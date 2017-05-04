TUSAÅž'Ä±n milli sistemleri ilk kez IDEF 17â€™de boy gÃ¶sterecek

TÃ¼rk HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Sanayii AÅžÂ (TUSAÅž), yeni Ã¼rÃ¼n milli sistemlerini ilk kez 9-12 MayÄ±s tarihlerinde Ä°stanbul'da aÃ§Ä±lacakÂ 13. UluslararasÄ± Savunma Sanayii FuarÄ±'nda (IDEF'17) sergileyecek.
TUSAÅž'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Ã–zgÃ¼n Helikopter T625,Â silahlÄ± HÃœRKUÅžÂ veÂ ANKA Ä°nsansÄ±z Hava AracÄ± Sistemi Silah Entegrasyonu'nun IDEF'te ilk kez sergileneceÄŸi, Milli Muharip UÃ§aÄŸÄ±n benzetimli maketinin de ilk kez stantta yerini alacaÄŸÄ± belirtildi. Bu Ã¼rÃ¼nlerle birlikte TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) kullanÄ±mÄ±nda olan T129 ATAK Taarruz ve Taktik KeÅŸif Helikopterinin IDEF'te olacaÄŸÄ±nÄ± kaydedildi.
TUSAÅž ana yÃ¼kleniciliÄŸinde devam eden Ã–zgÃ¼n Helikopter T625'in, en zorlu iklim ÅŸartlarÄ± ve coÄŸrafyada, yÃ¼ksek irtifa ve yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±kta, gece ve gÃ¼ndÃ¼z koÅŸullarÄ±nda etkin faaliyet gÃ¶sterebilecek ÅŸekilde geliÅŸtirildiÄŸi vurgulanÄ±rken, program kapsamÄ±nda yapÄ±sal ve aviyonik sistemlerin yanÄ± sÄ±ra transmisyon, rotor ve iniÅŸ takÄ±mlarÄ± gibi kritik Ã¶neme haiz sistemlerin tasarÄ±m ve Ã¼retimlerin tamamen milli kaynaklar kullanÄ±larak gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ifade edildi.
AÃ§Ä±klamada, Milli Muharip UÃ§aÄŸÄ±n benzetimli maketiyle ilk kez TUSAÅž standÄ±nda katÄ±lÄ±mcÄ±larla buluÅŸturulacaÄŸÄ± bildirildi. TSK ihtiyaÃ§larÄ± kapsamÄ±nda teknolojik yÃ¶nden baÄŸÄ±msÄ±z bir hava gÃ¼cÃ¼ olma yolunda Ã§ok Ã¶nemli bir adÄ±m niteliÄŸi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lan uÃ§aÄŸÄ±n tasarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n hÄ±zla ilerlediÄŸi kaydedildi. TUSAÅž'Ä±n, Milli Muharip UÃ§ak projesindeki dÃ¼ÅŸÃ¼k gÃ¶rÃ¼nÃ¼rlÃ¼k, dahili silah yuvasÄ±, yÃ¼ksek manevra kabiliyeti, artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ durumsal farkÄ±ndalÄ±k ve sensÃ¶r fÃ¼zyonu gibi teknoloji alanlarÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda TÃ¼rkiye'nin, ABD, Rusya ve Ã‡inâ€™den sonra 5. nesil bir muharip uÃ§aÄŸÄ± Ã¼retebilecek altyapÄ± ve teknolojiye sahip 4. Ã¼lke olacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ± Ã§izildi.
Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla ilk atÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren, pilot eÄŸitim ihtiyacÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra hafif taarruz ve silahlÄ± keÅŸif gÃ¶revlerinin, dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyet ve yÃ¼ksek hassasiyetle yapÄ±labilmesi iÃ§in geliÅŸtirilenÂ HÃœRKUÅž-CÂ de fuarda ziyaretÃ§ilerle buluÅŸacak. Yerden gelecek tehditlere karÅŸÄ± elektronik harp sistemi entegre edilen, dahili yakÄ±t tanklarÄ± kendini onarabilme yeteneÄŸiyle donatÄ±lan HÃœRKUÅž-C'nin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgeleri hafif silahlara karÅŸÄ± zÄ±rhla korunuyor. HÃœRKUÅž-C, yerli mÃ¼himmat baÅŸta olmak Ã¼zere, hedef baÅŸarÄ±mÄ± yÃ¼ksek lazer ve LUMTAS, CÄ°RÄ°T, Teber gibi gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ mÃ¼himmat taÅŸÄ±yor. AyrÄ±ca, genel maksat sÄ±nÄ±fÄ± bombalar, roketler ve makineli top da uÃ§aÄŸÄ±n taÅŸÄ±yabildiÄŸi bombalar arasÄ±nda bulunuyor.
