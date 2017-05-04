15:30, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

'Makedonya Meclisinde yaÅŸananlar etnik Ã§atÄ±ÅŸma deÄŸil'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MakedonyaÂ Sosyal Demokratlar BirliÄŸi (SDSM) Genel BaÅŸkanÄ±Â Zoran Zaev, geÃ§en hafta mecliste yaÅŸananlarÄ±, Ã¼lkedekiÂ siyasi krizi ve buna baÄŸlÄ± geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi.

Meclisteki olaylar sÄ±rasÄ±nda baÅŸÄ±ndan yaralanan Zaev, meclisin "demokrasinin kalesi" olduÄŸunu ifade ederek hoÅŸ olmayan bu olaylarÄ±n ne Makedonya'da ne de dÃ¼nyanÄ±n baÅŸka bir yerinde tekrarlanmasÄ± temennisinde bulundu.

Zaev, 27 Nisan akÅŸamÄ± mecliste yaÅŸananlarÄ±n, orada bulunan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸide tramvaya neden olduÄŸunu vurgulayarak saldÄ±rÄ±larÄ± "tasarlanmÄ±ÅŸ" ve "kasten adam Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s" olarak nitelendirdi.

"CAFERÄ°'NÄ°N SEÃ‡Ä°LMESÄ° EN KABUL EDÄ°LÄ°R Ã‡Ã–ZÃœM"

Arnavut milletvekili Caferi'nin profesyonel ve tecrÃ¼beli bir siyasetÃ§i olduÄŸunu kaydeden Zaev, sÃ¶zlerini sÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Åžahsen Talat Caferi'nin gelecekteki muhalefet iÃ§in de en kabul edilebilir Ã§Ã¶zÃ¼m olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. OnlarÄ±n saflarÄ±nda bakanlÄ±k gÃ¶revinde bulundu. Mecliste iyi bir koordinasyona sahip. TÃ¼m partilerden adaylar seÃ§erken tecrÃ¼besi olan kiÅŸilikleri seÃ§iyorduk. Meclisteki Ã§oÄŸunluÄŸun lideri olarak muhalefetle iyi bir iÅŸ birliÄŸine ihtiyacÄ±mÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±ndayÄ±m. Biz vatandaÅŸlar ve devlet iÃ§in varÄ±z. Bu yÃ¼zden birÃ§ok kanun ve reformu birlikte getirmemiz lazÄ±m."Â

Caferi'nin meclis baÅŸkanÄ± seÃ§ilmesi Ã¶ncesinde milletvekilleri arasÄ±nda yaÅŸanan gerginliÄŸe de deÄŸinen Zaev, BESA Hareketi Milletvekili Zekeriya Ä°brahimi'nin meclis kÃ¼rsÃ¼sÃ¼ne gelerek Arnavutluk milli marÅŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesinin dÃ¼ÅŸÃ¼ncesizce bir hareket olduÄŸunu ve bu hareketi kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

ETNÄ°K Ã‡ATIÅžMA YOK

Makedonya'da etnik Ã§atÄ±ÅŸma senaryolarÄ±nÄ± reddeden Zaev, mecliste yaÅŸananlarÄ±n partiler arasÄ± Ã§atÄ±ÅŸma olduÄŸunu, etnik Ã§atÄ±ÅŸma ile hiÃ§bir alakasÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Zaev, "Halk sakin. HiÃ§ kimse anlaÅŸmazlÄ±k, Ã§atÄ±ÅŸma istemiyor. Bu meydana gelenler daha Ã§ok parti olayÄ±ydÄ±, etnik deÄŸil." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ãœlkedeki etnik gruplar arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin gelecekte geliÅŸeceÄŸini sÃ¶yleyen Zaev, "Bu iÅŸ birliÄŸinin, Ã¼lkenin geliÅŸimi ve ekonominin bÃ¼yÃ¼mesine de yararÄ± olacak. MayÄ±s ayÄ±nda Makedonya'nÄ±n yeni bir hÃ¼kÃ¼mete sahip olmasÄ±nÄ± bekliyorum. Demokratik sÃ¼reÃ§lere ÅŸans verelim. Dostluk mesajlarÄ± gÃ¶nderip el uzatalÄ±m. Ã‡ok etnikli ve Ã§ok dinli toplumumuzdaki dini inanÃ§larÄ±mÄ±z, affetmemizi sÃ¶ylÃ¼yor." ifadelerini kullandÄ±.

"YENÄ° HÃœKÃœMET TÃœRKÄ°YE Ä°LE MÃœKEMMEL Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ°NE DEVAM EDECEK"

Makedonya'nÄ±n birÃ§ok dostunun bulunduÄŸunu ancak TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k dostlarÄ±ndan biri olduÄŸunu ifade eden Zaev, "Bizi ilk tanÄ±dÄ±lar. HalklarÄ±mÄ±z dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde. GeÃ§miÅŸte her alanda yardÄ±mda bulundular. Yeni hÃ¼kÃ¼met, TÃ¼rkiye ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yardÄ±m ve dostluk ruhu iÃ§erisinde mÃ¼kemmel iÅŸ birliÄŸine devam edecek. TÃ¼rkiye bize NATO'da Ã§ok bÃ¼yÃ¼k yardÄ±mda bulundu. Biz bunu unutamayÄ±z. Ã‡ok sayÄ±da TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± Makedonya'da yaÅŸÄ±yor. TÃ¼rkiye maddi olarak da Makedonya'daki Ã§ok sayÄ±da projeye destek oluyor." diye konuÅŸtu.