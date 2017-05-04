AkÄ±ncÄ±: Sondajlar baÅŸlarsa, yeni gerginlikler sÃ¶z konusu olur

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, Ä°stanbul ziyareti kapsamÄ±nda Ä°stanbul Ãœniversitesinde "KÄ±brÄ±s Sorunu" konulu konferans verdi.
AkÄ±ncÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,Â KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleriÂ ile ilgili olarak, iÅŸlerinin kolay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, "50 yÄ±ldÄ±r bu nedenle bu iÅŸ bir yere varamadÄ±. UmarÄ±m bu Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki fÄ±rsat da yitirilmez, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± olumlu ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in elimden geleni yapacaÄŸÄ±m ama bunun iÃ§in GÃ¼ney'de bir zihniyet deÄŸiÅŸikliÄŸine ihtiyaÃ§ olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izmek istiyorum." ifadelerini kullandÄ±.
Tek kabul edilebilir model olarak federasyon modelini konuÅŸtuklarÄ±nÄ± dile getiren AkÄ±ncÄ±, ancak yetki paylaÅŸÄ±mÄ± ve diÄŸer paylaÅŸÄ±mlarÄ±n dengesini bulmanÄ±n, iki tarafÄ±n da mutlu olacaÄŸÄ± bir paydada buluÅŸmanÄ±n son derece zor olduÄŸunu ifade etti.
AkÄ±ncÄ±, "Ã‡Ã¶zÃ¼m iÃ§in 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n sonunu hedef olarak gÃ¶stermiÅŸtim, 'Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in 2016 ÅŸansÄ±nÄ± yitirmeyelim' demiÅŸtim.Â DoÄŸu Akdeniz'deÂ sondajlarÂ baÅŸlarsa, yeni gerginlikler sÃ¶z konusu olacak. DoÄŸu Akdeniz vizyonu olarak Ã§ok net ÅŸunu deÄŸerlendiriyorum; enerji olayÄ± DoÄŸu Akdeniz aÃ§Ä±sÄ±ndan istikrar unsuru olarak kullanÄ±lmasÄ± gereken, belki de OrtadoÄŸu'nun makus talihini de deÄŸiÅŸtirmeye yarayacak bir Ã¶rnek yaratma fÄ±rsatÄ±nÄ± iÃ§inde barÄ±ndÄ±ran olgudur." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Suriye'de oluÅŸturulmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len gÃ¼venlikli bÃ¶lgelerin idaresini garantÃ¶r Ã¼lke birlikleri saÄŸlayacak
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Beyaz Saray'daki konuÅŸmasÄ±nda, ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretlerini mayÄ±s ayÄ± sonunda Vatikan, Ä°srail ve Suudi Arabistan'a yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine iliÅŸkin, "Ã‡Ã¶zÃ¼m iÃ§in 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n sonunu hedef olarak gÃ¶stermiÅŸtim, 'Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in 2016 ÅŸansÄ±nÄ± yitirmeyelim' demiÅŸtim. DoÄŸu Akdeniz'de sondajlar baÅŸlarsa, yeni gerginlikler sÃ¶z konusu olacak." dedi
Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nda Le Pen'in, Bahamalarda gizli banka hesabÄ± bulunduÄŸunu iddia etmesi Ã¼zerine Macron, savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurarak kendisi hakkÄ±ndaki bu iddianÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Arap BirliÄŸi, "Filistinlilerin aÃ§lÄ±k grevleri, siyasi ve insani haklarÄ±nÄ± elde etmek iÃ§in meÅŸru bir yoldur" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ã–lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 37'nci yÄ±lÄ±nda, Tito'nun Belgrad'daki mezarÄ±nÄ± SÄ±rbistan, Bosna Hersek, Makedonya, Slovenya ve HÄ±rvatistan'dan yÃ¼zlerce kiÅŸi ziyaret etti
HÄ±rvatistan'da, koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin ortaklarÄ±ndan MOST Hareketi Genel BaÅŸkanÄ± ve Meclis BaÅŸkanÄ± Bozo Petrov istifa etti.
Makedonya Sosyal Demokratlar BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Zaev, mayÄ±s ayÄ±nda hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±nÄ± beklediÄŸini belirterek mecliste yaÅŸananlarÄ±n etnik Ã§atÄ±ÅŸmayla alakasÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran, Suriye'de "Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri" oluÅŸturulmasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzaladÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, Ä°dlib'de Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±z bÃ¶lge oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n sona erdirilmesinin yolunu aÃ§abileceÄŸini sÃ¶yledi
Avusturya Savunma BakanÄ± Doskozil, "AB Komisyonu kasÄ±m ayÄ±ndan itibaren ulusal sÄ±nÄ±rlarÄ±n kontrol edilmesinin yasal olarak mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyorsa o zaman birlikte uyumlu bir yasa yaparÄ±z" dedi
Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci turu oylamasÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸa karÅŸÄ± cephe oluÅŸturma Ã§aÄŸrÄ±larÄ± artarken, 3 bÃ¼yÃ¼k dinin temsilcilerinin yaptÄ±klarÄ± Le Pen karÅŸÄ±tÄ± ortak Ã§aÄŸrÄ±yÄ± Katolik kilisesi imzalamadÄ±
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FildiÅŸi Sahili2nden 150 asker, Mali'de gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak amacÄ±yla gÃ¶rev yapan MINUSMA'ya katÄ±lmak Ã¼zere bÃ¶lgeye gÃ¶nderildi
AP Filistin ile Ä°liÅŸkiler Delegasyonu BaÅŸkanÄ± Sylikiotis, "Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesi Ä°srail'in Gazze Åžeridi'ne uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olabilir. Filistin devletinin artÄ±k tanÄ±nmasÄ± gerekiyor" dedi
Pyongyang yÃ¶netimi Ã‡in'in kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgiyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu