19:32, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Suriye'de gÃ¼venlikli bÃ¶lgelerde garantÃ¶r Ã¼lke birlikleri konuÅŸlanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran arasÄ±nda varÄ±lan "Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri oluÅŸturulmasÄ±na dairÂ muhtÄ±ra", Ã¼lkede 4 "Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesi" ve bu bÃ¶lgelerin sÄ±nÄ±rlarÄ± boyunca "gÃ¼venlikli bÃ¶lgeler" oluÅŸturulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor. GÃ¼venlikli bÃ¶lgelerin idaresini,Â garantÃ¶r Ã¼lkeÂ birlikleri saÄŸlayacak.

Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da yapÄ±lan Suriye konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran arasÄ±nda "Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri" oluÅŸturulmasÄ±na iliÅŸkin muhtÄ±ra imzalandÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lan kaynaklardan elde ettiÄŸi muhtÄ±rada, Ã¼Ã§ Ã¼lke, BM GÃ¼venlik Konseyi'nin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ± Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Suriye'nin egemenliÄŸi, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit ederek, askeri gerginliÄŸin azaltÄ±lmasÄ± ile siviller iÃ§in koruma saÄŸlanmasÄ±na yÃ¶nelik kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

MuhtÄ±raya gÃ¶re, 4 yerde Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesi oluÅŸturulacak. Bu bÃ¶lgeler; Ä°dlib ili ile komÅŸu iller Lazkiye, Hama ve Halep'in belli bÃ¶lgeleri, Humus ilinin kuzeyindeki belli bÃ¶lgeler, Åžam'daki DoÄŸu Guta ve Suriye'nin gÃ¼neyindeki Dera ve Kuneytra illeri olmak Ã¼zere belli bÃ¶lgeler ÅŸeklinde belirlendi.

GÃœVENLÄ°KLÄ° BÃ–LGELER Ä°LK ETAPTA 6 AY GEÃ‡ERLÄ° OLACAK

GeÃ§ici bir Ã¶nlem olduÄŸu belirtilen Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri ve gÃ¼venlikli bÃ¶lgeler, ilk etapta 6 ay geÃ§erli olacak. GarantÃ¶r Ã¼lkelerin uzlaÅŸmasÄ± halinde bu sÃ¼re otomatik olarak uzatÄ±lacak.

Ã‡atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgelerinde, Suriye rejimi ile ateÅŸkese katÄ±lan veya katÄ±lacak silahlÄ± muhalif gruplar arasÄ±nda, hava unsurlarÄ± dahil olmak Ã¼zere her tÃ¼rlÃ¼ silahlÄ± saldÄ±rÄ± durdurulacak.

AyrÄ±ca Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgelerinde, insani yardÄ±mlarÄ±n en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± saÄŸlanacak. Sivillerin en temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± ve tÄ±bbi yardÄ±mÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in ÅŸartlar oluÅŸturulacak. Su ve elektrik daÄŸÄ±tÄ±mÄ± gibi temel altyapÄ± tesislerinin tekrar iÅŸler hale gelmesi iÃ§in Ã¶nlemler alÄ±nacak. MÃ¼ltecilerin ve Ã¼lke iÃ§inde yerinden olmuÅŸ kiÅŸilerin dÃ¶nmesi iÃ§in gerekli ÅŸartlarÄ±n tesisi saÄŸlanacak.

GÃœVENLÄ°KLÄ° BÃ–LGELER

MuhtÄ±raya gÃ¶re, Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgelerinin sÄ±nÄ±rlarÄ± boyunca Ã§atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olaylarÄ±n ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n engellenmesi amacÄ±yla "gÃ¼venlikli bÃ¶lgeler" kurulacak.

GÃ¼venlikli bÃ¶lgelerin iÃ§inde silahsÄ±z sivillerin geÃ§iÅŸinin saÄŸlanmasÄ±, insani yardÄ±mlarÄ±n iletilmesi ve ekonomik faaliyetlerin devamÄ± iÃ§in "kontrol noktalarÄ±" bulunacak. GÃ¼venlikli bÃ¶lgelerde ayrÄ±ca ateÅŸkese riayet edilmesinin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla "gÃ¶zlem noktalarÄ±" yer alacak.

Ä°DARE GARANTÃ–R ÃœLKE BÄ°RLÄ°KLERÄ°NDE

Kontrol ve gÃ¶zlem noktalarÄ±nÄ±n faaliyet gÃ¶stermesi ve gÃ¼venlikli bÃ¶lgelerin idaresi, garantÃ¶r Ã¼lkelere ait birliklerce uzlaÅŸÄ± temelinde saÄŸlanacak. GerektiÄŸi hallerde garantÃ¶r Ã¼lkelerin uzlaÅŸmasÄ±yla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ taraflar konuÅŸlandÄ±rÄ±labilecek.

MuhtÄ±ra metninde, garantÃ¶r Ã¼lkelerin ateÅŸkese dahil olan taraflarÄ±n ateÅŸkese uymalarÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in tÃ¼m gerekli Ã¶nlemleri alacaÄŸÄ±, DEAÅž, El Nusra ile bunlarla baÄŸlantÄ±lÄ± tÃ¼m grup, oluÅŸum, giriÅŸim ve kiÅŸilerle mÃ¼cadelenin devamÄ± iÃ§in gerekli tedbirlere baÅŸvuracaÄŸÄ± belirtildi.

MuhtÄ±raya gÃ¶re, El Kaide ve DEAÅž ile mÃ¼cadelenin Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgelerinin "iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda" sÃ¼receÄŸi ifade edildi.

GarantÃ¶r Ã¼lkelerin ayrÄ±ca ateÅŸkese taraf olmayan gruplarÄ±n ateÅŸkese dahil edilmesi iÃ§in Ã§abalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸi kaydedildi.

Metne gÃ¶re, garantÃ¶r Ã¼lkeler muhtÄ±ranÄ±n imzalanmasÄ±ndan sonraki iki hafta iÃ§inde Ortak Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu kuracak. Ortak Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu'ndaki garantÃ¶r Ã¼lkelerin temsilcileri Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgelerinin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ve gÃ¼venlik bÃ¶lgelerini belirleyecek. Temsilciler, bunun dÄ±ÅŸÄ±nda muhtÄ±ranÄ±n uygulamasÄ±na iliÅŸkin teknik ve operasyonel konularÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacak.

GarantÃ¶r Ã¼lkeler, 4 Haziran'a kadar Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri ile gÃ¼venlikli bÃ¶lgelerin haritalarÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tamamlamak ve silahlÄ± muhaliflerle terÃ¶rist gruplarÄ± birbirinden ayrÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in gerekli adÄ±mlarÄ± atacak.

Ortak Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu, Astana'daki Suriye konulu Ã¼st dÃ¼zey toplantÄ±larda faaliyetleri hakkÄ±nda rapor sunacak.