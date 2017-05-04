BBP'de olaÄŸan kurultay sÃ¼reci baÅŸladÄ±

BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisinde (BBP) il ve ilÃ§e kongrelerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ 10. OlaÄŸan KurultayÂ dÃ¼zenlenecek.
BBP Genel Sekreteri Ãœzeyir TunÃ§, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 2 MayÄ±s'ta yapÄ±lan Merkez Karar YÃ¶netim Kurulu (MKYK) toplantÄ±sÄ±yla olaÄŸan kurultay sÃ¼recinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, il ve ilÃ§e kongrelerinin tamamlanmasÄ±ndan sonra olaÄŸan kurultaya gidileceÄŸini bildirdi.
TunÃ§, aÃ§Ä±klamada, "MKYK'da kurultay hakkÄ±nda gerekli Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡Ä±kan karara gÃ¶re il ve ilÃ§elerde devam eden kongrelerimizin hemen akabinde MKYK, 2017 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde 10. OlaÄŸan Kurultay'Ä±n tarihini belirleyecek." ifadesini kullandÄ±.
Sakarya yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda resen yakalama kararÄ± bulunan FETÃ– elebaÅŸÄ±sÄ± GÃ¼len'in yeÄŸeni Åžamil GÃ¼len, Kocaeli'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ankara, Ä°stanbul, BartÄ±n, Ã‡ankÄ±rÄ±, Kastamonu, KÄ±rÄ±kkale ve Zonguldak'Ä±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde 7 MayÄ±s'ta elektrik kesintisi yapÄ±lacak
DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde sÃ¶zde "Ã¶z yÃ¶netim" ilan ettikleri gerekÃ§esiyle eski Sur Belediye BaÅŸkanÄ± Narin'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 sanÄ±k, 11 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan iÅŸ adamÄ± Ã–mer Faruk KavurmacÄ±'nÄ±n, "hastalÄ±klarÄ±nÄ±n ileride telafisi mÃ¼mkÃ¼n olmayan durumlara sebebiyet verebileceÄŸi" gerekÃ§esiyle tahliye edildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisinde il ve ilÃ§e kongrelerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 10. OlaÄŸan Kurultay dÃ¼zenlenecek
Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, sinema filmi "Star Wars"un hayranlarÄ± tarafÄ±ndan her yÄ±l 4 MayÄ±s'ta kutlanan "DÃ¼nya Star Wars GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla fotoÄŸraflÄ± mesaj yayÄ±mladÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Yunanistan'Ä±n darbeci askerlerin iade talebini tekrar reddetmesine dair, "Bu karar, darbecilere kucak aÃ§an Yunanistan ile ikili iliÅŸkilerimizi etkileyecektir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Mersin'de otizmli ve down sendromlulara Ã¶zel tenis kursu aÃ§Ä±ldÄ±
Adana ValiliÄŸi, kentin bazÄ± noktalarÄ±nda gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, toplantÄ±, imza standÄ± aÃ§ma ve Ã§adÄ±r kurma gibi faaliyetleri ay sonuna kadar yasakladÄ±
Eski Merzifon 5. Ana Jet Ãœs KomutanÄ± TuÄŸgeneral Cengiz Karacabey, TekirdaÄŸ'da yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Astana'da gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
Benzinin litresinde bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren 7, motorinin litresinde ise 10 kuruÅŸluk indirime gidildi
KarabÃ¼k Belediyesi ve Halk EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce aÃ§Ä±lan kursa katÄ±lan 67 yaÅŸÄ±ndaki Elmas GÃ¼ndÃ¼z, 3 ayda okuma-yazma Ã¶ÄŸrenerek, sertifikasÄ±nÄ± aldÄ±
Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 29 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
12 EylÃ¼l darbesine iliÅŸkin Evren ve Åžahinkaya hakkÄ±ndaki dava dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
TUSAÅž, Milli Muharip UÃ§aÄŸÄ±nÄ±, Ã–zgÃ¼n Helikopter T625'i, silahlÄ± HÃœRKUÅž'u ve ANKA Ä°nsansÄ±z Hava AracÄ± Sistemi Silah Entegrasyonunu ilk kez gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±karacak