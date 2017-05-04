16:38, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Eski 5. Ana Jet Ãœs KomutanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±





Eski Merzifon 5. Ana Jet Ãœs KomutanÄ± TuÄŸgeneral Cengiz Karacabey, TekirdaÄŸ'da yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Eski Merzifon 5. Ana Jet Ãœs KomutanÄ± TuÄŸgeneral Cengiz Karacabey, TekirdaÄŸ'da yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ± Edinilen bilgiye gÃ¶re, Amasya Sulh Ceza HakimliÄŸinin yakalama kararÄ± doÄŸrultusunda Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ten TekirdaÄŸ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Cengiz Karacabey'in, SÃ¼leymanpaÅŸa ilÃ§esinde HÃ¼rriyet Mahallesi'nde bulunduÄŸunu tespit etti. Karacabey, polis ekiplerince dÃ¼zenlenen operasyonla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Cengiz Karacabey, FETÃ–/PYD faaliyetleri kapsamÄ±nda 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonraki ilk 667 sayÄ±lÄ± kararnameyle ihraÃ§ edilmiÅŸ, 17 Temmuz 2016'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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