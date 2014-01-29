Benzin ve motorinde indirim

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Benzinin litre fiyatÄ±nda bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 7, motorinin litre fiyatÄ±nda ise 10 kuruÅŸluk indirim yapÄ±ldÄ±.
Ankara'da litresi ortalama 5,17 liradan satÄ±lan benzinin litre fiyatÄ± 5,10 lira olacak. Benzinin litresi Ä°stanbul'da 5,12 liradan 5,05 liraya, Ä°zmir'de 5,15 liradan 5,08 liraya dÃ¼ÅŸecek.
Motorinin litre fiyatÄ± ise Ankara'da ortalama 4,52 liradan 4,42 liraya, Ä°stanbul'da 4,47 liradan 4,37 liraya, Ä°zmir'de 4,49 liradan 4,39 liraya inecek.
DaÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nÄ±n belirlediÄŸi fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶steriyor.
Benzinin litresinde en son 2 MayÄ±s'ta 9, motorinin litresinde de 26 Nisan'da 13 kuruÅŸ indirim yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Eski Merzifon 5. Ana Jet Ãœs KomutanÄ± TuÄŸgeneral Cengiz Karacabey, TekirdaÄŸ'da yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Astana'da gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
Benzinin litresinde bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren 7, motorinin litresinde ise 10 kuruÅŸluk indirime gidildi
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