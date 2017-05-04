Arap BirliÄŸi'nden BM'ye

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Arap BirliÄŸi, "Ä°srail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilerin maruz kaldÄ±ÄŸÄ± hak ihlallerinin incelenmesi" iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletlere (BM) Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.
Cezayir'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, aÃ§lÄ±k grevindeki Filistinli tutuklulara destek olmak amacÄ±yla dÃ¼zenlenen Arap BirliÄŸi toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yayÄ±mlandÄ±.
AÃ§Ä±klamada, "Filistinlilerin aÃ§lÄ±k grevleri, siyasi ve insani haklarÄ±nÄ± elde etmek iÃ§in meÅŸru bir yoldur." denildi.
"Ä°srail'in insani olmayan tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ± sonlandÄ±rmasÄ±, tutuklularÄ±n yakÄ±nlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine izin vermesi, sistematik bir ÅŸekilde uygulanan Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa son vermesi" istenen aÃ§Ä±klamada, Ã§ocuk, kadÄ±n ve siyasi kiÅŸilerden oluÅŸan binlerce Filistinlinin bir an Ã¶nce serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Arap BirliÄŸi, hÃ¼kÃ¼metleri, uluslararasÄ± toplumu ve insan haklarÄ± kurumlarÄ±nÄ± Ä°srail'in uluslararasÄ± kanunlarÄ± uygulamasÄ± iÃ§in sorumluluk almaya, bunun yanÄ± sÄ±ra Filistinli tutuklulara destek fonuna yardÄ±m yapmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k iki bin Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" iÃ§in 17 Nisan'da aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481'i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'ten olmak Ã¼zere, 57'si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.
Suriye'de oluÅŸturulmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len gÃ¼venlikli bÃ¶lgelerin idaresini garantÃ¶r Ã¼lke birlikleri saÄŸlayacak
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Beyaz Saray'daki konuÅŸmasÄ±nda, ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretlerini mayÄ±s ayÄ± sonunda Vatikan, Ä°srail ve Suudi Arabistan'a yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine iliÅŸkin, "Ã‡Ã¶zÃ¼m iÃ§in 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n sonunu hedef olarak gÃ¶stermiÅŸtim, 'Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in 2016 ÅŸansÄ±nÄ± yitirmeyelim' demiÅŸtim. DoÄŸu Akdeniz'de sondajlar baÅŸlarsa, yeni gerginlikler sÃ¶z konusu olacak." dedi
Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nda Le Pen'in, Bahamalarda gizli banka hesabÄ± bulunduÄŸunu iddia etmesi Ã¼zerine Macron, savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurarak kendisi hakkÄ±ndaki bu iddianÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Arap BirliÄŸi, "Filistinlilerin aÃ§lÄ±k grevleri, siyasi ve insani haklarÄ±nÄ± elde etmek iÃ§in meÅŸru bir yoldur" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ã–lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 37'nci yÄ±lÄ±nda, Tito'nun Belgrad'daki mezarÄ±nÄ± SÄ±rbistan, Bosna Hersek, Makedonya, Slovenya ve HÄ±rvatistan'dan yÃ¼zlerce kiÅŸi ziyaret etti
HÄ±rvatistan'da, koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin ortaklarÄ±ndan MOST Hareketi Genel BaÅŸkanÄ± ve Meclis BaÅŸkanÄ± Bozo Petrov istifa etti.
Makedonya Sosyal Demokratlar BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Zaev, mayÄ±s ayÄ±nda hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±nÄ± beklediÄŸini belirterek mecliste yaÅŸananlarÄ±n etnik Ã§atÄ±ÅŸmayla alakasÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran, Suriye'de "Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri" oluÅŸturulmasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzaladÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, Ä°dlib'de Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±z bÃ¶lge oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n sona erdirilmesinin yolunu aÃ§abileceÄŸini sÃ¶yledi
Avusturya Savunma BakanÄ± Doskozil, "AB Komisyonu kasÄ±m ayÄ±ndan itibaren ulusal sÄ±nÄ±rlarÄ±n kontrol edilmesinin yasal olarak mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyorsa o zaman birlikte uyumlu bir yasa yaparÄ±z" dedi
Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci turu oylamasÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸa karÅŸÄ± cephe oluÅŸturma Ã§aÄŸrÄ±larÄ± artarken, 3 bÃ¼yÃ¼k dinin temsilcilerinin yaptÄ±klarÄ± Le Pen karÅŸÄ±tÄ± ortak Ã§aÄŸrÄ±yÄ± Katolik kilisesi imzalamadÄ±
Buckingham SarayÄ±, 96 yaÅŸÄ±ndaki Edinburgh DÃ¼kÃ¼ Prens Philipâ€™in sonbahar aylarÄ±ndan itibaren kamusal etkinliklere katÄ±lmama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
FildiÅŸi Sahili2nden 150 asker, Mali'de gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak amacÄ±yla gÃ¶rev yapan MINUSMA'ya katÄ±lmak Ã¼zere bÃ¶lgeye gÃ¶nderildi
AP Filistin ile Ä°liÅŸkiler Delegasyonu BaÅŸkanÄ± Sylikiotis, "Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesi Ä°srail'in Gazze Åžeridi'ne uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olabilir. Filistin devletinin artÄ±k tanÄ±nmasÄ± gerekiyor" dedi
Pyongyang yÃ¶netimi Ã‡in'in kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgiyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu