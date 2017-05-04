20:14, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Bulgaristan'da yeni hÃ¼kÃ¼met gÃ¶reve baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan'da martta yapÄ±lan parlamento seÃ§imlerini kazananÂ AvrupalÄ± GeliÅŸimi Ä°Ã§in YurttaÅŸlar (GERB) partisinin lideriÂ Boyko Borisov'un kurduÄŸu yeniÂ hÃ¼kÃ¼met gÃ¶reve baÅŸladÄ±.

Parlamentodaki oylamada Borisov'un 4 baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 18 bakandan oluÅŸan kabinesi, 100'e karÅŸÄ± 133 milletvekilinin desteÄŸiyle gÃ¼venoyu aldÄ±.

Oylamada, GERB ile koalisyon ortaÄŸÄ±, Ä±rkÃ§Ä± ve aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i Vatanseverler BirliÄŸi (OP) yeni hÃ¼kÃ¼mete destek verirken, ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi ve Ã¼yelerinin Ã§oÄŸunluÄŸunu TÃ¼rklerin oluÅŸturduÄŸu Hak ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Hareketi (HÃ–H) milletvekilleri aleyhte oy kullandÄ±.

Parlamentodaki tÃ¶renin ardÄ±ndan Bakanlar Kurulu binasÄ±na geÃ§en Borisov ve yeni kabine Ã¼yeleri, burada geÃ§ici teknokratlar hÃ¼kÃ¼metinin BaÅŸbakanÄ± Prof. Ognyan Gercikov'dan gÃ¶revi devraldÄ±.

BORÄ°SOV, HÃœKÃœMETÄ°NÄ°N AÅžIRI MÄ°LLÄ°YETÃ‡Ä° VE AYRIMCI OLDUÄžU Ä°DDÄ°ALARINI YALANLADI

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ kez BaÅŸbakan olan Borisov, hÃ¼kÃ¼metinin aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i ve ayrÄ±mcÄ± olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± yalanlayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Partimizde milliyetÃ§ilik ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yok, on binlerce MÃ¼slÃ¼man Ã¼yemiz var. Bizim iÃ§in etnik barÄ±ÅŸ ve huzur esastÄ±r. Bu insanlarÄ±n hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri konusunda endiÅŸe etmeleri iÃ§in hiÃ§bir neden yok. Bulgaristan'daki yaÅŸamÄ±n daha iyi olmasÄ±, kargaÅŸadan kaÃ§Ä±nmak iÃ§in elimizden gelen her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±z."

Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Rumen Radev de Borisov'a baÅŸarÄ±lar diledi.

Bulgaristan'da 26 Mart'taki parlamento seÃ§imlerinde GERB partisi zafer kazanmÄ±ÅŸtÄ±.