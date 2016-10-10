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7 ilde hafta sonu elektrik kesintisi
7 ilde hafta sonu elektrik kesintisi
Foto: ArÅŸiv

Ankara, Ä°stanbul, BartÄ±n, Ã‡ankÄ±rÄ±, Kastamonu, KÄ±rÄ±kkale ve Zonguldak'Ä±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde 7 MayÄ±s'ta elektrik kesintisi yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara, Ä°stanbul, BartÄ±n, Ã‡ankÄ±rÄ±, Kastamonu, KÄ±rÄ±kkaleÂ veÂ Zonguldak'Ä±n bazÄ± ilÃ§elerineÂ 7 MayÄ±s'ta elektrik verilemeyecek.

BaÅŸkent Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BaÅŸkent EDAÅž) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ankara'nÄ±n AltÄ±ndaÄŸ, BeypazarÄ±, Ã‡amlÄ±dere, GÃ¶lbaÅŸÄ±, Kazan, KÄ±zÄ±lcahamam, PolatlÄ± ve ÅžereflikoÃ§hisar ilÃ§elerinin bazÄ± mahallelerinde 09.00-17.00 saatleri arasÄ±nda planlÄ± bakÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.

BartÄ±n'Ä±n Amasra ve Merkez ilÃ§eleri ile Ã‡ankÄ±rÄ± ve Kastamonu'nun Merkez ilÃ§elerinin bazÄ± mahallelerinde de 09.00-17.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi uygulanacak.

AynÄ± gÃ¼n KÄ±rÄ±kkale'nin BahÅŸili, BalÄ±ÅŸeyh, Delice, Merkez ve YahÅŸihan ilÃ§elerindeki bazÄ± mahallelerde 08.30-16.00, Zonguldak'Ä±n AlaplÄ±, Devrek, EreÄŸli ve Merkez ilÃ§elerinin bazÄ± mahallelerinde 08.30-17.00 saatleri arasÄ±nda elektrik verilemeyecek.

AyrÄ±ca Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±nda bazÄ± ilÃ§elere, planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda 7 MayÄ±s Pazar gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek.

BoÄŸaziÃ§i Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°stanbul'un ArnavutkÃ¶y, BakÄ±rkÃ¶y, BaÅŸakÅŸehir, BeylikdÃ¼zÃ¼, BeyoÄŸlu, Ã‡atalca, Esenyurt, EyÃ¼p, Fatih, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu ilÃ§elerinin bazÄ± sokak, mahalle ve semtlerinde, 7 MayÄ±s'ta 08.00-20.00 saatlerinde, deÄŸiÅŸik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilÃ§elerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan "PlanlÄ± BakÄ±m ve YatÄ±rÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±" bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden ulaÅŸabilecek.



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