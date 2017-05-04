18:27, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden Yunanistan'a 'darbeci asker' tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimiÂ sonrasÄ± Yunanistan'a kaÃ§anÂ askerlereÂ iliÅŸkin TÃ¼rkiye'nin yeniÂ iade talebinin reddedilmesiyleÂ ilgili yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â "Bu karar darbecilere kucak aÃ§an bir Ã¼lke olanÂ YunanistanÂ ile ikili iliÅŸkilerimizi ve bÃ¶lgesel konulardaki mÃ¼ÅŸterek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olarak etkileyecektir." ifadelerine yer verildi.

AÃ§Ä±klamada, "Adil ve tarafsÄ±z olmasÄ±nÄ± umduÄŸumuz Yunan yargÄ±sÄ± ne yazÄ±k ki bir kez daha bizi hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratarak, anayasal dÃ¼zenimize karÅŸÄ± 15 Temmuz darbe giriÅŸimine katÄ±lan sekiz darbeci hakkÄ±ndaki ikinci iade talebimizi de reddetmiÅŸtir." denildi.

"BU KARAR DARBECÄ°LERÄ° KORUMAKTADIR"

DHKP-C ve PKK baÅŸta olmak Ã¼zere bugÃ¼ne kadar TÃ¼rkiye'yi hedef alan Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n adalet Ã¶nÃ¼nde hesap vermesine engel olan Yunan makamlarÄ±nÄ±n hatalarÄ±nÄ± tekrarladÄ±klarÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlere yer verildi:

"TerÃ¶r ve suÃ§la mÃ¼cadele konusunda bir mÃ¼ttefikimizden gÃ¶rmemiz gereken destek ve iÅŸ birliÄŸini gÃ¶remiyoruz. Bu karar, suÃ§lularÄ±n yargÄ±lanmamalarÄ±na, suÃ§un cezasÄ±z kalmasÄ±na neden olmakta, darbecileri korumaktadÄ±r.

SuÃ§lularÄ±n yargÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tutulmasÄ±na neden olan bu kararÄ±n, siyasi saiklerle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±ktÄ±r. Bu karar darbecilere kucak aÃ§an bir Ã¼lke olan Yunanistan ile ikili iliÅŸkilerimizi ve bÃ¶lgesel konulardaki mÃ¼ÅŸterek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olarak etkileyecektir."