Sur'daki sÃ¶zde 'Ã¶z yÃ¶netim' ilanÄ± davasÄ±nda karar

DiyarbakÄ±r'Ä±nÂ Sur ilÃ§esindeÂ sÃ¶zde "Ã¶z yÃ¶netim"Â ilan ettikleri gerekÃ§esiyleÂ eski Sur Belediye BaÅŸkanÄ± Seyid Narin'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 sanÄ±k "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 11 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
DiyarbakÄ±r 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len karar duruÅŸmasÄ±na tutuksuz yargÄ±lanan 6 sanÄ±k katÄ±lmazken, avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu.
Cumhuriyet savcÄ±sÄ±, esas hakkÄ±nda verdiÄŸi mÃ¼talaasÄ±nda mevcut delil durumu, suÃ§un vasÄ±f ve mahiyetini gerekÃ§e gÃ¶stererek sanÄ±klarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirdi.
SanÄ±k avukatlarÄ± mÃ¼vekkillerinin "Ã¶z yÃ¶netim" talebinin ÅŸiddet iÃ§ermediÄŸini, dÃ¼ÅŸÃ¼nce Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kapsamÄ±nda deÄŸerlendirmesi gerektiÄŸini ileri sÃ¼rerek, beraat talebinde bulundu.
Talebe iliÅŸkin deÄŸerlendirme yapan mahkeme, Narin, Belediye Meclis Ã¼yesi Fatma ÅžÄ±k Barut ile GÃ¼neÅŸ Ã–lmez ve Ali RÄ±za Ã‡iÃ§ekli'nin "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 11 yÄ±l 3'er ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±na ve tutuklanmalarÄ±na yÃ¶nelik yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ±na karar verdi.
Sakarya yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda resen yakalama kararÄ± bulunan FETÃ– elebaÅŸÄ±sÄ± GÃ¼len'in yeÄŸeni Åžamil GÃ¼len, Kocaeli'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ankara, Ä°stanbul, BartÄ±n, Ã‡ankÄ±rÄ±, Kastamonu, KÄ±rÄ±kkale ve Zonguldak'Ä±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde 7 MayÄ±s'ta elektrik kesintisi yapÄ±lacak
DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde sÃ¶zde "Ã¶z yÃ¶netim" ilan ettikleri gerekÃ§esiyle eski Sur Belediye BaÅŸkanÄ± Narin'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 sanÄ±k, 11 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan iÅŸ adamÄ± Ã–mer Faruk KavurmacÄ±'nÄ±n, "hastalÄ±klarÄ±nÄ±n ileride telafisi mÃ¼mkÃ¼n olmayan durumlara sebebiyet verebileceÄŸi" gerekÃ§esiyle tahliye edildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisinde il ve ilÃ§e kongrelerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 10. OlaÄŸan Kurultay dÃ¼zenlenecek
Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, sinema filmi "Star Wars"un hayranlarÄ± tarafÄ±ndan her yÄ±l 4 MayÄ±s'ta kutlanan "DÃ¼nya Star Wars GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla fotoÄŸraflÄ± mesaj yayÄ±mladÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Yunanistan'Ä±n darbeci askerlerin iade talebini tekrar reddetmesine dair, "Bu karar, darbecilere kucak aÃ§an Yunanistan ile ikili iliÅŸkilerimizi etkileyecektir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Mersin'de otizmli ve down sendromlulara Ã¶zel tenis kursu aÃ§Ä±ldÄ±
Adana ValiliÄŸi, kentin bazÄ± noktalarÄ±nda gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, toplantÄ±, imza standÄ± aÃ§ma ve Ã§adÄ±r kurma gibi faaliyetleri ay sonuna kadar yasakladÄ±
Eski Merzifon 5. Ana Jet Ãœs KomutanÄ± TuÄŸgeneral Cengiz Karacabey, TekirdaÄŸ'da yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Astana'da gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
Benzinin litresinde bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren 7, motorinin litresinde ise 10 kuruÅŸluk indirime gidildi
KarabÃ¼k Belediyesi ve Halk EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce aÃ§Ä±lan kursa katÄ±lan 67 yaÅŸÄ±ndaki Elmas GÃ¼ndÃ¼z, 3 ayda okuma-yazma Ã¶ÄŸrenerek, sertifikasÄ±nÄ± aldÄ±
Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 29 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
12 EylÃ¼l darbesine iliÅŸkin Evren ve Åžahinkaya hakkÄ±ndaki dava dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
TUSAÅž, Milli Muharip UÃ§aÄŸÄ±nÄ±, Ã–zgÃ¼n Helikopter T625'i, silahlÄ± HÃœRKUÅž'u ve ANKA Ä°nsansÄ±z Hava AracÄ± Sistemi Silah Entegrasyonunu ilk kez gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±karacak