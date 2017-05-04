18:45, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

AkÄ±ncÄ±: Sondajlar baÅŸlarsa, yeni gerginlikler sÃ¶z konusu olur

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, Ä°stanbul ziyareti kapsamÄ±nda Ä°stanbul Ãœniversitesinde "KÄ±brÄ±s Sorunu" konulu konferans verdi.

AkÄ±ncÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,Â KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleriÂ ile ilgili olarak, iÅŸlerinin kolay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, "50 yÄ±ldÄ±r bu nedenle bu iÅŸ bir yere varamadÄ±. UmarÄ±m bu Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki fÄ±rsat da yitirilmez, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± olumlu ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in elimden geleni yapacaÄŸÄ±m ama bunun iÃ§in GÃ¼ney'de bir zihniyet deÄŸiÅŸikliÄŸine ihtiyaÃ§ olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izmek istiyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Tek kabul edilebilir model olarak federasyon modelini konuÅŸtuklarÄ±nÄ± dile getiren AkÄ±ncÄ±, ancak yetki paylaÅŸÄ±mÄ± ve diÄŸer paylaÅŸÄ±mlarÄ±n dengesini bulmanÄ±n, iki tarafÄ±n da mutlu olacaÄŸÄ± bir paydada buluÅŸmanÄ±n son derece zor olduÄŸunu ifade etti.

"SONDAJLAR BAÅžLARSA YENÄ° GERGÄ°NLÄ°KLER SÃ–Z KONUSU OLUR"

AkÄ±ncÄ±, "Ã‡Ã¶zÃ¼m iÃ§in 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n sonunu hedef olarak gÃ¶stermiÅŸtim, 'Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in 2016 ÅŸansÄ±nÄ± yitirmeyelim' demiÅŸtim.Â DoÄŸu Akdeniz'deÂ sondajlarÂ baÅŸlarsa, yeni gerginlikler sÃ¶z konusu olacak. DoÄŸu Akdeniz vizyonu olarak Ã§ok net ÅŸunu deÄŸerlendiriyorum; enerji olayÄ± DoÄŸu Akdeniz aÃ§Ä±sÄ±ndan istikrar unsuru olarak kullanÄ±lmasÄ± gereken, belki de OrtadoÄŸu'nun makus talihini de deÄŸiÅŸtirmeye yarayacak bir Ã¶rnek yaratma fÄ±rsatÄ±nÄ± iÃ§inde barÄ±ndÄ±ran olgudur." ÅŸeklinde konuÅŸtu.