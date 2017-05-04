20:29, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Ã–ÄŸrenciler Musevi ve Kerrubi'nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi





Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'nin seÃ§im mitinginde Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencileri, reformist YeÅŸil Hareketi'nin liderleri Musevi ve Kerrubi'nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'nin seÃ§im mitinginde Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencileri,Â reformistÂ YeÅŸil Hareketi'nin liderleriÂ Mir HÃ¼seyin MuseviÂ veÂ Mehdi Kerrubi'nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. BaÅŸkent Tahran'daki Voleybol Federasyonu Spor Salonuâ€™nda Ruhani YanlÄ±sÄ± ÃœniversiteÂ Ã–ÄŸrenciler PlatformuÂ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen mitinge, salonu dolduran genÃ§lerin Ã¼lkedeki reformist hareketin liderleri eski CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Hatemi, ev hapsinde tutulan Musevi ve Kerrubi lehine attÄ±klarÄ± slogan damgasÄ±nÄ± vurdu. Boyun atkÄ±larÄ± ve kollarÄ±ndaki bilekliklerde YeÅŸil Hareketi'nin aynÄ± renkli objelerini kullanan genÃ§ler, "Bizim mesajÄ±mÄ±z ev hapsinin kalkmasÄ±, Musevi ve Kerrubi'nin Ã¶zgÃ¼r olmasÄ±dÄ±r", "Ya HÃ¼seyin Mir HÃ¼seyin", "Hatemi ve Ruhaniâ€™ye selam", "YaÅŸasÄ±n reform, YaÅŸasÄ±n Hatemi" sloganlarÄ± attÄ±lar. CEVAD ZARÄ°F'Ä°N GÃ–RÃœNTÃœ VE KONUÅžMALARI SALONDAKÄ°LERDEN ALKIÅž ALDI Mitingde hazÄ±r bulunan Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mecid TahtrevanÃ§i, eski CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸimi Rafsancaniâ€™nin oÄŸlu Muhsin HaÅŸimi ve kÄ±zÄ± Fatma HaÅŸimi birer konuÅŸma yaptÄ±. Ruhani'nin icraatlarÄ±nÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± slayt gÃ¶sterisinde, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarifâ€™in gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve konuÅŸmalarÄ± salondakilerden alkÄ±ÅŸ aldÄ±. Ãœlkede cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri 19 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenecek.

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