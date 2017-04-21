DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
22:46, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe
GÃ¼ncel
20:07, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
ErdoÄŸan: Benim adÄ±ma sadece CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ konuÅŸur
ErdoÄŸan: Benim adÄ±ma sadece CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ konuÅŸur

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Benim adÄ±ma, sevgili genÃ§ler CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ konuÅŸur. BaÅŸka kimse benim adÄ±ma sÃ¶z sahibi deÄŸildir, konuÅŸamaz. Kim konuÅŸuyorsa, onlar fitne Ã¼retiyor." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, YenikapÄ± Etkinlik AlanÄ±'nda dÃ¼zenlenenÂ Ä°stanbul GenÃ§lik Festivali'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "GenÃ§lerimiz 15 Temmuz'da UlubatlÄ± Hasan'dan gelen selamÄ± alarak, tanklarÄ±n, silahlarÄ±n, uÃ§aklarÄ±n, helikopterlerin karÅŸÄ±sÄ±na aslanlar gibi dikildiklerinde, ecdatlarÄ±na layÄ±k olduklarÄ±nÄ± ispatlamÄ±ÅŸlardÄ±r. Hem erkeÄŸiyle hem bayanÄ±yla... TanklarÄ±n altÄ±na girdiler mi? Girdiler. YÄ±ldÄ±lar mÄ±? YÄ±lmadÄ±lar. Niye? Dedi ki 'Ben Nene Hatun'un torunuyum.' Ne dediler? (Ben Fatih'in torunuyum)" ifadelerini kullandÄ±.

"GENÃ‡ DÄ°MAÄžLARIMIZI ZEHÄ°RLEDÄ°LER"

ErdoÄŸan, "Ä°ÅŸte Feto, bir yanda PKK, diÄŸer tarafta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri, genÃ§ dimaÄŸlarÄ±mÄ±zÄ± zehirlediler, Ã¼lkemizin insan kaynaÄŸÄ±na bÃ¼yÃ¼k darbe vurdular ama artÄ±k iflah olmayacaklar. KaynaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã§ok ciddi bir kÄ±smÄ± heba oldu. Åžimdi bunu sÃ¼ratle telafi edeceÄŸiz." dedi.

"BENÄ°M ADIMA, CUMHURBAÅžKANLIÄžI SÃ–ZCÃœSÃœ KONUÅžUR"

Sosyal medyada zaman zaman gereksiz tartÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahit olduÄŸunu sÃ¶yleyen ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Son gÃ¼nlerde ÅŸahsÄ±m ve partim Ã¼zerinden yine bÃ¶yle malayani bir tartÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Benim adÄ±ma, sevgili genÃ§ler CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ konuÅŸur. DolayÄ±sÄ±yla baÅŸka kimse benim adÄ±ma sÃ¶z sahibi deÄŸildir, konuÅŸamaz. Kim konuÅŸuyorsa, onlar fitne Ã¼retiyor. Bunlara fÄ±rsat vermeyeceÄŸiz. Sosyal medyada sakÄ±n bu oyunlara gelmeyin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz 80 milyonun gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kazanmanÄ±n gayreti iÃ§erisindeyiz. Bunu baÅŸaracaÄŸÄ±z. BugÃ¼n bizimle yÃ¼rÃ¼meyenler, yarÄ±n bizimle beraber yÃ¼rÃ¼yebilirler. Ã–yle mi? OnlarÄ± da kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Kimseyi dÄ±ÅŸlamadÄ±k, Ã¶tekileÅŸtirmedik, hor, hakir gÃ¶rmedik."

"BÄ°ZÄ°M KENDÄ° DÃœÅžÃœNCESÄ°YLE HAREKET EDEN GENÃ‡LERE Ä°HTÄ°YACIMIZ VAR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bizim iradesini, ÅŸu veya bu kiÅŸiye, ÅŸu veya bu Ã¶rgÃ¼te teslim eden deÄŸil, kendi fikriyle, kendi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle, kendi hareketiyle ve kararÄ±yla hareket eden genÃ§lere ihtiyacÄ±mÄ±z var." dedi.

"EÄžER BÄ°RÄ°LERÄ° BÄ°ZÄ° RAHATSIZ EDÄ°YORSA BÄ°R GECE ANSIZIN GELEBÄ°LÄ°RÄ°Z"

ErdoÄŸan, "EÄŸer birileri bizi rahatsÄ±z ediyorsa bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz. Herkes yerini bilecek, kimse bu millete sÄ±nÄ±rlarÄ±nda yanlÄ±ÅŸ yapmayacak." ÅŸeklinde konuÅŸtu.



Ä°lgili Konular recep tayyip erdoÄŸan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
ErdoÄŸan Benim adÄ±ma sadece CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ konuÅŸur
ErdoÄŸan: Benim adÄ±ma sadece CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ konuÅŸur

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Benim adÄ±ma, sevgili genÃ§ler CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ konuÅŸur. BaÅŸka kimse benim adÄ±ma sÃ¶z sahibi deÄŸildir, konuÅŸamaz. Kim konuÅŸuyorsa, onlar fitne Ã¼retiyor." dedi.
GÃ¼len'in yeÄŸeni Kocaeli'de yakalandÄ±
GÃ¼len'in yeÄŸeni Kocaeli'de yakalandÄ±

Sakarya yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda resen yakalama kararÄ± bulunan FETÃ– elebaÅŸÄ±sÄ± GÃ¼len'in yeÄŸeni Åžamil GÃ¼len, Kocaeli'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
7 ilde hafta sonu elektrik kesintisi
7 ilde hafta sonu elektrik kesintisi

