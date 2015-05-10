14:38, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Kenan Evren hakkÄ±ndaki dava dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼





12 EylÃ¼l darbesine iliÅŸkin Evren ve Åžahinkaya hakkÄ±ndaki dava dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara 10. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce, 12 EylÃ¼l askeri darbesine iliÅŸkin, dÃ¶nemin Genelkurmay BaÅŸkanÄ±, 7. CumhurbaÅŸkanÄ± Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri KomutanÄ± emekli Orgeneral Ali Tahsin Åžahinkaya hakkÄ±ndaki davanÄ±n, sanÄ±klarÄ±n Ã¶lmÃ¼ÅŸ olmalarÄ± nedeniyle dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesine karar verildi.

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