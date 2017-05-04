DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
01:18, 05 MayÄ±s 2017 Cuma
Amerika
23:23, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
Beyaz Saray'Ä± ziyaret eden hahamdan skandal paylaÅŸÄ±m
Beyaz Saray'Ä± ziyaret eden hahamdan skandal paylaÅŸÄ±m

Washington'un tanÄ±nan hahamlarÄ±ndan Boteach'in, Trump'Ä±n BaÅŸ Stratejisti Bannon ile Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ±n arka planÄ±nda yer alan tahtada yÃ¶netiminin politikalarÄ±nÄ± iÃ§eren bilgiler gÃ¶ze Ã§arptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray'Ä± ziyaret eden birÂ hahamÄ±n,Â Donald Trump'Ä±nÂ BaÅŸ Stratejisti Steve BannonÂ ile Ã§ektirdiÄŸi bir fotoÄŸrafÄ±n arka planÄ±nda yer alan tahtada,Â yÃ¶netiminin politikalarÄ±nÄ±Â iÃ§eren bilgilerin gÃ¶ze Ã§arpmasÄ± tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§tÄ±.

Washington'un tanÄ±nmÄ±ÅŸ hahamlarÄ±ndanÂ Shmuley Boteach, Ä°srail'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k gÃ¼nÃ¼ vesilesiyleÂ Beyaz Saray'Ä± ziyaret ederek, yÃ¶netimden Ã¼st dÃ¼zey birÃ§ok isimle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sÄ±rasÄ±nda Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± sosyal medyada Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸan haham Boteach'Ä±n Bannon ile Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸraf, kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.

TRUMP YÃ–NETÄ°MÄ°NÄ°N POLÄ°TÄ°KALARI TAHTADA

Boteach'Ä±n Beyaz Saray'da Bannon ile Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ±n arka planÄ±nda, Trump yÃ¶netiminin politikalarÄ±nÄ± iÃ§eren, "yapÄ±lacaklar listesi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda bazÄ± maddelerin yazÄ±lÄ± olduÄŸu bir tahta gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

YapÄ±lacaklar listesinde, "Suriyeli mÃ¼lteci programÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±", "TerÃ¶r olaylarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkelerden mÃ¼ltecilerin ABD'ye giriÅŸinin engellenmesi" ve "Ã¼lkede kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerle mÃ¼cadele edecek gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin sayÄ±larÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±" maddelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± dikkati Ã§ekiyor.

FotoÄŸrafa, Twitter kullanÄ±cÄ±larÄ± yoÄŸun tepki gÃ¶sterirken, listelenen politikalarÄ±n, mÃ¼ltecileri hedef aldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±, bunlarÄ±n, "Yahudi Ã¶ÄŸretileriyle Ã¶rtÃ¼ÅŸmediÄŸini" dile getirdi.



Ä°lgili Konular Beyaz Saray ABD trump
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Amerika Haberleri
ABD'den PYD ye yeniden araÃ§ ve asker desteÄŸi
ABD'den PYDâ€™ye yeniden araÃ§ ve asker desteÄŸi

ABD'nin 48 askeri araÃ§ ve 250 askerden oluÅŸan yeni bir destek konvoyu PYD/PKKâ€™nÄ±n kontrolÃ¼ndeki Malikiye'ye ulaÅŸtÄ±
ABD savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan Rus bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±na engelleme
ABD savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan Rus bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±na engelleme

ABD Kuzey Amerika Uzay Savunma KomutanlÄ±ÄŸÄ±, pazartesi gÃ¼nÃ¼ Alaska aÃ§Ä±klarÄ±nda bir ABD savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iki Rus bombardÄ±man uÃ§aÄŸÄ±na engelleme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Stoltenberg'den Suriye'de koordinasyon Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Stoltenberg'den Suriye'de koordinasyon Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ã–zellikle Ã§ok karmaÅŸÄ±k bir askeri alan olan Suriye'nin kuzeyinde tÃ¼m NATO mÃ¼ttefiklerinin faaliyetlerini koordine etmesi gerekir" dedi
Musul'da okula fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nda 81 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Musul'da okula fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nda 81 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Irak'Ä±n Musul kentinin batÄ± yakasÄ±nda bir okula dÃ¼zenlenen fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu okula sÄ±ÄŸÄ±nan 81 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Beyaz Saray'Ä± ziyaret eden hahamdan skandal paylaÅŸÄ±m
Beyaz Saray'Ä± ziyaret eden hahamdan skandal paylaÅŸÄ±m

Washington'un tanÄ±nan hahamlarÄ±ndan Boteach'in, Trump'Ä±n BaÅŸ Stratejisti Bannon ile Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ±n arka planÄ±nda yer alan tahtada yÃ¶netiminin politikalarÄ±nÄ± iÃ§eren bilgiler gÃ¶ze Ã§arptÄ±
Ã–ÄŸrenciler Musevi ve Kerrubi'nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Ã–ÄŸrenciler Musevi ve Kerrubi'nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'nin seÃ§im mitinginde Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencileri, reformist YeÅŸil Hareketi'nin liderleri Musevi ve Kerrubi'nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.
Ã‡ekya'da Sobotka'nÄ±n istifasÄ± sunulmadan kabul edildi
Ã‡ekya'da Sobotka'nÄ±n istifasÄ± sunulmadan kabul edildi!

