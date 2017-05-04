DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:58, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe
OrtadoÄŸu
15:18, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'dan "Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri" mutabakatÄ±
TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'dan

Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran, Suriye'de "Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri" oluÅŸturulmasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzaladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kazakistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Astanaâ€™da dÃ¼zenlenen Suriye konulu toplantÄ±da, garantÃ¶r Ã¼lkelerÂ TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran, Suriye'de "Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri" oluÅŸturulmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±.Â 

Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kayrat Abdrahmanov, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ikinci ve son gÃ¼nÃ¼nde, basÄ±na taraflar arasÄ±nda saÄŸlanan anlaÅŸmayaÂ dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Kazak Bakan, garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±nÂ Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki taraflar arasÄ±nda "Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri" oluÅŸturulmasÄ± konusunda mutabakat saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°mzacÄ± Ã¼lkelerin Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bir kez daha taahhÃ¼t ettiÄŸini belirten Abdrahmanov, Suriye krizinin barÄ±ÅŸ yoluyla BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi kararÄ± Ã§erÃ§evesinde Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Abdurahmanov, temmuz ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda Ankara'da teknik toplantÄ±nÄ±n, ardÄ±ndan Astana'da Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

AÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan, TÃ¼rk, Rus ve Ä°ranlÄ± yetkililer mutabakat metnini imzaladÄ±.Â 

Metne, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Sedat Ã–nal, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Suriye Ã–zel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼seyin Cabiri Ensari imza attÄ±. Â 

TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde, Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda saÄŸlanan ateÅŸkes, 30 AralÄ±k 2016'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti. Esed rejimi ve Ä°ran destekli gruplarÄ±n ateÅŸkesi yoÄŸun ÅŸekilde ihlal etmesi Ã¼zerine, Astana'da 23-24 Ocak'ta TÃ¼rkiye ve Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde ilk toplantÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti.Â TÃ¼rkiye muhaliflerin; Rusya ve Ä°ran ise rejimin garantÃ¶rleri olarak ateÅŸkesi izlemek Ã¼zere Ã¼Ã§lÃ¼ mekanizma kurulmasÄ±nda anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.Â Astana'da 15-16 Åžubat veÂ 14-15 Martâ€™ta mÃ¼teakip toplantÄ±lar yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â 



Ä°lgili Konular Astana toplantÄ±sÄ±
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Suriye'de gÃ¼venlikli bÃ¶lgelerde garantÃ¶r Ã¼lke birlikleri konuÅŸlanacak
Suriye'de gÃ¼venlikli bÃ¶lgelerde garantÃ¶r Ã¼lke birlikleri konuÅŸlanacak

Suriye'de oluÅŸturulmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len gÃ¼venlikli bÃ¶lgelerin idaresini garantÃ¶r Ã¼lke birlikleri saÄŸlayacak
Trump'Ä±n ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaret adresleri belli oldu
Trump'Ä±n ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaret adresleri belli oldu

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Beyaz Saray'daki konuÅŸmasÄ±nda, ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretlerini mayÄ±s ayÄ± sonunda Vatikan, Ä°srail ve Suudi Arabistan'a yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
AkÄ±ncÄ± Sondajlar baÅŸlarsa yeni gerginlikler sÃ¶z konusu olur
AkÄ±ncÄ±: Sondajlar baÅŸlarsa, yeni gerginlikler sÃ¶z konusu olur

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine iliÅŸkin, "Ã‡Ã¶zÃ¼m iÃ§in 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n sonunu hedef olarak gÃ¶stermiÅŸtim, 'Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in 2016 ÅŸansÄ±nÄ± yitirmeyelim' demiÅŸtim. DoÄŸu Akdeniz'de sondajlar baÅŸlarsa, yeni gerginlikler sÃ¶z konusu olacak." dedi
Macron gizli hesap iddialarÄ±na rest Ã§ekti
Macron gizli hesap iddialarÄ±na rest Ã§ekti

Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nda Le Pen'in, Bahamalarda gizli banka hesabÄ± bulunduÄŸunu iddia etmesi Ã¼zerine Macron, savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurarak kendisi hakkÄ±ndaki bu iddianÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Arap BirliÄŸi'nden BM'ye quot Filistinli tutuklulara destek quot Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Arap BirliÄŸi'nden BM'ye "Filistinli tutuklulara destek" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Arap BirliÄŸi, "Filistinlilerin aÃ§lÄ±k grevleri, siyasi ve insani haklarÄ±nÄ± elde etmek iÃ§in meÅŸru bir yoldur" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Yugoslav lider Tito mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±
Yugoslav lider Tito, mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

