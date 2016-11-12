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19:58, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe
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19:50, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

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GÃ¼len'in yeÄŸeni Kocaeli'de yakalandÄ±
GÃ¼len'in yeÄŸeni Kocaeli'de yakalandÄ±

Sakarya yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda resen yakalama kararÄ± bulunan FETÃ– elebaÅŸÄ±sÄ± GÃ¼len'in yeÄŸeni Åžamil GÃ¼len, Kocaeli'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sakarya'da FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, FETÃ– elebaÅŸÄ±sÄ±Â Fetullah GÃ¼len'in kardeÅŸiÂ Salih GÃ¼len'in oÄŸlu Åžamil GÃ¼len yakalandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã–zel SoruÅŸturma BÃ¼rosunca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Åžamil GÃ¼len hakkÄ±nda "FETÃ–/PDY Ã¼yesi" olduÄŸu iddiasÄ±yla resen yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.

YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde Kocaeli'de olduÄŸu tespit edilen GÃ¼len, ekiplerce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

GÃ¼len'in Sakarya Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi (TEM) ekiplerince Sakarya'ya getirildiÄŸi ve emniyetteki iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Askeri yapÄ± iÃ§erisindeki Ã¶rgÃ¼tÃ¼n mensuplarÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bulunduÄŸu, "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen GÃ¼len'in, "Kara Harp Okulu imamÄ±" olduÄŸunun deÄŸerlendirildiÄŸi bildirildi.

Elektronik elektrik mÃ¼hendisi Åžamil GÃ¼len'in daha Ã¶nce Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname kapsamÄ±nda Ä°stanbul'da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir kurumdan ihraÃ§ edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.



Ä°lgili Konular Kocaeli gÃ¼len fetÃ¶/pdy
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