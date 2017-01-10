Adana'da yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yasaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Adana'da, kentin bazÄ± noktalarÄ±nda gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, toplantÄ± dÃ¼zenleme, imza standÄ± aÃ§ma ve Ã§adÄ±r kurma gibi faaliyetlerin ay sonuna kadar yasaklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin, TÃ¼rkiye'nin birlik ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne kasteden eylemlerini Ã§ok farklÄ± yol ve yÃ¶ntemlere baÅŸvurarak sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
TerÃ¶ristlerin bir yandan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ve vatandaÅŸlara yÃ¶nelik silahlÄ± ve bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda bulunduÄŸu, Ã¶te yandan Anayasa ve yasalarla gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nan toplantÄ±, gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri ve basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± gibi etkinliklerde temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri istismar ettiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, bu nedenle kentteki bazÄ± kamu kurum binalarÄ±nÄ±n Ã¶nleri ve Ã§evrelerinde gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, toplantÄ±, imza standÄ± aÃ§ma ve Ã§adÄ±r kurma gibi faaliyetlerin mayÄ±s ayÄ± boyunca yasaklandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.
AÃ§Ä±klamada, kararÄ±n, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin planlarÄ±nÄ±n bertaraf edilmesi, milli gÃ¼venlik ve kamu dÃ¼zeninin korunmasÄ±, can ve mal gÃ¼venliÄŸinin temini, suÃ§ iÅŸlenmesinin engellenmesi, genel saÄŸlÄ±k ve ahlakÄ±n veya baÅŸkalarÄ±nÄ±n hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinin korunmasÄ± amacÄ±yla OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal ve Ä°ller Ä°daresi kanunlarÄ±nÄ±n ilgili maddeleri doÄŸrultusunda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Sakarya yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda resen yakalama kararÄ± bulunan FETÃ– elebaÅŸÄ±sÄ± GÃ¼len'in yeÄŸeni Åžamil GÃ¼len, Kocaeli'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ankara, Ä°stanbul, BartÄ±n, Ã‡ankÄ±rÄ±, Kastamonu, KÄ±rÄ±kkale ve Zonguldak'Ä±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde 7 MayÄ±s'ta elektrik kesintisi yapÄ±lacak
DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde sÃ¶zde "Ã¶z yÃ¶netim" ilan ettikleri gerekÃ§esiyle eski Sur Belediye BaÅŸkanÄ± Narin'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 sanÄ±k, 11 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan iÅŸ adamÄ± Ã–mer Faruk KavurmacÄ±'nÄ±n, "hastalÄ±klarÄ±nÄ±n ileride telafisi mÃ¼mkÃ¼n olmayan durumlara sebebiyet verebileceÄŸi" gerekÃ§esiyle tahliye edildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisinde il ve ilÃ§e kongrelerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 10. OlaÄŸan Kurultay dÃ¼zenlenecek
Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, sinema filmi "Star Wars"un hayranlarÄ± tarafÄ±ndan her yÄ±l 4 MayÄ±s'ta kutlanan "DÃ¼nya Star Wars GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla fotoÄŸraflÄ± mesaj yayÄ±mladÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Yunanistan'Ä±n darbeci askerlerin iade talebini tekrar reddetmesine dair, "Bu karar, darbecilere kucak aÃ§an Yunanistan ile ikili iliÅŸkilerimizi etkileyecektir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Mersin'de otizmli ve down sendromlulara Ã¶zel tenis kursu aÃ§Ä±ldÄ±
Adana ValiliÄŸi, kentin bazÄ± noktalarÄ±nda gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, toplantÄ±, imza standÄ± aÃ§ma ve Ã§adÄ±r kurma gibi faaliyetleri ay sonuna kadar yasakladÄ±
Eski Merzifon 5. Ana Jet Ãœs KomutanÄ± TuÄŸgeneral Cengiz Karacabey, TekirdaÄŸ'da yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Astana'da gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
Benzinin litresinde bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren 7, motorinin litresinde ise 10 kuruÅŸluk indirime gidildi
KarabÃ¼k Belediyesi ve Halk EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce aÃ§Ä±lan kursa katÄ±lan 67 yaÅŸÄ±ndaki Elmas GÃ¼ndÃ¼z, 3 ayda okuma-yazma Ã¶ÄŸrenerek, sertifikasÄ±nÄ± aldÄ±
Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 29 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
12 EylÃ¼l darbesine iliÅŸkin Evren ve Åžahinkaya hakkÄ±ndaki dava dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
TUSAÅž, Milli Muharip UÃ§aÄŸÄ±nÄ±, Ã–zgÃ¼n Helikopter T625'i, silahlÄ± HÃœRKUÅž'u ve ANKA Ä°nsansÄ±z Hava AracÄ± Sistemi Silah Entegrasyonunu ilk kez gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±karacak