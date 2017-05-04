15:18, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'dan "Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri" mutabakatÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kazakistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Astanaâ€™da dÃ¼zenlenen Suriye konulu toplantÄ±da, garantÃ¶r Ã¼lkelerÂ TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran, Suriye'de "Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri" oluÅŸturulmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±.Â

Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kayrat Abdrahmanov, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ikinci ve son gÃ¼nÃ¼nde, basÄ±na taraflar arasÄ±nda saÄŸlanan anlaÅŸmayaÂ dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Kazak Bakan, garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±nÂ Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki taraflar arasÄ±nda "Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri" oluÅŸturulmasÄ± konusunda mutabakat saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°mzacÄ± Ã¼lkelerin Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bir kez daha taahhÃ¼t ettiÄŸini belirten Abdrahmanov, Suriye krizinin barÄ±ÅŸ yoluyla BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi kararÄ± Ã§erÃ§evesinde Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Abdurahmanov, temmuz ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda Ankara'da teknik toplantÄ±nÄ±n, ardÄ±ndan Astana'da Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

AÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan, TÃ¼rk, Rus ve Ä°ranlÄ± yetkililer mutabakat metnini imzaladÄ±.Â

Metne, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Sedat Ã–nal, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Suriye Ã–zel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼seyin Cabiri Ensari imza attÄ±. Â

TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde, Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda saÄŸlanan ateÅŸkes, 30 AralÄ±k 2016'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti. Esed rejimi ve Ä°ran destekli gruplarÄ±n ateÅŸkesi yoÄŸun ÅŸekilde ihlal etmesi Ã¼zerine, Astana'da 23-24 Ocak'ta TÃ¼rkiye ve Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde ilk toplantÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti.Â TÃ¼rkiye muhaliflerin; Rusya ve Ä°ran ise rejimin garantÃ¶rleri olarak ateÅŸkesi izlemek Ã¼zere Ã¼Ã§lÃ¼ mekanizma kurulmasÄ±nda anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.Â Astana'da 15-16 Åžubat veÂ 14-15 Martâ€™ta mÃ¼teakip toplantÄ±lar yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â