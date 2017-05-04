14:18, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Gaziantep'te ArapÃ§a tabelalar kaldÄ±rÄ±ldÄ±





Ä°slahiye ilÃ§esinde Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iÅŸ yerlerindeki ArapÃ§a tabelalarÄ± sÃ¶ken belediye ekipleri, bu iÅŸletmelerdeki denetimlerini de arttÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°slahiye ilÃ§esinde Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iÅŸ yerlerindeki ArapÃ§a tabela ve yazÄ±lar zabÄ±ta ekipleri tarafÄ±ndan kaldÄ±rdÄ±. Ä°slahiye Belediyesi ZabÄ±ta AmirliÄŸi ekipleri, ilÃ§e merkezinde bulunan Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iÅŸ yerlerindeki tabelalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ekipler, ArapÃ§a yazÄ±lÄ± tabela ve yazÄ±larÄ±, "TÃ¼rkÃ§e'nin korunmasÄ±" kapsamÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kirliliÄŸi oluÅŸturduÄŸu iÃ§in kaldÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸ yerlerindeki ArapÃ§a yazÄ±lÄ± tabela, led Ä±ÅŸÄ±k ve tanÄ±tÄ±m yazÄ±larÄ± ekipler tarafÄ±ndan sÃ¶kÃ¼ldÃ¼. Belediyeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, zabÄ±ta ekiplerince Suriyelilerin iÅŸ yerlerine ait denetimlerin arttÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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