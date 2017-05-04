18:31, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Jandarmadan 'Star Wars' mesajÄ±!





Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, sinema filmi "Star Wars"un hayranlarÄ± tarafÄ±ndan her yÄ±l 4 MayÄ±s'ta kutlanan "DÃ¼nya Star Wars GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla fotoÄŸraflÄ± mesaj yayÄ±mladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, sinema filmi "Star Wars"un hayranlarÄ± tarafÄ±ndan her yÄ±l 4 MayÄ±s'ta kutlanan "DÃ¼nya Star Wars GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla fotoÄŸraflÄ± mesaj yayÄ±mlandÄ±. Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan "DÃ¼nya Star Wars GÃ¼nÃ¼"ne Ã¶zel hazÄ±rlanan gÃ¶rsel paylaÅŸÄ±ldÄ±. Bir jandarma personeli ile filmden robot karakterlerin bulunduÄŸu gÃ¶rselde, "KaranlÄ±k gÃ¼Ã§lerin korkulu rÃ¼yasÄ± @Jandarma...Â #StarWarsDay" mesajÄ± yer aldÄ±. Mesaj, sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni aldÄ± ve bir Ã§ok kez paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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