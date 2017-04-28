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Mersin'deki FETÃ– operasyonunda 29 gÃ¶zaltÄ±
Mersin'deki FETÃ– operasyonunda 29 gÃ¶zaltÄ±
Foto: ArÅŸiv

Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 29 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mersin'inÂ TarsusÂ ilÃ§esinde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelikÂ soruÅŸturmaÂ kapsamÄ±nda 29 ÅŸÃ¼pheliÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Tarsus Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'yle kapatÄ±lan okul ve dershanesinde Ã§alÄ±ÅŸanlara yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi.

Operasyonda aralarÄ±nda Ã¶ÄŸretmen, muhasebeci ve okul Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 29 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.



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