16:56, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Yugoslav lider Tito, mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski Yugoslavya'nÄ±n devlet baÅŸkanÄ± Josip Broz Tito, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 37'nci yÄ±lÄ±nda SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'daki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.

SÄ±rbistan, Bosna Hersek, Makedonya, Slovenya ve HÄ±rvatistan'dan yÃ¼zlerce kiÅŸi, Tito'nun defnedildiÄŸi Dedinje semtindeki Ã‡iÃ§ek Evi'ne akÄ±n etti.

Ellerinde eski Yugoslavya bayraklarÄ± taÅŸÄ±yan ve Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda Yugoslav PartizanlarÄ±nÄ±n taktÄ±ÄŸÄ± "Titovka" ÅŸapkalarÄ± giyen ziyaretÃ§iler, mezara Ã§iÃ§ek bÄ±rakÄ±p saygÄ± duruÅŸunda bulundu.

MezarÄ± ziyaret eden Bosna Hersekli Marija Jurcenko, her yÄ±l 4 MayÄ±s'ta buraya geldiÄŸini belirterek sadece savaÅŸÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ 1990'lÄ± yÄ±llarÄ±nda baÅŸÄ±nda burayÄ± ziyaret edemediÄŸini sÃ¶yledi.

Hayatta olduÄŸu sÃ¼rece her yÄ±l gelmeye devam edeceÄŸini kaydeden Jurcenko, "Benim ailem de kÃ¼Ã§Ã¼k bir Yugoslavya aslÄ±nda. Babam Vojvodina'da doÄŸmuÅŸ bir Ortodoks, annem Katolik, damadÄ±m ise MÃ¼slÃ¼man." diye konuÅŸtu.

ZiyaretÃ§ilerden Miodrag Milosevic de "vatanÄ±n nasÄ±l sevilip nasÄ±l kurulduÄŸunu kendisine Ã¶ÄŸreten adama" saygÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶stermek iÃ§in buraya geldiÄŸini belirterek "BuranÄ±n kapÄ±sÄ± herkese aÃ§Ä±k. Yugoslavya'yÄ± unutmayalÄ±m." dedi.

Milosevic, Tito dÃ¶nemindeki birlik ve beraberliÄŸin artÄ±k sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek Tito dÃ¶nemini hatÄ±rlayanlarÄ±n da yavaÅŸ yavaÅŸ Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve yeni nesillere o dÃ¶nemleri aktaracak kimsenin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Slovenya'dan gelen Maja Milovanovic, Tito dÃ¶neminde henÃ¼z dÃ¼nyaya gelmiÅŸ olmamasÄ±na raÄŸmen o dÃ¶nemlere dair gÃ¼zel hikayeleri ailesinden sÄ±klÄ±kla duyduÄŸunu sÃ¶yledi.

Tito'nun iyi bir devlet adamÄ± olduÄŸunu ifade eden Milovanovic, "Tito, farklÄ± Ã¼lkeleri, farklÄ± dinden insanlarÄ± aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda toplamayÄ±, onlara birlik ve beraberlik dÃ¼ÅŸÃ¼ncesini aÅŸÄ±lamayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±." diye konuÅŸtu.

JOSÄ°P BROZ TÄ°TO KÄ°MDÄ°R ?

Josip Broz Tito, 1892'de HÄ±rvatistan'da doÄŸdu. Zagreb'deki askerliÄŸi sÄ±rasÄ±nda Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± baÅŸlayÄ±nca birliÄŸiyle SÄ±rbistan'a gÃ¶nderildi. SavaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± propaganda nedeniyle tutuklanan Tito, bir yÄ±l sonra serbest kalarak yeniden cepheye gitti.

Rus askerlerine tutsak dÃ¼ÅŸen Tito, gÃ¶nderildiÄŸi Ã§alÄ±ÅŸma kamplarÄ±nda Rus devrimci iÅŸÃ§i hareketinin temsilcileriyle baÄŸlantÄ± kurdu. Tito, 1917 Ekim Devrimi'ne katÄ±ldÄ±ktan sonra 1920'de Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼. Yugoslav KomÃ¼nist Partisine (YKP) Ã¼ye olan Tito, Ã§eÅŸitli grevlere Ã¶nderlik etti.

1940 yÄ±lÄ±nda YKP Merkez Komitesinin genel sekreterliÄŸine getirilen Tito, bir yÄ±l sonra Nazi iÅŸgaline karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan direniÅŸe de liderlik etti. 29 KasÄ±m 1945'te Yugoslav Federal Halk Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metinde BaÅŸbakan ve Savunma BakanÄ± olarak gÃ¶rev alan Tito, 1953'te devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ildi.

1974 yÄ±lÄ±nda kabul edilen sistemle "Ã¶mÃ¼r boyu" devlet baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Tito, 4 MayÄ±s 1980'de Slovenya'da hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Tito'nun, Belgrad'daki cenaze tÃ¶renine 127 Ã¼lkeden yaklaÅŸÄ±k 700 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±. TÃ¶rende 4 kral, 5 prens, 6 parlamento baÅŸkanÄ±, 31 cumhurbaÅŸkanÄ±, 22 baÅŸbakan ve 47 bakan hazÄ±r bulundu.

Cenazeye Saddam HÃ¼seyin, Yaser Arafat, Leonid Brejnev, Margaret Thatcher ve Helmut Schmidt gibi dÃ¶nemin liderleri de katÄ±ldÄ±.