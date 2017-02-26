BTK'dan Whatsapp iÃ§in

Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim KurumuÂ (BTK) BaÅŸkanÄ±Â Ã–mer Fatih Sayan,Â WhatsAppÂ uygulamasÄ±nda dÃ¼n gece global seviyede bir arÄ±za olduÄŸunu belirterek, "Sorunun nedenine iliÅŸkin bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ± ancak yeni Ã¶zelliklerin eklenmesiyle ilgili update sÄ±rasÄ±nda bir sorun olmuÅŸ veya siber saldÄ±rÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi iddialarÄ± sÃ¶z konusu." dedi.
Sayan, AA muhabirine, kÃ¼resel dÃ¼zeyde en yaygÄ±n kullanÄ±lan akÄ±llÄ± telefon uygulamalarÄ±ndan WhatsApp'ta dÃ¼n gece saatlerinde yaÅŸanan baÄŸlantÄ± sorununa iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Sorunun global seviyede bir arÄ±za olduÄŸunun raporlandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Sayan, "WhatsApp yetkililerinden sorunun nedenine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ± ancak yeni Ã¶zelliklerin eklenmesiyle ilgili update sÄ±rasÄ±nda bir sorun olmuÅŸ veya siber saldÄ±rÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi iddialarÄ± sÃ¶z konusu." diye konuÅŸtu.
Ä°nternet Ã¼zerinden hizmet veren sesli ve yazÄ±lÄ± iletiÅŸim uygulamalarÄ±nÄ±n (OTT) hayatÄ±n her alanÄ±na girdiÄŸini anlatan Sayan, "OTT'lerle ilgili tÃ¼m dÃ¼nyada konuÅŸulan ÅŸey, bunlarla ilgili ne bir hizmet kalitesi var ne de buradaki datalarÄ±n gÃ¼venliÄŸiyle ilgili herhangi bir kÄ±stas getirilmiÅŸ. O ÅŸirketin kendi kurallarÄ±na baÄŸlÄ± olarak herhangi bir otorite tarafÄ±ndan denetlenmesi bile yok. Bu anlamda oradaki kiÅŸisel bilgilerinizden kimse sorumlu deÄŸil. KiÅŸisel bilgileriniz bir yere giderse bu OTT'leri kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in kamuoyunda hiÃ§bir regÃ¼lasyon otoritesi, hiÃ§bir ÅŸekilde hesap soramÄ±yor. " deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Otoriteler tarafÄ±ndan denetlenen iletiÅŸim servislerini tavsiye eden Sayan, TÃ¼rkiye'de OTT konusunda geliÅŸmeler olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Sayan, Ã§eÅŸitli mobil operatÃ¶rlerin geliÅŸtirdiÄŸi yerli OTT'ler bulunduÄŸuna iÅŸaret ederek, bunlarda kiÅŸisel verilerin gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Sayan, yerli ve milli olan uygulamalarla en azÄ±ndan datanÄ±n gÃ¼vende olduÄŸundan emin olunabileceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.
BTK BaÅŸkanÄ± Sayan, "WhatsApp'taki sorunun nedenine iliÅŸkin bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ± ancak yeni Ã¶zelliklerin eklenmesiyle ilgili update sÄ±rasÄ±nda bir sorun olmuÅŸ veya siber saldÄ±rÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi iddialarÄ± sÃ¶z konusu." dedi
Turkcell Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Demir, "DijitalleÅŸme noktasÄ±nda gayret iÃ§indeyiz. BTK, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± gibi kurumlarÄ±n rehberlik yÃ¶nÃ¼nÃ¼n Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir ekosistemde Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸeni fazlasÄ±yla yapmaya hazÄ±rÄ±z" dedi
Erzincan Ãœniversitesinden bir grup Ã¶ÄŸrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamÄ±nda geliÅŸtirdikleri "engelsiz bileklikleri" Ã¼cretsiz olarak, kaybolma riski bulunan alzaymÄ±r hastalarÄ±, engelliler ve diÄŸer gruplarÄ±n kullanÄ±mÄ±na sundu
Ä°BB UlaÅŸÄ±m Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kent trafiÄŸini etkin yÃ¶netmek amacÄ±yla geliÅŸtirdiÄŸi uygulama ile Marmara BÃ¶lgesi'nde, anlÄ±k trafik yoÄŸunluk bilgileriyle vatandaÅŸlarÄ± en kÄ±sa sÃ¼rede hedefe ulaÅŸtÄ±racak
TSK tarafÄ±ndan kullanÄ±lan Milli CoÄŸrafi Analiz Sistemi (CAS) sivil kullanÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±
ATAK helikopteri pilotlarÄ±nÄ±n eÄŸitimi iÃ§in Ã¼retilen simÃ¼latÃ¶rler, Ã¶zel bir versiyonla ilk kez 13. UluslararasÄ± Savunma Sanayii FuarÄ±'nda (IDEF'17) sergilenecek
Adil kulanÄ±m kotasÄ±nÄ± kademeli olarak kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ± doÄŸrultusunda, 1 MayÄ±s'tan sonra saat 02.00-08.00 arasÄ± kullanÄ±m kota dÄ±ÅŸÄ± sayÄ±lacak
Google, sahte haberlerin kendi platformu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in arama motorunun algoritmasÄ±nda deÄŸiÅŸiklikler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
NASA'nÄ±n SatÃ¼rn keÅŸif uydusu Cassini, gezegenin puslu uydusu Titan'a son yakÄ±n geÃ§iÅŸini yaptÄ±
BiliÅŸim hukuku uzmanlarÄ±, sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±, hesaplarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ± halinde yapÄ±lacak paylaÅŸÄ±mlardan sorumlu tutulamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin yayÄ±nladÄ±klarÄ± metinler (sazanlama) konusunda uyardÄ±
Bilim adamlarÄ±, verilen ivmenin tersine hareket eden negatif kÃ¼tle oluÅŸturdu
Facebook, sanal gerÃ§eklik uygulamasÄ± Facebook Spaces'in beta versiyonunu tanÄ±ttÄ±
ASELSAN tarafÄ±ndan Ã¼retilen soÄŸutmalÄ± ve soÄŸutmasÄ±z termal gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme teknolojisine dayalÄ± Ã¼rÃ¼nler, gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n zayÄ±f veya sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu gece, sis, pus gibi doÄŸal hava koÅŸullarÄ± ile toz, Duman, yangÄ±n ve kamuflaj gibi muharebe sahasÄ± koÅŸullarÄ±nda kullanÄ±cÄ±ya kesin Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlayacak Ã¶zelliklere sahip bulunuyor.
Ä°ngiliz bilim adamlarÄ±, iyileÅŸme aÅŸamalarÄ±nÄ± izleyen ve gerekli tedavi iÃ§in bilgi saÄŸlayan akÄ±llÄ± bandajlar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
NASA'nÄ±n Hubble Uzay Teleskobu, DÃ¼nya'dan 50 milyon Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± Ã¶tedeki BaÅŸak TakÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±'nda "yÄ±ldÄ±z yaÄŸmuru galaksisi" keÅŸfetti
DÃ¼nyada milyonlarca kiÅŸinin seyahat tercihine yÃ¶n veren iÃ§erik Ã¼reticileri, bloggerlar ve sosyal medya fenomenleri INFLOW Travel Summit 2017 etkinliÄŸi iÃ§in Ä°stanbul'da bir araya geliyor