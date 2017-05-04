13:59, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Ä°ngiltere KraliÃ§esi'nin eÅŸi zamana yenildi





Buckingham SarayÄ±, 96 yaÅŸÄ±ndaki Edinburgh DÃ¼kÃ¼ Prens Philipâ€™in sonbahar aylarÄ±ndan itibaren kamusal etkinliklere katÄ±lmama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'in eÅŸiÂ Edinburgh DÃ¼kÃ¼ Prens Philipâ€™in kraliyet gÃ¶revlerini bÄ±rakacaÄŸÄ± bildirildi. Buckingham SarayÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Philipâ€™in sonbahardan itibaren kamusal etkinliklerde yer almama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Prens Philip, eÅŸi KraliÃ§e 2. Elizabethâ€™e resmi tÃ¶renlerde ve etkinliklerinde eÅŸlik etmenin yanÄ± sÄ±ra yaklaÅŸÄ±k 780 hayÄ±r kurumu ile vakfÄ±n hamisi, baÅŸkanÄ± veya Ã¼yesi olarak muhtelif etkinliklere katÄ±lÄ±yor. Saraydan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Philipâ€™in yeni ziyaretler ve etkinlikler iÃ§in davetleri kabul etmeyeceÄŸi ancak kendi isteÄŸine baÄŸlÄ± olarak zaman zaman Ã§eÅŸitli etkinliklerde yer alabileceÄŸi ifade edildi. EDÄ°NBURGH DÃœKÃœ PRENS PHÄ°LÄ°P 96 YAÅžINDA 1921 doÄŸumlu Philip, 1947 yÄ±lÄ±nda KraliÃ§e 2. Elizabeth ile evlenmiÅŸti. Philip, 2013 yÄ±lÄ±nda geÃ§irdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, 11 gÃ¼nlÃ¼k tedavinin ardÄ±ndan taburcu edilmiÅŸti.

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