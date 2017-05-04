15:53, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

67 yaÅŸÄ±nda okuma-yazma Ã¶ÄŸrendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KarabÃ¼k Belediyesi ve Halk EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan kursta 67 yaÅŸÄ±ndaki Elmas GÃ¼ndÃ¼z okuma-yazma Ã¶ÄŸrendi.

KarabÃ¼k Belediyesi Åžirinevler Sosyal YaÅŸam Merkezinin 2016-2017 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim dÃ¶nemine kayÄ±t olan GÃ¼ndÃ¼z, 3 ay gittiÄŸi kursta okuma-yazma Ã¶ÄŸrenerek sertifikasÄ±nÄ± aldÄ±.

Sertifika tÃ¶reninde konuÅŸan KarabÃ¼k Belediye BaÅŸkanÄ± Rafet Vergili, bir kiÅŸinin okur-yazar diplomasÄ± almasÄ±nÄ±n sosyal yaÅŸam merkezlerinin maliyetini Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

GÃ¼ndÃ¼z'Ã¼ okuma-yazma azminden dolayÄ± tebrik eden Vergili, "Åžu anda 24 Sosyal YaÅŸam Merkezimiz faal ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ã‡ok yakÄ±nda merkezlerimizin sayÄ±sÄ± 28-29 olacak. Burada okuma-yazma bilmeyen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriyoruz. BugÃ¼ne kadar yaklaÅŸÄ±k 150 kiÅŸi okuma-yazma Ã¶ÄŸrendi." diye konuÅŸtu.

KarabÃ¼k Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali KÃ¶se de eÄŸitim iÅŸlerinin Ã¶rgÃ¼n ve yaygÄ±n olmak Ã¼zere iki ana kolda yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Ã–rgÃ¼n eÄŸitimin anaokulu, ilkokul ve lise olduÄŸunu, yaygÄ±n eÄŸitimin halk eÄŸitim merkezlerinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran KÃ¶se, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"YaÅŸÄ±, konumu aranmadan, Elmas GÃ¼ndÃ¼z teyzemizin okur yazarlÄ±ÄŸÄ±ndan tutun da 3 boyutlu konulara, teknolojinin son geliÅŸtirmiÅŸ olduÄŸu aÅŸamadaki teknolojik kullanÄ±mÄ±na varÄ±ncaya kadar, her tÃ¼rlÃ¼ sosyal, kÃ¼ltÃ¼rel, sanatsal etkinlik bu alana giriyor."

Elmas GÃ¼ndÃ¼z ise kendilerine bu imkanÄ± sunanlara teÅŸekkÃ¼r etti.

KÃ¼Ã§Ã¼kken imkan olmamasÄ± nedeniyle okuyamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan GÃ¼ndÃ¼z, ilk baÅŸlarda zor geldiÄŸini ancak Ã§alÄ±ÅŸarak okuma ve yazmayÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸini kaydetti.

Herkesin okur-yazar olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyen GÃ¼ndÃ¼z, "OkumanÄ±n yaÅŸÄ± yok diyerek Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu yolda baÅŸarÄ±mÄ±zÄ±n gururunu taÅŸÄ±yoruz. Bizlere bu imkanÄ± saÄŸlayan belediye baÅŸkanÄ±mÄ±za, mÃ¼dÃ¼rlerimize, bÃ¼yÃ¼k bir sabÄ±rla bizlere okuma yazma Ã¶ÄŸreten deÄŸerli Ã¶ÄŸretmenimize Ã§ok Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyoruz." diye konuÅŸtu.

GÃ¼ndÃ¼z'Ã¼n okur-yazar sertifikasÄ±nÄ± BaÅŸkan Vergili takdim etti.