14:57, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Lavrov'dan 'Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±z bÃ¶lge' aÃ§Ä±klamasÄ±





Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, Ä°dlib'de Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±z bÃ¶lge oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n sona erdirilmesinin yolunu aÃ§abileceÄŸini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi RusyaÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Sergey Lavrov, Finlandiya'da mevkidaÅŸÄ± Timo Soini ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde gÃ¼ndeme gelenÂ Suriye'nin Ä°dlib bÃ¶lgesinde "Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±z bÃ¶lge" oluÅŸturulmasÄ± konusunda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â Lavrov, "Ã‡atÄ±ÅŸmasÄ±z bÃ¶lge oluÅŸturulmasÄ± Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n sona erdirilmesinde Ã¶nemli bir adÄ±m olur." dedi. Suriye rejiminin Ä°dlib'de Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±z bÃ¶lge oluÅŸturulmasÄ±nÄ± kabul ettiÄŸini belirten Lavrov, ÅŸu anda taraflarÄ±n konuyla ilgili olarak Astana'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti

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