15:28, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Mersin'deki FETÃ– operasyonunda 29 gÃ¶zaltÄ±



Foto: ArÅŸiv

Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 29 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mersin'inÂ TarsusÂ ilÃ§esinde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelikÂ soruÅŸturmaÂ kapsamÄ±nda 29 ÅŸÃ¼pheliÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Tarsus Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'yle kapatÄ±lan okul ve dershanesinde Ã§alÄ±ÅŸanlara yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda aralarÄ±nda Ã¶ÄŸretmen, muhasebeci ve okul Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 29 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.