Ã–lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 37'nci yÄ±lÄ±nda, Tito'nun Belgrad'daki mezarÄ±nÄ± SÄ±rbistan, Bosna Hersek, Makedonya, Slovenya ve HÄ±rvatistan'dan yÃ¼zlerce kiÅŸi ziyaret etti
HÄ±rvatistan'da Meclis BaÅŸkanÄ± istifa etti
HÄ±rvatistan'da Meclis BaÅŸkanÄ± istifa etti

HÄ±rvatistan'da, koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin ortaklarÄ±ndan MOST Hareketi Genel BaÅŸkanÄ± ve Meclis BaÅŸkanÄ± Bozo Petrov istifa etti.
Makedonya Meclisinde yaÅŸananlar etnik Ã§atÄ±ÅŸma deÄŸil'
'Makedonya Meclisinde yaÅŸananlar etnik Ã§atÄ±ÅŸma deÄŸil'

Makedonya Sosyal Demokratlar BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Zaev, mayÄ±s ayÄ±nda hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±nÄ± beklediÄŸini belirterek mecliste yaÅŸananlarÄ±n etnik Ã§atÄ±ÅŸmayla alakasÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
TÃ¼rkiye Rusya ve Ä°ran'dan quot Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri quot mutabakatÄ±
TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'dan "Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri" mutabakatÄ±

Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran, Suriye'de "Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri" oluÅŸturulmasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzaladÄ±.
Lavrov'dan 'Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±z bÃ¶lge' aÃ§Ä±klamasÄ±
Lavrov'dan 'Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±z bÃ¶lge' aÃ§Ä±klamasÄ±

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, Ä°dlib'de Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±z bÃ¶lge oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n sona erdirilmesinin yolunu aÃ§abileceÄŸini sÃ¶yledi
Avusturya'dan sÄ±nÄ±r kontrollerini yasallaÅŸtÄ±rma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Avusturya'dan sÄ±nÄ±r kontrollerini yasallaÅŸtÄ±rma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Avusturya Savunma BakanÄ± Doskozil, "AB Komisyonu kasÄ±m ayÄ±ndan itibaren ulusal sÄ±nÄ±rlarÄ±n kontrol edilmesinin yasal olarak mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyorsa o zaman birlikte uyumlu bir yasa yaparÄ±z" dedi
Katolikler Le Pen karÅŸÄ±tÄ± bildiriyi imzalamadÄ±
Katolikler Le Pen karÅŸÄ±tÄ± bildiriyi imzalamadÄ±

Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci turu oylamasÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸa karÅŸÄ± cephe oluÅŸturma Ã§aÄŸrÄ±larÄ± artarken, 3 bÃ¼yÃ¼k dinin temsilcilerinin yaptÄ±klarÄ± Le Pen karÅŸÄ±tÄ± ortak Ã§aÄŸrÄ±yÄ± Katolik kilisesi imzalamadÄ±
Ä°ngiltere KraliÃ§esi'nin eÅŸi zamana yenildi
Ä°ngiltere KraliÃ§esi'nin eÅŸi zamana yenildi

Buckingham SarayÄ±, 96 yaÅŸÄ±ndaki Edinburgh DÃ¼kÃ¼ Prens Philipâ€™in sonbahar aylarÄ±ndan itibaren kamusal etkinliklere katÄ±lmama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
FildiÅŸi Sahili Mali'ye asker gÃ¶nderdi
FildiÅŸi Sahili Mali'ye asker gÃ¶nderdi

FildiÅŸi Sahili2nden 150 asker, Mali'de gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak amacÄ±yla gÃ¶rev yapan MINUSMA'ya katÄ±lmak Ã¼zere bÃ¶lgeye gÃ¶nderildi
quot Filistin devleti artÄ±k tanÄ±nmalÄ± quot
"Filistin devleti artÄ±k tanÄ±nmalÄ±"

AP Filistin ile Ä°liÅŸkiler Delegasyonu BaÅŸkanÄ± Sylikiotis, "Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesi Ä°srail'in Gazze Åžeridi'ne uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olabilir. Filistin devletinin artÄ±k tanÄ±nmasÄ± gerekiyor" dedi
Kuzey Kore bu kez Ã‡in'i doÄŸrudan eleÅŸtirdi
Kuzey Kore bu kez Ã‡in'i doÄŸrudan eleÅŸtirdi

Pyongyang yÃ¶netimi Ã‡in'in kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgiyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu

Haberler

DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama
DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

Astana'da Suriye konulu teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sona erdi
Astana'da Suriye konulu teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sona erdi

Astana Zirvesi yarÄ±na ertelendi
Astana Zirvesi yarÄ±na ertelendi

Astanaâ€²daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri ilklere sahne oldu
Astana daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri ilklere sahne oldu

Ä°ngiltere'den Astana toplantÄ±sÄ±na destek
Ä°ngiltere'den Astana toplantÄ±sÄ±na destek






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 