17:41, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Arap BirliÄŸi'nden BM'ye "Filistinli tutuklulara destek" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Arap BirliÄŸi, "Ä°srail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilerin maruz kaldÄ±ÄŸÄ± hak ihlallerinin incelenmesi" iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletlere (BM) Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

Cezayir'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, aÃ§lÄ±k grevindeki Filistinli tutuklulara destek olmak amacÄ±yla dÃ¼zenlenen Arap BirliÄŸi toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yayÄ±mlandÄ±.

AÃ§Ä±klamada, "Filistinlilerin aÃ§lÄ±k grevleri, siyasi ve insani haklarÄ±nÄ± elde etmek iÃ§in meÅŸru bir yoldur." denildi.

"Ä°srail'in insani olmayan tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ± sonlandÄ±rmasÄ±, tutuklularÄ±n yakÄ±nlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine izin vermesi, sistematik bir ÅŸekilde uygulanan Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa son vermesi" istenen aÃ§Ä±klamada, Ã§ocuk, kadÄ±n ve siyasi kiÅŸilerden oluÅŸan binlerce Filistinlinin bir an Ã¶nce serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

Arap BirliÄŸi, hÃ¼kÃ¼metleri, uluslararasÄ± toplumu ve insan haklarÄ± kurumlarÄ±nÄ± Ä°srail'in uluslararasÄ± kanunlarÄ± uygulamasÄ± iÃ§in sorumluluk almaya, bunun yanÄ± sÄ±ra Filistinli tutuklulara destek fonuna yardÄ±m yapmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k iki bin Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" iÃ§in 17 Nisan'da aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481'i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'ten olmak Ã¼zere, 57'si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.