19:24, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Trump'Ä±n ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaret adresleri belli oldu





ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Beyaz Saray'daki konuÅŸmasÄ±nda, ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretlerini mayÄ±s ayÄ± sonunda Vatikan, Ä°srail ve Suudi Arabistan'a yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump,Â Beyaz Saray'daki konuÅŸmasÄ±nda,Â ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretleriniÂ mayÄ±s ayÄ± sonundaÂ Vatikan,Â Ä°srailÂ veÂ Suudi Arabistan'a yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

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