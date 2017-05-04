14:56, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Avusturya'dan sÄ±nÄ±r kontrollerini yasallaÅŸtÄ±rma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avusturya Savunma BakanÄ± Hans Peter Doskozil, Schengen bÃ¶lgesinde sÄ±nÄ±r kontrollerinin uzatÄ±lmasÄ±nÄ±n mevcut AB yasasÄ±na gÃ¶re mÃ¼mkÃ¼n olmamasÄ± halinde, yeni bir yasa yapÄ±larak kontrollerin uzatÄ±lmasÄ±nÄ±n saÄŸlanabileceÄŸini belirtti.

AB Komisyonunun Schengen bÃ¶lgesinde ulusal sÄ±nÄ±rlarÄ±n kontrol edilmesinin son kez kasÄ±m ayÄ±na kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Doskozil, Avusturyaâ€™nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±ndan en Ã§ok etkilenen Ã¼lkelerden olduÄŸunu ifade ederek AB'nin sÄ±nÄ±r yasasÄ±nÄ±n yeniden dÃ¼zenlenmesi gerektiÄŸini kaydetti.

SÄ±nÄ±r yasasÄ±nÄ±n Ã§ok farklÄ± koÅŸullarda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Doskozil, "AB Komisyonu kasÄ±m ayÄ±ndan itibaren ulusal sÄ±nÄ±rlarÄ±n kontrol edilmesinin yasal olarak mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyorsa o zaman birlikte uyumlu bir yasa yapar, kontrolleri sÃ¼rdÃ¼rebiliriz." diye konuÅŸtu.

Avusturya Devlet Radyosu Ã–1â€™e konuÅŸan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sebastian Kurz da sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸine dikkati Ã§ekerek "Yasa dÄ±ÅŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n artmasÄ± sÄ±nÄ±r kontrollerini kaÃ§Ä±nÄ±lmaz hale getirirse bÃ¼rokratik bir dÃ¼zenlemenin ardÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nmak yerine sÄ±nÄ±r kontrollerini mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lmak gerekir." dedi.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizinin baÅŸ gÃ¶stermesiyle AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin sÄ±nÄ±r kontrolleri yapmalarÄ±na geÃ§ici olarak imkan tanÄ±nmÄ±ÅŸ, Avusturya gibi Ã¼ye Ã¼lkelerin Ä±srarÄ±yla bu kontroller birÃ§ok kez uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

AB Ä°Ã§iÅŸleri Komiseri Dimitris Avramopulos, sÄ±nÄ±r kontrollerinin son olarak kasÄ±m ayÄ±na kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ve Schengen bÃ¶lgesinin normal iÅŸleyiÅŸine geri dÃ¶nÃ¼lmesi gerektiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.