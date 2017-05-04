'Makedonya Meclisinde yaÅŸananlar etnik Ã§atÄ±ÅŸma deÄŸil'

MakedonyaÂ Sosyal Demokratlar BirliÄŸi (SDSM) Genel BaÅŸkanÄ±Â Zoran Zaev, geÃ§en hafta mecliste yaÅŸananlarÄ±, Ã¼lkedekiÂ siyasi krizi ve buna baÄŸlÄ± geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi.
Meclisteki olaylar sÄ±rasÄ±nda baÅŸÄ±ndan yaralanan Zaev, meclisin "demokrasinin kalesi" olduÄŸunu ifade ederek hoÅŸ olmayan bu olaylarÄ±n ne Makedonya'da ne de dÃ¼nyanÄ±n baÅŸka bir yerinde tekrarlanmasÄ± temennisinde bulundu.
Zaev, 27 Nisan akÅŸamÄ± mecliste yaÅŸananlarÄ±n, orada bulunan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸide tramvaya neden olduÄŸunu vurgulayarak saldÄ±rÄ±larÄ± "tasarlanmÄ±ÅŸ" ve "kasten adam Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s" olarak nitelendirdi.
Arnavut milletvekili Caferi'nin profesyonel ve tecrÃ¼beli bir siyasetÃ§i olduÄŸunu kaydeden Zaev, sÃ¶zlerini sÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Åžahsen Talat Caferi'nin gelecekteki muhalefet iÃ§in de en kabul edilebilir Ã§Ã¶zÃ¼m olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. OnlarÄ±n saflarÄ±nda bakanlÄ±k gÃ¶revinde bulundu. Mecliste iyi bir koordinasyona sahip. TÃ¼m partilerden adaylar seÃ§erken tecrÃ¼besi olan kiÅŸilikleri seÃ§iyorduk. Meclisteki Ã§oÄŸunluÄŸun lideri olarak muhalefetle iyi bir iÅŸ birliÄŸine ihtiyacÄ±mÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±ndayÄ±m. Biz vatandaÅŸlar ve devlet iÃ§in varÄ±z. Bu yÃ¼zden birÃ§ok kanun ve reformu birlikte getirmemiz lazÄ±m."Â
Caferi'nin meclis baÅŸkanÄ± seÃ§ilmesi Ã¶ncesinde milletvekilleri arasÄ±nda yaÅŸanan gerginliÄŸe de deÄŸinen Zaev, BESA Hareketi Milletvekili Zekeriya Ä°brahimi'nin meclis kÃ¼rsÃ¼sÃ¼ne gelerek Arnavutluk milli marÅŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesinin dÃ¼ÅŸÃ¼ncesizce bir hareket olduÄŸunu ve bu hareketi kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Makedonya'da etnik Ã§atÄ±ÅŸma senaryolarÄ±nÄ± reddeden Zaev, mecliste yaÅŸananlarÄ±n partiler arasÄ± Ã§atÄ±ÅŸma olduÄŸunu, etnik Ã§atÄ±ÅŸma ile hiÃ§bir alakasÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Zaev, "Halk sakin. HiÃ§ kimse anlaÅŸmazlÄ±k, Ã§atÄ±ÅŸma istemiyor. Bu meydana gelenler daha Ã§ok parti olayÄ±ydÄ±, etnik deÄŸil." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Ãœlkedeki etnik gruplar arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin gelecekte geliÅŸeceÄŸini sÃ¶yleyen Zaev, "Bu iÅŸ birliÄŸinin, Ã¼lkenin geliÅŸimi ve ekonominin bÃ¼yÃ¼mesine de yararÄ± olacak. MayÄ±s ayÄ±nda Makedonya'nÄ±n yeni bir hÃ¼kÃ¼mete sahip olmasÄ±nÄ± bekliyorum. Demokratik sÃ¼reÃ§lere ÅŸans verelim. Dostluk mesajlarÄ± gÃ¶nderip el uzatalÄ±m. Ã‡ok etnikli ve Ã§ok dinli toplumumuzdaki dini inanÃ§larÄ±mÄ±z, affetmemizi sÃ¶ylÃ¼yor." ifadelerini kullandÄ±.
Makedonya'nÄ±n birÃ§ok dostunun bulunduÄŸunu ancak TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k dostlarÄ±ndan biri olduÄŸunu ifade eden Zaev, "Bizi ilk tanÄ±dÄ±lar. HalklarÄ±mÄ±z dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde. GeÃ§miÅŸte her alanda yardÄ±mda bulundular. Yeni hÃ¼kÃ¼met, TÃ¼rkiye ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yardÄ±m ve dostluk ruhu iÃ§erisinde mÃ¼kemmel iÅŸ birliÄŸine devam edecek. TÃ¼rkiye bize NATO'da Ã§ok bÃ¼yÃ¼k yardÄ±mda bulundu. Biz bunu unutamayÄ±z. Ã‡ok sayÄ±da TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± Makedonya'da yaÅŸÄ±yor. TÃ¼rkiye maddi olarak da Makedonya'daki Ã§ok sayÄ±da projeye destek oluyor." diye konuÅŸtu.
HÄ±rvatistan'da, koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin ortaklarÄ±ndan MOST Hareketi Genel BaÅŸkanÄ± ve Meclis BaÅŸkanÄ± Bozo Petrov istifa etti.
Makedonya Sosyal Demokratlar BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Zaev, mayÄ±s ayÄ±nda hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±nÄ± beklediÄŸini belirterek mecliste yaÅŸananlarÄ±n etnik Ã§atÄ±ÅŸmayla alakasÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran, Suriye'de "Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri" oluÅŸturulmasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzaladÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, Ä°dlib'de Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±z bÃ¶lge oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n sona erdirilmesinin yolunu aÃ§abileceÄŸini sÃ¶yledi
Avusturya Savunma BakanÄ± Doskozil, "AB Komisyonu kasÄ±m ayÄ±ndan itibaren ulusal sÄ±nÄ±rlarÄ±n kontrol edilmesinin yasal olarak mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyorsa o zaman birlikte uyumlu bir yasa yaparÄ±z" dedi
Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci turu oylamasÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸa karÅŸÄ± cephe oluÅŸturma Ã§aÄŸrÄ±larÄ± artarken, 3 bÃ¼yÃ¼k dinin temsilcilerinin yaptÄ±klarÄ± Le Pen karÅŸÄ±tÄ± ortak Ã§aÄŸrÄ±yÄ± Katolik kilisesi imzalamadÄ±
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