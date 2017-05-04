18:40, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

BBP'de olaÄŸan kurultay sÃ¼reci baÅŸladÄ±





BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisinde il ve ilÃ§e kongrelerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 10. OlaÄŸan Kurultay dÃ¼zenlenecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisinde (BBP) il ve ilÃ§e kongrelerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ 10. OlaÄŸan KurultayÂ dÃ¼zenlenecek. BBP Genel Sekreteri Ãœzeyir TunÃ§, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 2 MayÄ±s'ta yapÄ±lan Merkez Karar YÃ¶netim Kurulu (MKYK) toplantÄ±sÄ±yla olaÄŸan kurultay sÃ¼recinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, il ve ilÃ§e kongrelerinin tamamlanmasÄ±ndan sonra olaÄŸan kurultaya gidileceÄŸini bildirdi. TunÃ§, aÃ§Ä±klamada, "MKYK'da kurultay hakkÄ±nda gerekli Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡Ä±kan karara gÃ¶re il ve ilÃ§elerde devam eden kongrelerimizin hemen akabinde MKYK, 2017 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde 10. OlaÄŸan Kurultay'Ä±n tarihini belirleyecek." ifadesini kullandÄ±.

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