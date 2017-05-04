13:46, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

FildiÅŸi Sahili Mali'ye asker gÃ¶nderdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FildiÅŸi Sahili, Mali'deki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± silahlÄ± gruplarla mÃ¼cadele eden BM Ä°stikrar Misyonuna (MINUSMA) destek vermek Ã¼zere Ã¼lkeye askeri birlik gÃ¶nderdi.

FildiÅŸi Sahili ordusunda General Ture Seku, Abidjan kentinde dÃ¼zenlenen tÃ¶rende, iyi eÄŸitim almÄ±ÅŸ 150 askerin, Mali'de gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak amacÄ±yla gÃ¶rev yapan MINUSMA'ya katÄ±lmak Ã¼zere bÃ¶lgeye gÃ¶nderildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Seku, FildiÅŸi Sahili ordusunun hem Ã¼lke iÃ§inde hem de komÅŸu Ã¼lkelerle barÄ±ÅŸÄ±n ve gÃ¼venliÄŸin tesisi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸini vurguladÄ±.

BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinden Mali'de, ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Azavad Hareketleri Koordinasyonuna (CMA) baÄŸlÄ± Azavad Ulusal KurtuluÅŸ Hareketinin (MNLA), kuzeydeki Kidal, Timbuktu ve Gao ÅŸehirlerini 2012'de ele geÃ§irmesi ve ardÄ±ndan baÅŸkent Bamako'daki geÃ§ici hÃ¼kÃ¼metin yardÄ±m talep etmesi Ã¼zerine Fransa, 2013 yÄ±lÄ±nda bÃ¶lgeye askeri mÃ¼dahalede bulunmuÅŸtu.

Åžiddet olaylarÄ±nÄ±n sona ermesi amacÄ±yla Cezayir'de 2015'te barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak 2013'te FransÄ±z gÃ¼Ã§lerince daÄŸÄ±tÄ±lan ve barÄ±ÅŸ sÃ¼recine katÄ±lmayan silahlÄ± gruplar, Ã¼lkenin kuzeyine ve orta kesimine yeniden yerleÅŸmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.