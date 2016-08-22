20:19, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Ã‡ekya'da Sobotka'nÄ±n istifasÄ± sunulmadan kabul edildi!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡ekya CumhurbaÅŸkanÄ± Milos Zeman,Â BaÅŸbakan Bohuslav Sobotka'nÄ±n henÃ¼z sunmadÄ±ÄŸÄ±Â istifasÄ±nÄ±Â kabul etti.

Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konutu olarak kullanÄ±lan Prag Kalesi'nde bir araya gelen Zeman ve Sobotka, basÄ±na kapalÄ± olarak dÃ¼zenledikleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden Ã¶nce basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Zeman, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± sÄ±rasÄ±nda, BaÅŸbakan Sobotka'nÄ±n henÃ¼z resmen sunmadÄ±ÄŸÄ± istifasÄ±nÄ± kabul ettiÄŸini ifade ederek, yeni bir baÅŸbakan atayana kadar hÃ¼kÃ¼metin gÃ¶revine devam etmesini talep etti.

Milos Zeman'Ä±n bu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla karÅŸÄ±layan Bohuslav Sobotka ise bÃ¶yle bir sahnenin yaÅŸanmasÄ±nÄ±n "gereksiz olduÄŸunu" dile getirdi.