ancak daha sonra Kur'an kursuna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len 16 kuruluÅŸu kapatacaklarÄ±nÄ± bildirdi
Ä°srail gÃ¼Ã§leri, BatÄ± Åžeria'nÄ±n gÃ¼neyindeki BeytÃ¼llahim kenti yakÄ±nlarÄ±nda Filistinlilere ait 3 evi "ruhsatsÄ±z olduÄŸu" gerekÃ§esiyle yÄ±ktÄ±