16:27, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Benzin ve motorinde indirim





Benzinin litresinde bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren 7, motorinin litresinde ise 10 kuruÅŸluk indirime gidildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Benzinin litre fiyatÄ±nda bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 7, motorinin litre fiyatÄ±nda ise 10 kuruÅŸluk indirim yapÄ±ldÄ±. Ankara'da litresi ortalama 5,17 liradan satÄ±lan benzinin litre fiyatÄ± 5,10 lira olacak. Benzinin litresi Ä°stanbul'da 5,12 liradan 5,05 liraya, Ä°zmir'de 5,15 liradan 5,08 liraya dÃ¼ÅŸecek. Motorinin litre fiyatÄ± ise Ankara'da ortalama 4,52 liradan 4,42 liraya, Ä°stanbul'da 4,47 liradan 4,37 liraya, Ä°zmir'de 4,49 liradan 4,39 liraya inecek. DaÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nÄ±n belirlediÄŸi fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶steriyor. Benzinin litresinde en son 2 MayÄ±s'ta 9, motorinin litresinde de 26 Nisan'da 13 kuruÅŸ indirim yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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