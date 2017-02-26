15:17, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

BTK'dan Whatsapp iÃ§in "siber saldÄ±rÄ±" iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim KurumuÂ (BTK) BaÅŸkanÄ±Â Ã–mer Fatih Sayan,Â WhatsAppÂ uygulamasÄ±nda dÃ¼n gece global seviyede bir arÄ±za olduÄŸunu belirterek, "Sorunun nedenine iliÅŸkin bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ± ancak yeni Ã¶zelliklerin eklenmesiyle ilgili update sÄ±rasÄ±nda bir sorun olmuÅŸ veya siber saldÄ±rÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi iddialarÄ± sÃ¶z konusu." dedi.

Sayan, AA muhabirine, kÃ¼resel dÃ¼zeyde en yaygÄ±n kullanÄ±lan akÄ±llÄ± telefon uygulamalarÄ±ndan WhatsApp'ta dÃ¼n gece saatlerinde yaÅŸanan baÄŸlantÄ± sorununa iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Sorunun global seviyede bir arÄ±za olduÄŸunun raporlandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Sayan, "WhatsApp yetkililerinden sorunun nedenine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ± ancak yeni Ã¶zelliklerin eklenmesiyle ilgili update sÄ±rasÄ±nda bir sorun olmuÅŸ veya siber saldÄ±rÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi iddialarÄ± sÃ¶z konusu." diye konuÅŸtu.

Ä°nternet Ã¼zerinden hizmet veren sesli ve yazÄ±lÄ± iletiÅŸim uygulamalarÄ±nÄ±n (OTT) hayatÄ±n her alanÄ±na girdiÄŸini anlatan Sayan, "OTT'lerle ilgili tÃ¼m dÃ¼nyada konuÅŸulan ÅŸey, bunlarla ilgili ne bir hizmet kalitesi var ne de buradaki datalarÄ±n gÃ¼venliÄŸiyle ilgili herhangi bir kÄ±stas getirilmiÅŸ. O ÅŸirketin kendi kurallarÄ±na baÄŸlÄ± olarak herhangi bir otorite tarafÄ±ndan denetlenmesi bile yok. Bu anlamda oradaki kiÅŸisel bilgilerinizden kimse sorumlu deÄŸil. KiÅŸisel bilgileriniz bir yere giderse bu OTT'leri kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in kamuoyunda hiÃ§bir regÃ¼lasyon otoritesi, hiÃ§bir ÅŸekilde hesap soramÄ±yor. " deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Otoriteler tarafÄ±ndan denetlenen iletiÅŸim servislerini tavsiye eden Sayan, TÃ¼rkiye'de OTT konusunda geliÅŸmeler olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Sayan, Ã§eÅŸitli mobil operatÃ¶rlerin geliÅŸtirdiÄŸi yerli OTT'ler bulunduÄŸuna iÅŸaret ederek, bunlarda kiÅŸisel verilerin gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Sayan, yerli ve milli olan uygulamalarla en azÄ±ndan datanÄ±n gÃ¼vende olduÄŸundan emin olunabileceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.