17:14, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Adana'da yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yasaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adana'da, kentin bazÄ± noktalarÄ±nda gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, toplantÄ± dÃ¼zenleme, imza standÄ± aÃ§ma ve Ã§adÄ±r kurma gibi faaliyetlerin ay sonuna kadar yasaklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin, TÃ¼rkiye'nin birlik ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne kasteden eylemlerini Ã§ok farklÄ± yol ve yÃ¶ntemlere baÅŸvurarak sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

TerÃ¶ristlerin bir yandan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ve vatandaÅŸlara yÃ¶nelik silahlÄ± ve bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda bulunduÄŸu, Ã¶te yandan Anayasa ve yasalarla gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nan toplantÄ±, gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri ve basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± gibi etkinliklerde temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri istismar ettiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, bu nedenle kentteki bazÄ± kamu kurum binalarÄ±nÄ±n Ã¶nleri ve Ã§evrelerinde gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, toplantÄ±, imza standÄ± aÃ§ma ve Ã§adÄ±r kurma gibi faaliyetlerin mayÄ±s ayÄ± boyunca yasaklandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

AÃ§Ä±klamada, kararÄ±n, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin planlarÄ±nÄ±n bertaraf edilmesi, milli gÃ¼venlik ve kamu dÃ¼zeninin korunmasÄ±, can ve mal gÃ¼venliÄŸinin temini, suÃ§ iÅŸlenmesinin engellenmesi, genel saÄŸlÄ±k ve ahlakÄ±n veya baÅŸkalarÄ±nÄ±n hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinin korunmasÄ± amacÄ±yla OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal ve Ä°ller Ä°daresi kanunlarÄ±nÄ±n ilgili maddeleri doÄŸrultusunda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.