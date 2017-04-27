14:39, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Katolikler Le Pen karÅŸÄ±tÄ± bildiriyi imzalamadÄ±





Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci turu oylamasÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸa karÅŸÄ± cephe oluÅŸturma Ã§aÄŸrÄ±larÄ± artarken, 3 bÃ¼yÃ¼k dinin temsilcilerinin yaptÄ±klarÄ± Le Pen karÅŸÄ±tÄ± ortak Ã§aÄŸrÄ±yÄ± Katolik kilisesi imzalamadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FransaÂ Protestan Toplumu temsilcisi FranÃ§ois Clavairoly, Fransa Ä°slam Konseyi BaÅŸkanÄ± Anouar Kbibech ve Fransa Yahudilerinin HahambaÅŸÄ± Haim Korsia, yayÄ±nladÄ±klarÄ± ortak bildiride aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±Â Marine Le Pen'e karÅŸÄ± Macron'a oy verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.Â Le Pen'e oranla daha cÃ¶mert, hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼ ve dÃ¼nyaya aÃ§Ä±k Fransa'yÄ± temsil eden Macron'un aÅŸÄ±rÄ± saÄŸa karÅŸÄ± zaferi iÃ§in tÃ¼m seÃ§menleri sandÄ±ÄŸa davet eden Ã§aÄŸrÄ±da Ã¼Ã§ dinin temsilcisi, "GÃ¶revlerimizin siyasi tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± gerektirdiÄŸinin farkÄ±ndayÄ±z fakat her ÅŸeyden Ã¶nce sorumlu birer yurttaÅŸ olarak, aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde pazar gÃ¼nÃ¼ Emmanuel Macron'a oy verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±. Bildiriyi Katolik kilisesi temsilcilerinin imzalamamasÄ± dikkati Ã§ekti.

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