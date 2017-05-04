17:49, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Macron gizli hesap iddialarÄ±na rest Ã§ekti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Marine Le Pen, rakibi Emmanuel Macron'un Bahama adalarÄ±nda gizli banka hesabÄ± olduÄŸunu iddia ederken, Macron da rakibine rest Ã§ekerek Fransa Mali SuÃ§lar SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan kendisi hakkÄ±ndaki bu iddianÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Ä°ki cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n dÃ¼n akÅŸam karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi televizyondaki canlÄ± yayÄ±nda Le Pen, Macron'un Bahama adalarÄ±nda gelirini beyan etmediÄŸi bir banka hesabÄ± bulunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Televizyon programÄ±nda bÃ¶yle bir banka hesabÄ±na sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Macron, Le Pen'in yakÄ±nlarÄ±ndan bazÄ±larÄ±nÄ±n Rus Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± gÃ¶zettiÄŸini iddia etti.

Bunun yanÄ±nda Macron, Mali SuÃ§lar SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Le Pen'in "yalan" ve "yanlÄ±ÅŸ haber yaydÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle suÃ§ duyurusunda bulundu. BaÅŸvuruyu kabul eden Mali SuÃ§lar SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Macron'un bÃ¶yle bir hesabÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±yla ilgili Ã¶n soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Ã–te yandan Le Figaro gazetesi, Le Pen ve Macron'un dÃ¼nkÃ¼ dÃ¼ellosundan Ã¶nce sosyal medyada "Macron'un vergi kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlayan" belgelerin paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Haberde, sÃ¶z konusu belgelerin ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump taraftarlarÄ± tarafÄ±ndan sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Bununla beraber Rus basÄ±nÄ±nÄ±n haberlerini aktaran 213 FransÄ±z sosyal medya hesabÄ±nÄ±n "Macron'un vergi kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlayan" belgeleri paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AyrÄ±ca, bu belgelerin ABD'de baÅŸkanlÄ±k seÃ§imi dÃ¶neminde Trump'un baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± destekleyen internet sitesinde de yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Fransa cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci turu pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak. Anketlerde Macron'un kazanma ÅŸansÄ±nÄ±n daha fazla olduÄŸu belirtiliyor.