Avusturya'dan sÄ±nÄ±r kontrollerini yasallaÅŸtÄ±rma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avusturya Savunma BakanÄ± Hans Peter Doskozil, Schengen bÃ¶lgesinde sÄ±nÄ±r kontrollerinin uzatÄ±lmasÄ±nÄ±n mevcut AB yasasÄ±na gÃ¶re mÃ¼mkÃ¼n olmamasÄ± halinde, yeni bir yasa yapÄ±larak kontrollerin uzatÄ±lmasÄ±nÄ±n saÄŸlanabileceÄŸini belirtti.
AB Komisyonunun Schengen bÃ¶lgesinde ulusal sÄ±nÄ±rlarÄ±n kontrol edilmesinin son kez kasÄ±m ayÄ±na kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Doskozil, Avusturyaâ€™nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±ndan en Ã§ok etkilenen Ã¼lkelerden olduÄŸunu ifade ederek AB'nin sÄ±nÄ±r yasasÄ±nÄ±n yeniden dÃ¼zenlenmesi gerektiÄŸini kaydetti.
SÄ±nÄ±r yasasÄ±nÄ±n Ã§ok farklÄ± koÅŸullarda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Doskozil, "AB Komisyonu kasÄ±m ayÄ±ndan itibaren ulusal sÄ±nÄ±rlarÄ±n kontrol edilmesinin yasal olarak mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyorsa o zaman birlikte uyumlu bir yasa yapar, kontrolleri sÃ¼rdÃ¼rebiliriz." diye konuÅŸtu.
Avusturya Devlet Radyosu Ã–1â€™e konuÅŸan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sebastian Kurz da sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸine dikkati Ã§ekerek "Yasa dÄ±ÅŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n artmasÄ± sÄ±nÄ±r kontrollerini kaÃ§Ä±nÄ±lmaz hale getirirse bÃ¼rokratik bir dÃ¼zenlemenin ardÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nmak yerine sÄ±nÄ±r kontrollerini mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lmak gerekir." dedi.
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizinin baÅŸ gÃ¶stermesiyle AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin sÄ±nÄ±r kontrolleri yapmalarÄ±na geÃ§ici olarak imkan tanÄ±nmÄ±ÅŸ, Avusturya gibi Ã¼ye Ã¼lkelerin Ä±srarÄ±yla bu kontroller birÃ§ok kez uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
AB Ä°Ã§iÅŸleri Komiseri Dimitris Avramopulos, sÄ±nÄ±r kontrollerinin son olarak kasÄ±m ayÄ±na kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ve Schengen bÃ¶lgesinin normal iÅŸleyiÅŸine geri dÃ¶nÃ¼lmesi gerektiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.
HÄ±rvatistan'da, koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin ortaklarÄ±ndan MOST Hareketi Genel BaÅŸkanÄ± ve Meclis BaÅŸkanÄ± Bozo Petrov istifa etti.
Makedonya Sosyal Demokratlar BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Zaev, mayÄ±s ayÄ±nda hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±nÄ± beklediÄŸini belirterek mecliste yaÅŸananlarÄ±n etnik Ã§atÄ±ÅŸmayla alakasÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran, Suriye'de "Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri" oluÅŸturulmasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzaladÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, Ä°dlib'de Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±z bÃ¶lge oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n sona erdirilmesinin yolunu aÃ§abileceÄŸini sÃ¶yledi
Avusturya Savunma BakanÄ± Doskozil, "AB Komisyonu kasÄ±m ayÄ±ndan itibaren ulusal sÄ±nÄ±rlarÄ±n kontrol edilmesinin yasal olarak mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyorsa o zaman birlikte uyumlu bir yasa yaparÄ±z" dedi
Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci turu oylamasÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸa karÅŸÄ± cephe oluÅŸturma Ã§aÄŸrÄ±larÄ± artarken, 3 bÃ¼yÃ¼k dinin temsilcilerinin yaptÄ±klarÄ± Le Pen karÅŸÄ±tÄ± ortak Ã§aÄŸrÄ±yÄ± Katolik kilisesi imzalamadÄ±
Buckingham SarayÄ±, 96 yaÅŸÄ±ndaki Edinburgh DÃ¼kÃ¼ Prens Philipâ€™in sonbahar aylarÄ±ndan itibaren kamusal etkinliklere katÄ±lmama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
FildiÅŸi Sahili2nden 150 asker, Mali'de gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak amacÄ±yla gÃ¶rev yapan MINUSMA'ya katÄ±lmak Ã¼zere bÃ¶lgeye gÃ¶nderildi
AP Filistin ile Ä°liÅŸkiler Delegasyonu BaÅŸkanÄ± Sylikiotis, "Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesi Ä°srail'in Gazze Åžeridi'ne uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olabilir. Filistin devletinin artÄ±k tanÄ±nmasÄ± gerekiyor" dedi
Pyongyang yÃ¶netimi Ã‡in'in kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgiyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu
Irak'ta Musul'un kuzeybatÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarma operasyonunu baÅŸladÄ±
Ä°zvestiya gazetesi, "Putin-ErdoÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi, kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda 3 saatten fazla sÃ¼rdÃ¼. Putin, 'TÃ¼rk-Rus iliÅŸkilerinde normalleÅŸme sÃ¼reci geride kaldÄ±. Normal ortaklÄ±k iÅŸbirliÄŸine geri dÃ¶nÃ¼yoruz' dedi"
ABD'nin eski Avrasya Enerji Ã–zel Temsilcisi ve KÃ¼resel Enerji Merkezi Kurucu DirektÃ¶rÃ¼ Morningstar, "(Ä°ran ile nÃ¼kleer anlaÅŸma) ABD, anlaÅŸmayÄ± sonlandÄ±rÄ±rsa bunu yapan tek Ã¼lke olacak ve gerek Avrupa BirliÄŸi gerekse anlaÅŸmaya imza atan diÄŸer Ã¼lkelerden soyutlanacak" dedi
DÃ¼n GÃ¼listan eyaletinde yaÅŸanan maden faciasÄ± nedeniyle 3 gÃ¼n genel yas ilan edildi
Madagaskar EÄŸitim BakanÄ± Paul Rabary, "Ä°slami Ã¶zel okul" olarak kurulan ancak daha sonra Kur'an kursuna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len 16 kuruluÅŸu kapatacaklarÄ±nÄ± bildirdi
Ä°srail gÃ¼Ã§leri, BatÄ± Åžeria'nÄ±n gÃ¼neyindeki BeytÃ¼llahim kenti yakÄ±nlarÄ±nda Filistinlilere ait 3 evi "ruhsatsÄ±z olduÄŸu" gerekÃ§esiyle yÄ±ktÄ±