Ankara, Ä°stanbul, BartÄ±n, Ã‡ankÄ±rÄ±, Kastamonu, KÄ±rÄ±kkale ve Zonguldak'Ä±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde 7 MayÄ±s'ta elektrik kesintisi yapÄ±lacak
Sur'daki sÃ¶zde 'Ã¶z yÃ¶netim' ilanÄ± davasÄ±nda karar
Sur'daki sÃ¶zde 'Ã¶z yÃ¶netim' ilanÄ± davasÄ±nda karar

DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde sÃ¶zde "Ã¶z yÃ¶netim" ilan ettikleri gerekÃ§esiyle eski Sur Belediye BaÅŸkanÄ± Narin'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 sanÄ±k, 11 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ã–mer Faruk KavurmacÄ±'nÄ±n tahliye gerekÃ§esi
Ã–mer Faruk KavurmacÄ±'nÄ±n tahliye gerekÃ§esi

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan iÅŸ adamÄ± Ã–mer Faruk KavurmacÄ±'nÄ±n, "hastalÄ±klarÄ±nÄ±n ileride telafisi mÃ¼mkÃ¼n olmayan durumlara sebebiyet verebileceÄŸi" gerekÃ§esiyle tahliye edildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
BBP'de olaÄŸan kurultay sÃ¼reci baÅŸladÄ±
BBP'de olaÄŸan kurultay sÃ¼reci baÅŸladÄ±

BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisinde il ve ilÃ§e kongrelerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 10. OlaÄŸan Kurultay dÃ¼zenlenecek
Jandarmadan 'Star Wars' mesajÄ±
Jandarmadan 'Star Wars' mesajÄ±!

Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, sinema filmi "Star Wars"un hayranlarÄ± tarafÄ±ndan her yÄ±l 4 MayÄ±s'ta kutlanan "DÃ¼nya Star Wars GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla fotoÄŸraflÄ± mesaj yayÄ±mladÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden Yunanistan'a 'darbeci asker' tepkisi
DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden Yunanistan'a 'darbeci asker' tepkisi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Yunanistan'Ä±n darbeci askerlerin iade talebini tekrar reddetmesine dair, "Bu karar, darbecilere kucak aÃ§an Yunanistan ile ikili iliÅŸkilerimizi etkileyecektir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Mersin'de otizmlilere Ã¶zel tenis kursu
Mersin'de otizmlilere Ã¶zel tenis kursu

Mersin'de otizmli ve down sendromlulara Ã¶zel tenis kursu aÃ§Ä±ldÄ±
Adana'da yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yasaÄŸÄ±
Adana'da yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yasaÄŸÄ±

Adana ValiliÄŸi, kentin bazÄ± noktalarÄ±nda gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, toplantÄ±, imza standÄ± aÃ§ma ve Ã§adÄ±r kurma gibi faaliyetleri ay sonuna kadar yasakladÄ±
Eski 5 Ana Jet Ãœs KomutanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Eski 5. Ana Jet Ãœs KomutanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Eski Merzifon 5. Ana Jet Ãœs KomutanÄ± TuÄŸgeneral Cengiz Karacabey, TekirdaÄŸ'da yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama
DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Astana'da gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
Benzin ve motorinde indirim
Benzin ve motorinde indirim

Benzinin litresinde bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren 7, motorinin litresinde ise 10 kuruÅŸluk indirime gidildi
67 yaÅŸÄ±nda okuma-yazma Ã¶ÄŸrendi
67 yaÅŸÄ±nda okuma-yazma Ã¶ÄŸrendi

KarabÃ¼k Belediyesi ve Halk EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce aÃ§Ä±lan kursa katÄ±lan 67 yaÅŸÄ±ndaki Elmas GÃ¼ndÃ¼z, 3 ayda okuma-yazma Ã¶ÄŸrenerek, sertifikasÄ±nÄ± aldÄ±
Mersin'deki FETÃ– operasyonunda 29 gÃ¶zaltÄ±
Mersin'deki FETÃ– operasyonunda 29 gÃ¶zaltÄ±

Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 29 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Kenan Evren hakkÄ±ndaki dava dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Kenan Evren hakkÄ±ndaki dava dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

12 EylÃ¼l darbesine iliÅŸkin Evren ve Åžahinkaya hakkÄ±ndaki dava dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Haberler

ErdoÄŸan bugÃ¼n AK Parti'ye Ã¼ye olacak
ErdoÄŸan bugÃ¼n AK Parti'ye Ã¼ye olacak

ErdoÄŸan Hindistan'da iÅŸ adamlarÄ± ile biraraya geldi
ErdoÄŸan Hindistan'da iÅŸ adamlarÄ± ile biraraya geldi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Hindistan'da
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Hindistan'da

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Hindistan'a gidiyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Hindistan'a gidiyor

ErdoÄŸan'dan sÄ±nÄ±r Ã¶tesi iÃ§in 'Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz' mesajÄ±
ErdoÄŸan'dan sÄ±nÄ±r Ã¶tesi iÃ§in 'Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz' mesajÄ±

ErdoÄŸan yarÄ±n Hindistan'a gidecek
ErdoÄŸan yarÄ±n Hindistan'a gidecek

ErdoÄŸan mayÄ±sta dÃ¼nya liderleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
ErdoÄŸan mayÄ±sta dÃ¼nya liderleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

ErdoÄŸan-Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin tarihi belli oldu
ErdoÄŸan-Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin tarihi belli oldu






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 