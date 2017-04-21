20:07, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

ErdoÄŸan: Benim adÄ±ma sadece CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ konuÅŸur

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, YenikapÄ± Etkinlik AlanÄ±'nda dÃ¼zenlenenÂ Ä°stanbul GenÃ§lik Festivali'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "GenÃ§lerimiz 15 Temmuz'da UlubatlÄ± Hasan'dan gelen selamÄ± alarak, tanklarÄ±n, silahlarÄ±n, uÃ§aklarÄ±n, helikopterlerin karÅŸÄ±sÄ±na aslanlar gibi dikildiklerinde, ecdatlarÄ±na layÄ±k olduklarÄ±nÄ± ispatlamÄ±ÅŸlardÄ±r. Hem erkeÄŸiyle hem bayanÄ±yla... TanklarÄ±n altÄ±na girdiler mi? Girdiler. YÄ±ldÄ±lar mÄ±? YÄ±lmadÄ±lar. Niye? Dedi ki 'Ben Nene Hatun'un torunuyum.' Ne dediler? (Ben Fatih'in torunuyum)" ifadelerini kullandÄ±.

"GENÃ‡ DÄ°MAÄžLARIMIZI ZEHÄ°RLEDÄ°LER"

ErdoÄŸan, "Ä°ÅŸte Feto, bir yanda PKK, diÄŸer tarafta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri, genÃ§ dimaÄŸlarÄ±mÄ±zÄ± zehirlediler, Ã¼lkemizin insan kaynaÄŸÄ±na bÃ¼yÃ¼k darbe vurdular ama artÄ±k iflah olmayacaklar. KaynaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã§ok ciddi bir kÄ±smÄ± heba oldu. Åžimdi bunu sÃ¼ratle telafi edeceÄŸiz." dedi.

"BENÄ°M ADIMA, CUMHURBAÅžKANLIÄžI SÃ–ZCÃœSÃœ KONUÅžUR"

Sosyal medyada zaman zaman gereksiz tartÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahit olduÄŸunu sÃ¶yleyen ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Son gÃ¼nlerde ÅŸahsÄ±m ve partim Ã¼zerinden yine bÃ¶yle malayani bir tartÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Benim adÄ±ma, sevgili genÃ§ler CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ konuÅŸur. DolayÄ±sÄ±yla baÅŸka kimse benim adÄ±ma sÃ¶z sahibi deÄŸildir, konuÅŸamaz. Kim konuÅŸuyorsa, onlar fitne Ã¼retiyor. Bunlara fÄ±rsat vermeyeceÄŸiz. Sosyal medyada sakÄ±n bu oyunlara gelmeyin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz 80 milyonun gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kazanmanÄ±n gayreti iÃ§erisindeyiz. Bunu baÅŸaracaÄŸÄ±z. BugÃ¼n bizimle yÃ¼rÃ¼meyenler, yarÄ±n bizimle beraber yÃ¼rÃ¼yebilirler. Ã–yle mi? OnlarÄ± da kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Kimseyi dÄ±ÅŸlamadÄ±k, Ã¶tekileÅŸtirmedik, hor, hakir gÃ¶rmedik."

"BÄ°ZÄ°M KENDÄ° DÃœÅžÃœNCESÄ°YLE HAREKET EDEN GENÃ‡LERE Ä°HTÄ°YACIMIZ VAR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bizim iradesini, ÅŸu veya bu kiÅŸiye, ÅŸu veya bu Ã¶rgÃ¼te teslim eden deÄŸil, kendi fikriyle, kendi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle, kendi hareketiyle ve kararÄ±yla hareket eden genÃ§lere ihtiyacÄ±mÄ±z var." dedi.

"EÄžER BÄ°RÄ°LERÄ° BÄ°ZÄ° RAHATSIZ EDÄ°YORSA BÄ°R GECE ANSIZIN GELEBÄ°LÄ°RÄ°Z"

ErdoÄŸan, "EÄŸer birileri bizi rahatsÄ±z ediyorsa bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz. Herkes yerini bilecek, kimse bu millete sÄ±nÄ±rlarÄ±nda yanlÄ±ÅŸ yapmayacak." ÅŸeklinde konuÅŸtu.