FildiÅŸi Sahili Mali'ye asker gÃ¶nderdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
FildiÅŸi Sahili, Mali'deki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± silahlÄ± gruplarla mÃ¼cadele eden BM Ä°stikrar Misyonuna (MINUSMA) destek vermek Ã¼zere Ã¼lkeye askeri birlik gÃ¶nderdi.
FildiÅŸi Sahili ordusunda General Ture Seku, Abidjan kentinde dÃ¼zenlenen tÃ¶rende, iyi eÄŸitim almÄ±ÅŸ 150 askerin, Mali'de gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak amacÄ±yla gÃ¶rev yapan MINUSMA'ya katÄ±lmak Ã¼zere bÃ¶lgeye gÃ¶nderildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Seku, FildiÅŸi Sahili ordusunun hem Ã¼lke iÃ§inde hem de komÅŸu Ã¼lkelerle barÄ±ÅŸÄ±n ve gÃ¼venliÄŸin tesisi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸini vurguladÄ±.
BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinden Mali'de, ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Azavad Hareketleri Koordinasyonuna (CMA) baÄŸlÄ± Azavad Ulusal KurtuluÅŸ Hareketinin (MNLA), kuzeydeki Kidal, Timbuktu ve Gao ÅŸehirlerini 2012'de ele geÃ§irmesi ve ardÄ±ndan baÅŸkent Bamako'daki geÃ§ici hÃ¼kÃ¼metin yardÄ±m talep etmesi Ã¼zerine Fransa, 2013 yÄ±lÄ±nda bÃ¶lgeye askeri mÃ¼dahalede bulunmuÅŸtu.
Åžiddet olaylarÄ±nÄ±n sona ermesi amacÄ±yla Cezayir'de 2015'te barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak 2013'te FransÄ±z gÃ¼Ã§lerince daÄŸÄ±tÄ±lan ve barÄ±ÅŸ sÃ¼recine katÄ±lmayan silahlÄ± gruplar, Ã¼lkenin kuzeyine ve orta kesimine yeniden yerleÅŸmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
HÄ±rvatistan'da, koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin ortaklarÄ±ndan MOST Hareketi Genel BaÅŸkanÄ± ve Meclis BaÅŸkanÄ± Bozo Petrov istifa etti.
Makedonya Sosyal Demokratlar BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Zaev, mayÄ±s ayÄ±nda hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±nÄ± beklediÄŸini belirterek mecliste yaÅŸananlarÄ±n etnik Ã§atÄ±ÅŸmayla alakasÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran, Suriye'de "Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri" oluÅŸturulmasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzaladÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, Ä°dlib'de Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±z bÃ¶lge oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n sona erdirilmesinin yolunu aÃ§abileceÄŸini sÃ¶yledi
Avusturya Savunma BakanÄ± Doskozil, "AB Komisyonu kasÄ±m ayÄ±ndan itibaren ulusal sÄ±nÄ±rlarÄ±n kontrol edilmesinin yasal olarak mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyorsa o zaman birlikte uyumlu bir yasa yaparÄ±z" dedi
Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci turu oylamasÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸa karÅŸÄ± cephe oluÅŸturma Ã§aÄŸrÄ±larÄ± artarken, 3 bÃ¼yÃ¼k dinin temsilcilerinin yaptÄ±klarÄ± Le Pen karÅŸÄ±tÄ± ortak Ã§aÄŸrÄ±yÄ± Katolik kilisesi imzalamadÄ±
Buckingham SarayÄ±, 96 yaÅŸÄ±ndaki Edinburgh DÃ¼kÃ¼ Prens Philipâ€™in sonbahar aylarÄ±ndan itibaren kamusal etkinliklere katÄ±lmama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
FildiÅŸi Sahili2nden 150 asker, Mali'de gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak amacÄ±yla gÃ¶rev yapan MINUSMA'ya katÄ±lmak Ã¼zere bÃ¶lgeye gÃ¶nderildi
AP Filistin ile Ä°liÅŸkiler Delegasyonu BaÅŸkanÄ± Sylikiotis, "Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesi Ä°srail'in Gazze Åžeridi'ne uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olabilir. Filistin devletinin artÄ±k tanÄ±nmasÄ± gerekiyor" dedi
Pyongyang yÃ¶netimi Ã‡in'in kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgiyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu
Irak'ta Musul'un kuzeybatÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarma operasyonunu baÅŸladÄ±
Ä°zvestiya gazetesi, "Putin-ErdoÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi, kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda 3 saatten fazla sÃ¼rdÃ¼. Putin, 'TÃ¼rk-Rus iliÅŸkilerinde normalleÅŸme sÃ¼reci geride kaldÄ±. Normal ortaklÄ±k iÅŸbirliÄŸine geri dÃ¶nÃ¼yoruz' dedi"
ABD'nin eski Avrasya Enerji Ã–zel Temsilcisi ve KÃ¼resel Enerji Merkezi Kurucu DirektÃ¶rÃ¼ Morningstar, "(Ä°ran ile nÃ¼kleer anlaÅŸma) ABD, anlaÅŸmayÄ± sonlandÄ±rÄ±rsa bunu yapan tek Ã¼lke olacak ve gerek Avrupa BirliÄŸi gerekse anlaÅŸmaya imza atan diÄŸer Ã¼lkelerden soyutlanacak" dedi
DÃ¼n GÃ¼listan eyaletinde yaÅŸanan maden faciasÄ± nedeniyle 3 gÃ¼n genel yas ilan edildi
Madagaskar EÄŸitim BakanÄ± Paul Rabary, "Ä°slami Ã¶zel okul" olarak kurulan ancak daha sonra Kur'an kursuna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len 16 kuruluÅŸu kapatacaklarÄ±nÄ± bildirdi
Ä°srail gÃ¼Ã§leri, BatÄ± Åžeria'nÄ±n gÃ¼neyindeki BeytÃ¼llahim kenti yakÄ±nlarÄ±nda Filistinlilere ait 3 evi "ruhsatsÄ±z olduÄŸu" gerekÃ§esiyle yÄ±ktÄ±