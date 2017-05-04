GÃ¼ncelleme: 18:03, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Mersin'de otizmlilere Ã¶zel tenis kursu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Down sendromlu ve otizmli Ã§ocuklarÄ±n spor ile sosyal hayata daha kolay adapte olabilmeleri iÃ§in Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan tenis kursu aÃ§Ä±ldÄ±.

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Belediye Spor Tesisleri'nde verilen kursta, profesyonel tenis antrenÃ¶rlerinden eÄŸitim alan Ã¶zel Ã¶ÄŸrenciler, tenis sporu sayesinde hem sosyalleÅŸiyor hem de fiziksel gÃ¼Ã§ ve enerjilerini saÄŸlÄ±klÄ± kullanÄ±yor.

AÃ§Ä±klamada, Engelliler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda beden eÄŸitimi Ã¶ÄŸretmeni olarak gÃ¶rev yapan Fatma Nur YÄ±lmaz, Ã¶zel Ã§ocuklarÄ±n da normal bireyler gibi standart kurallar Ã§erÃ§evesinde tenis oynayabileceÄŸini kanÄ±tladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Topluma Ã¶zel Ã§ocuklarÄ±n tenis oynayabileceÄŸini gÃ¶stermek iÃ§in bu kursu aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± bildiren YÄ±lmaz, "Ailelerin ilgisi Ã§ok bÃ¼yÃ¼ktÃ¼ ve uzun zamandÄ±r tenis kursu hakkÄ±nda talepleri vardÄ±. KÃ¼ltÃ¼r Sosyal Ä°ÅŸler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±yla ortak bir proje yaptÄ±k ve onlar da bize destek oldular. Kursumuza az kiÅŸiyle baÅŸladÄ±k ve Ã¶ÄŸrencilerimiz devamsÄ±zlÄ±k yapmadan katÄ±lÄ±yor." diye konuÅŸtu.

Velilerden Remziye Ã–zcan ise down sendromlu Ã§ocuÄŸunun geÃ§en yÄ±l da BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zme kursuna geldiÄŸini belirtti.

Bu tÃ¼r etkinliklerin kendilerine yardÄ±mcÄ± olduÄŸu bildiren Ã–zcan, "Åžimdi benim Ã§ocuÄŸum tenise gelebiliyor. Buraya isteyerek ve severek geliyor, iyice adapte olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yorum, inÅŸallah yarÄ±ÅŸmalara da girer daha ilerisini gÃ¶rÃ¼rÃ¼z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Veli Asena Aksay da Ã¶zel Ã§ocuklara Ã§ok fazla imkan saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu imkana belediye sayesinde ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Daha Ã¶nce de Ã§ocuÄŸunun yÃ¼zme kursuna katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Aksay, tenis oynamanÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã§ocuklarÄ±n kurslarda uyum saÄŸlamayÄ± Ã¶ÄŸrendiklerini ve insanlarla iliÅŸkilerini geliÅŸtirebildiklerini ifade etti.

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