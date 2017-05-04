19:03, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Ã–mer Faruk KavurmacÄ±'nÄ±n tahliye gerekÃ§esi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n iÅŸ dÃ¼nyasÄ± yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan iÅŸ adamÄ±Â Ã–mer Faruk KavurmacÄ±'nÄ±n,"epilektik ataklarÄ± arttÄ±ran uyku apnesi, hipoglisemi ve hipovitaminÃ¶z hastalÄ±klarÄ±nÄ±n ileride telafisi mÃ¼mkÃ¼n olmayan durumlara sebebiyet verebileceÄŸi" gerekÃ§esiyle tahliyeÂ edildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ–'nÃ¼n iÅŸ dÃ¼nyasÄ± yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin TUSKON Ã¼ye ve yÃ¶neticilerine yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda firari Fetullah GÃ¼len'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 86 ÅŸÃ¼pheliyle ilgili hazÄ±rlanan iddianamedeki tutuklu ÅŸÃ¼phelilerden biri olan Ã–mer Faruk KavurmacÄ±'nÄ±n avukatlarÄ±, 1 MayÄ±s 2017'de 5. Sulh Ceza HakimliÄŸine tutukluluÄŸa itiraz baÅŸvurusunda bulunarak tahliye talep etti.

"CEZAEVÄ° KOÅžULLARININ ÅžÃœPHELÄ° ÃœZERÄ°NDE OLUMSUZ ETKÄ°LERÄ° BULUNABÄ°LÄ°R"

Ä°tiraz dilekÃ§esini deÄŸerlendiren hakimlik, dilekÃ§e ekinde sunulan AcÄ±badem Hastanesi'nin 18 Nisan 2017 tarihli saÄŸlÄ±k raporundaki tespitlere yer verdi.

SÃ¶z konusu rapora gÃ¶re, "KavurmacÄ±'ya 2005 yÄ±lÄ±nda epilepsi tanÄ±sÄ± konulduÄŸu, dÃ¶nemsel nÃ¶rolojik takibinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sÃ¼rekli Ã§ekilen EGK raporunda fokal biyoelektrik dizorganizasyonun lehine yorumlandÄ±ÄŸÄ± ve cezaevi koÅŸullarÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼pheli Ã¼zerinde olumsuz etkilerinin bulunabileceÄŸi" yÃ¶nÃ¼nde tespitler olduÄŸunu aktaran hakimlik, dilekÃ§eyle beraber verilen diÄŸer belgelere gÃ¶re de, "ÅŸÃ¼pheli KavurmacÄ±'da 2009 yÄ±lÄ±nda santral uyku apnesi, 2010 yÄ±lÄ±nda da hipovitaminÃ¶z ve hipoglisemi sorunu tespit edildiÄŸi, bu hastalÄ±klarÄ±n epileptik ataklarÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼nde tespitlerin olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

Rapora gÃ¶re ÅŸÃ¼phelinin bu rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± nedeniyle yalnÄ±z ve uzun saatler aÃ§ kalmasÄ± ile uzun sÃ¼re elektronik cihaz kullanmasÄ±nÄ±n sakÄ±ncalÄ± olduÄŸunun belirtildiÄŸini de kaydeden hakimlik, dilekÃ§eyle sunulan belgelere gÃ¶re ÅŸÃ¼pheli KavurmacÄ±'nÄ±n mevcut ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tutukluluk halinin devamÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼pheli iÃ§in ileride telafisi mÃ¼mkÃ¼n olmayan durumlara sebebiyet verebileceÄŸini aktardÄ±.

Tutuklama tedbirinden beklenen faydanÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±na da vurgu yapan hakimlik, tutuklu kalÄ±nan sÃ¼re, bu aÅŸamadan sonra tutuklama yerine adli kontrol tedbirleri uygulanmasÄ±nÄ±n yeterli gÃ¶rÃ¼lmesi ve tutuklama tedbirinin Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ olmamasÄ± gerekÃ§eleriyle KavurmacÄ±'nÄ±n tahliye edilmesi talebinin kabulÃ¼ne, bu kiÅŸinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi.

NÃ¶betÃ§i hakimlik, KavurmacÄ± hakkÄ±nda, "yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±" ve "haftanÄ±n bir gÃ¼nÃ¼ evine en yakÄ±n gÃ¼venlik merkezine imza verme zorunluluÄŸu"ndan oluÅŸan adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasÄ±nÄ± da karara baÄŸladÄ±.

Bu tahliye kararÄ±na ÅŸÃ¼pheli KavurmacÄ± ile ilgili iddianame hazÄ±rlayan Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu tarafÄ±ndan itiraz edildiÄŸi, itirazÄ± deÄŸerlendiren Ä°stanbul 6. Sulh Ceza HakimliÄŸinin "baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itiraz hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle bu itirazÄ± reddettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

15 YILA KADAR HAPSÄ° Ä°STENÄ°YOR

FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len, TUSKON BaÅŸkanÄ± RÄ±zanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet GÃ¼nay'Ä±n firari, Ã–mer Faruk KavurmacÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 31 ÅŸÃ¼phelinin ise tutuklu olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± 86 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±ndaki iddianame, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n onayÄ±ndan sonra Ä°stanbul 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi.

Ä°ddianamede Ã–mer Faruk KavurmacÄ±'nÄ±n, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼yelik (FETÃ–/PDY)" suÃ§undan 7.5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor.

FETÃ–'ye yÃ¶nelik TUSKON operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan AydÄ±nlÄ± Grup YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ã–mer Faruk KavurmacÄ± 8 EylÃ¼l 2016'da tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.