Ã‡ekya CumhurbaÅŸkanÄ± Zeman, BaÅŸbakan Sobotka'nÄ±n henÃ¼z sunmadÄ±ÄŸÄ± istifasÄ±nÄ± kabul etti
Bulgaristan'da yeni hÃ¼kÃ¼met gÃ¶reve baÅŸladÄ±
Bulgaristan'da yeni hÃ¼kÃ¼met gÃ¶reve baÅŸladÄ±

Bulgaristan'da martta yapÄ±lan parlamento seÃ§imlerini kazanan AvrupalÄ± GeliÅŸimi Ä°Ã§in YurttaÅŸlar partisinin lideri Borisov'un kurduÄŸu yeni hÃ¼kÃ¼met gÃ¶reve baÅŸladÄ±
Suriye'de gÃ¼venlikli bÃ¶lgelerde garantÃ¶r Ã¼lke birlikleri konuÅŸlanacak
Suriye'de gÃ¼venlikli bÃ¶lgelerde garantÃ¶r Ã¼lke birlikleri konuÅŸlanacak

Suriye'de oluÅŸturulmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len gÃ¼venlikli bÃ¶lgelerin idaresini garantÃ¶r Ã¼lke birlikleri saÄŸlayacak
Trump'Ä±n ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaret adresleri belli oldu
Trump'Ä±n ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaret adresleri belli oldu

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Beyaz Saray'daki konuÅŸmasÄ±nda, ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretlerini mayÄ±s ayÄ± sonunda Vatikan, Ä°srail ve Suudi Arabistan'a yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
AkÄ±ncÄ± Sondajlar baÅŸlarsa yeni gerginlikler sÃ¶z konusu olur
AkÄ±ncÄ±: Sondajlar baÅŸlarsa, yeni gerginlikler sÃ¶z konusu olur

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine iliÅŸkin, "Ã‡Ã¶zÃ¼m iÃ§in 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n sonunu hedef olarak gÃ¶stermiÅŸtim, 'Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in 2016 ÅŸansÄ±nÄ± yitirmeyelim' demiÅŸtim. DoÄŸu Akdeniz'de sondajlar baÅŸlarsa, yeni gerginlikler sÃ¶z konusu olacak." dedi
Macron gizli hesap iddialarÄ±na rest Ã§ekti
Macron gizli hesap iddialarÄ±na rest Ã§ekti

Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nda Le Pen'in, Bahamalarda gizli banka hesabÄ± bulunduÄŸunu iddia etmesi Ã¼zerine Macron, savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurarak kendisi hakkÄ±ndaki bu iddianÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Arap BirliÄŸi'nden BM'ye quot Filistinli tutuklulara destek quot Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Arap BirliÄŸi'nden BM'ye "Filistinli tutuklulara destek" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Arap BirliÄŸi, "Filistinlilerin aÃ§lÄ±k grevleri, siyasi ve insani haklarÄ±nÄ± elde etmek iÃ§in meÅŸru bir yoldur" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Yugoslav lider Tito mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±
Yugoslav lider Tito, mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

Ã–lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 37'nci yÄ±lÄ±nda, Tito'nun Belgrad'daki mezarÄ±nÄ± SÄ±rbistan, Bosna Hersek, Makedonya, Slovenya ve HÄ±rvatistan'dan yÃ¼zlerce kiÅŸi ziyaret etti
HÄ±rvatistan'da Meclis BaÅŸkanÄ± istifa etti
HÄ±rvatistan'da Meclis BaÅŸkanÄ± istifa etti

HÄ±rvatistan'da, koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin ortaklarÄ±ndan MOST Hareketi Genel BaÅŸkanÄ± ve Meclis BaÅŸkanÄ± Bozo Petrov istifa etti.
Makedonya Meclisinde yaÅŸananlar etnik Ã§atÄ±ÅŸma deÄŸil'
'Makedonya Meclisinde yaÅŸananlar etnik Ã§atÄ±ÅŸma deÄŸil'

Makedonya Sosyal Demokratlar BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Zaev, mayÄ±s ayÄ±nda hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±nÄ± beklediÄŸini belirterek mecliste yaÅŸananlarÄ±n etnik Ã§atÄ±ÅŸmayla alakasÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti

Haberler

Trump'Ä±n ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaret adresleri belli oldu
Trump'Ä±n ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaret adresleri belli oldu

Trump'Ä±n 'Filistin ile Ä°srail' rÃ¼yasÄ±!
Trump'Ä±n 'Filistin ile Ä°srail' rÃ¼yasÄ±

Trump-Abbas gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden beklentiler dÃ¼ÅŸÃ¼k
Trump-Abbas gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden beklentiler dÃ¼ÅŸÃ¼k

Trump Putin ile Kuzey Kore ve Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Trump Putin ile Kuzey Kore ve Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Trump'tan Duterte'ye davet
Trump'tan Duterte'ye davet

Trump'tan Obama'nÄ±n yasaklarÄ±nÄ± kaldÄ±rmak iÃ§in kararname
Trump'tan Obama'nÄ±n yasaklarÄ±nÄ± kaldÄ±rmak iÃ§in kararname

Trump'Ä±n kabinesi tamamlandÄ±
Trump'Ä±n kabinesi tamamlandÄ±

Trump son kararnamesini 'Ã§iftÃ§ilerle' imzaladÄ±
Trump son kararnamesini 'Ã§iftÃ§ilerle' imzaladÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 