Milli mÃ¼himmatla donatÄ±lan ANKA Ä°nsansÄ±z Hava AracÄ± Sistemi Silah Entegrasyonu TUSAÅž'Ä±n fuarda ilk kez gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±karacaÄŸÄ± sistemlerden biri olacak. TUSAÅž tarafÄ±ndan tasarlanarak Ã¼retilen ANKA'nÄ±n milli mÃ¼himmat ile donatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve atÄ±ÅŸ testlerinin baÅŸarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ifade edildi. ANKA'ya MAM-L, Cirit ve Lazer UMTAS mÃ¼himmatÄ±nÄ±n TUSAÅž ve ROKETSAN'Ä±n ortak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu entegre edildiÄŸinin altÄ± Ã§izildi.Â
Eski Merzifon 5. Ana Jet Ãœs KomutanÄ± TuÄŸgeneral Cengiz Karacabey, TekirdaÄŸ'da yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Astana'da gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
Benzinin litresinde bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren 7, motorinin litresinde ise 10 kuruÅŸluk indirime gidildi
KarabÃ¼k Belediyesi ve Halk EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce aÃ§Ä±lan kursa katÄ±lan 67 yaÅŸÄ±ndaki Elmas GÃ¼ndÃ¼z, 3 ayda okuma-yazma Ã¶ÄŸrenerek, sertifikasÄ±nÄ± aldÄ±
Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 29 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
12 EylÃ¼l darbesine iliÅŸkin Evren ve Åžahinkaya hakkÄ±ndaki dava dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
TUSAÅž, Milli Muharip UÃ§aÄŸÄ±nÄ±, Ã–zgÃ¼n Helikopter T625'i, silahlÄ± HÃœRKUÅž'u ve ANKA Ä°nsansÄ±z Hava AracÄ± Sistemi Silah Entegrasyonunu ilk kez gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±karacak
Ä°slahiye ilÃ§esinde Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iÅŸ yerlerindeki ArapÃ§a tabelalarÄ± sÃ¶ken belediye ekipleri, bu iÅŸletmelerdeki denetimlerini de arttÄ±rdÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Moldova BaÅŸbakanÄ± Pavel Filip'in davetlisi olarak yarÄ±n bu Ã¼lkeye bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 140,1 lira ile yaklaÅŸÄ±k 4 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesini gÃ¶rdÃ¼
FETÃ–'nÃ¼n iÅŸ dÃ¼nyasÄ± yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamedeki tutuklu ÅŸÃ¼phelilerden biri olan iÅŸ adamÄ± Ã–mer Faruk KavurmacÄ±'nÄ±n, saÄŸlÄ±k gerekÃ§eleriyle tahliye edildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
TBMM personelinin gÃ¶revde yÃ¼kselme yÃ¶netmeliÄŸinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle, yapÄ±lacak sÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± sayÄ±lmak iÃ§in yÃ¼z puan Ã¼zerinden alÄ±nmasÄ± gereken 70 puan, 60'a dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 3'Ã¼ firari 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ara karar verilmesi bekleniyor
Hakkari' nin Ã‡ukurca ilÃ§esi GÃ¼ven daÄŸÄ± Ã¼s bÃ¶lgesine sÄ±zma giriÅŸiminde bulunan bir grup PKK' lÄ± ile girilen Ã§atÄ±ÅŸmada 2 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 1' i aÄŸÄ±r olmak Ã¼zere 7 asker yaralandÄ±.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±na ve Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava destekli operasyonda, PKK'lÄ±lara ait 4 silah mevzii ve 2 maÄŸara ile sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edildi
Edirne Belediyesince Selimiye Camisi'nÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±ndaki HafÄ±zaÄŸa KonaÄŸÄ±'nÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesiyle oluÅŸturulan Edirne Kent BelleÄŸi MÃ¼zesi, kentin 656. fetih yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ olan 5 MayÄ±s'ta hizmete aÃ§Ä±lacak