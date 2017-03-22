19:26, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Sur'daki sÃ¶zde 'Ã¶z yÃ¶netim' ilanÄ± davasÄ±nda karar





DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde sÃ¶zde "Ã¶z yÃ¶netim" ilan ettikleri gerekÃ§esiyle eski Sur Belediye BaÅŸkanÄ± Narin'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 sanÄ±k, 11 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r'Ä±nÂ Sur ilÃ§esindeÂ sÃ¶zde "Ã¶z yÃ¶netim"Â ilan ettikleri gerekÃ§esiyleÂ eski Sur Belediye BaÅŸkanÄ± Seyid Narin'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 sanÄ±k "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 11 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. DiyarbakÄ±r 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len karar duruÅŸmasÄ±na tutuksuz yargÄ±lanan 6 sanÄ±k katÄ±lmazken, avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. Cumhuriyet savcÄ±sÄ±, esas hakkÄ±nda verdiÄŸi mÃ¼talaasÄ±nda mevcut delil durumu, suÃ§un vasÄ±f ve mahiyetini gerekÃ§e gÃ¶stererek sanÄ±klarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirdi. SanÄ±k avukatlarÄ± mÃ¼vekkillerinin "Ã¶z yÃ¶netim" talebinin ÅŸiddet iÃ§ermediÄŸini, dÃ¼ÅŸÃ¼nce Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kapsamÄ±nda deÄŸerlendirmesi gerektiÄŸini ileri sÃ¼rerek, beraat talebinde bulundu. Talebe iliÅŸkin deÄŸerlendirme yapan mahkeme, Narin, Belediye Meclis Ã¼yesi Fatma ÅžÄ±k Barut ile GÃ¼neÅŸ Ã–lmez ve Ali RÄ±za Ã‡iÃ§ekli'nin "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 11 yÄ±l 3'er ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±na ve tutuklanmalarÄ±na yÃ¶nelik yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ±na karar verdi.

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