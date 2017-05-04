HÄ±rvatistan'da Meclis BaÅŸkanÄ± istifa etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
HÃ¼kÃ¼met krizinin yeniden baÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi HÄ±rvatistan'da, koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin ortaklarÄ±ndan MOST Hareketi Genel BaÅŸkanÄ± ve Meclis BaÅŸkanÄ± Bozo Petrov istifa etti.
Mecliste bugÃ¼n yapÄ±lan oturumda, koalisyonun bÃ¼yÃ¼k ortaÄŸÄ± HÄ±rvat Demokratik BirliÄŸinden (HDZ) Maliye BakanÄ± Zdravko Maric hakkÄ±nda gÃ¼ven oylamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
Oylamaya katÄ±lan 75 milletvekili Maric'in gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±, 75 milletvekili ise gÃ¶revde kalmasÄ± iÃ§in oy kullandÄ±. Oylamada Ã§oÄŸunluk saÄŸlanamayÄ±nca HDZ'li Bakan Maric gÃ¶revde kaldÄ±.
Daha Ã¶nce MOST'un kabinedeki dÃ¶rt bakanÄ±nÄ±n istifa edeceÄŸini belirten Petrov, oturumun ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, meclis baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini bildirdi.
Mevcut koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Petrov, "Maric hakkÄ±ndaki gÃ¼ven oylamasÄ±nda, tÃ¼m ahlaki prensipler Ã§iÄŸnendi. KiÅŸisel Ã§Ä±karlar iÃ§in kurumlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ± meselesi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Meclisin haysiyeti iÃ§in HÄ±rvatistan Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revimden istifa ediyorum." dedi.
Petrov, bu onurlu gÃ¶revi daha fazla sÃ¼rdÃ¼remeyeceÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulunarak, "Bana gÃ¶re tek Ã§Ã¶zÃ¼m yeni seÃ§im ve halkÄ±n iradesi. Bana gÃ¼vendikleri iÃ§in halkÄ±ma teÅŸekkÃ¼r ederim. HÄ±rvatistan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in mÃ¼cadeleye devam edeceÄŸim." diye konuÅŸtu.
Ã–te yandan HDZ Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Andrej Plenkovic de Mecliste Ã§oÄŸunluÄŸu kaybettikleri iddialarÄ±nÄ± yorumlamaktan kaÃ§Ä±nÄ±rken, HDZ'nin erken genel seÃ§ime hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Plenkovic, mevcut hÃ¼kÃ¼metin "normal bir ÅŸekilde" Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ettiÄŸini vurguladÄ±.
KRÄ°Z NASIL BAÅžLADI ?
Muhalefetteki Sosyal Demokrat Partinin (SDP), HDZ'li Bakan Maric hakkÄ±nda Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerinden Agrokor'da yaÅŸanan krize iliÅŸkin suÃ§lamalarÄ± hÃ¼kÃ¼met toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme gelmiÅŸ, BaÅŸbakan Plenkovic, suÃ§lamalarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu ifade etmiÅŸti.
ToplantÄ±da, Maric'in gÃ¶revden alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Plenkovic'e, MOST cephesinden Ã¼Ã§ bakan itiraz etmiÅŸ, bunun Ã¼zerine Plenkovic bu bakanlarÄ±n istifasÄ±nÄ± istemiÅŸti.
Bu geliÅŸmelerin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Petrov da artÄ±k koalisyonun bir parÃ§asÄ± olmayacaklarÄ±nÄ± ve kabinedeki MOST'lu bakanlarÄ±n istifa edeceÄŸini duyurmuÅŸtu.
HDZ ile MOST, 2015 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan genel seÃ§imin ardÄ±ndan geÃ§en yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda koalisyon hÃ¼kÃ¼meti kurmuÅŸ ancak iki parti arasÄ±ndaki kriz nedeniyle hÃ¼kÃ¼met yÄ±kÄ±larak geÃ§en yÄ±l erken seÃ§ime gidilmiÅŸti.
Krizin yeniden baÅŸlamasÄ±yla erken seÃ§im olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± tekrar gÃ¼ndeme geldi.
HÄ±rvatistan'da, koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin ortaklarÄ±ndan MOST Hareketi Genel BaÅŸkanÄ± ve Meclis BaÅŸkanÄ± Bozo Petrov istifa etti.
Makedonya Sosyal Demokratlar BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Zaev, mayÄ±s ayÄ±nda hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±nÄ± beklediÄŸini belirterek mecliste yaÅŸananlarÄ±n etnik Ã§atÄ±ÅŸmayla alakasÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
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Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, Ä°dlib'de Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±z bÃ¶lge oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n sona erdirilmesinin yolunu aÃ§abileceÄŸini sÃ¶yledi
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