16:36, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸileri BakanlÄ±ÄŸÄ± Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri ile ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

AÃ§Ä±klamada, "Suriye ihtilafÄ±na siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulma yolundaki gayretleri desteklemek Ã¼zere 30 AralÄ±k 2016 tarihinde ilan edilen Ã¼lke genelinde ateÅŸkesi tahkim etmek ve bu Ã§erÃ§evede Suriyeâ€™de Ã§atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda benimsenebilecek gÃ¼ven artÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemler geliÅŸtirmek Ã¼zere hayata geÃ§irilen Astana toplantÄ±larÄ±nÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ 3-4 MayÄ±s 2017 tarihlerinde yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ToplantÄ±da, ateÅŸkes dÃ¼zenlemesinin garantÃ¶r Ã¼lkeleri olan TÃ¼rkiye, Rusya Federasyonu ve Ä°ran arasÄ±nda Suriyeâ€™nin Ä°dlib vilayetinin tamamÄ±, Lazkiye, Halep ve Hama vilayetlerinin belli bÃ¶lÃ¼mleri, Homs vilayetinin belli bÃ¶lÃ¼mleri, Åžam/DoÄŸu Guta bÃ¶lgesi ve Deraa ve Kuneytra vilayetlerinin belli bÃ¶lÃ¼mlerini kapsayan Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri oluÅŸturulmasÄ±na iliÅŸkin MuhtÄ±ra imzalanmÄ±ÅŸtÄ±r.Â

Ã‡atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgelerinin sÄ±nÄ±rlarÄ± ve iÅŸleyiÅŸine iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ± ve dÃ¼zenlemeler, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Ã¼Ã§ GarantÃ¶r Ã¼lke arasÄ±nda tesis edilecek Ã§alÄ±ÅŸma grubunda belirlenecektir.

Ã‡atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda yukarÄ±da sayÄ±lan bÃ¶lgelerde hava unsurlarÄ± dahil her tÃ¼rlÃ¼ silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± ve bÃ¶lgelere acil ve kesintisiz insani yardÄ±m akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ± kayÄ±t altÄ±na alan bu MuhtÄ±raâ€™yÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lamaktayÄ±z.

TÃ¼rkiye, saÄŸlanan bu mutabakatÄ±n etkili bir ÅŸekilde uygulanarak mevcut ateÅŸkes rejimini tahkim etmesi, bÃ¶ylelikle sahadaki koÅŸullarÄ±n iyileÅŸtirilerek bir yandan siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recinde anlamlÄ± adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmasÄ±, diÄŸer yandan Suriyeli sivillerin bulunduklarÄ± yerlerde gÃ¼venlik ve insani ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki gayretlerini etkin biÃ§imde sÃ¼rdÃ¼recektir." denildi.