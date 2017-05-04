Beyaz Saray'Ä± ziyaret eden hahamdan skandal paylaÅŸÄ±m

Beyaz Saray'Ä± ziyaret eden birÂ hahamÄ±n,Â Donald Trump'Ä±nÂ BaÅŸ Stratejisti Steve BannonÂ ile Ã§ektirdiÄŸi bir fotoÄŸrafÄ±n arka planÄ±nda yer alan tahtada,Â yÃ¶netiminin politikalarÄ±nÄ±Â iÃ§eren bilgilerin gÃ¶ze Ã§arpmasÄ± tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§tÄ±.
Washington'un tanÄ±nmÄ±ÅŸ hahamlarÄ±ndanÂ Shmuley Boteach, Ä°srail'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k gÃ¼nÃ¼ vesilesiyleÂ Beyaz Saray'Ä± ziyaret ederek, yÃ¶netimden Ã¼st dÃ¼zey birÃ§ok isimle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sÄ±rasÄ±nda Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± sosyal medyada Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸan haham Boteach'Ä±n Bannon ile Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸraf, kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.
Boteach'Ä±n Beyaz Saray'da Bannon ile Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ±n arka planÄ±nda, Trump yÃ¶netiminin politikalarÄ±nÄ± iÃ§eren, "yapÄ±lacaklar listesi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda bazÄ± maddelerin yazÄ±lÄ± olduÄŸu bir tahta gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
YapÄ±lacaklar listesinde, "Suriyeli mÃ¼lteci programÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±", "TerÃ¶r olaylarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkelerden mÃ¼ltecilerin ABD'ye giriÅŸinin engellenmesi" ve "Ã¼lkede kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerle mÃ¼cadele edecek gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin sayÄ±larÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±" maddelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± dikkati Ã§ekiyor.
FotoÄŸrafa, Twitter kullanÄ±cÄ±larÄ± yoÄŸun tepki gÃ¶sterirken, listelenen politikalarÄ±n, mÃ¼ltecileri hedef aldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±, bunlarÄ±n, "Yahudi Ã¶ÄŸretileriyle Ã¶rtÃ¼ÅŸmediÄŸini" dile getirdi.
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Washington'un tanÄ±nan hahamlarÄ±ndan Boteach'in, Trump'Ä±n BaÅŸ Stratejisti Bannon ile Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ±n arka planÄ±nda yer alan tahtada yÃ¶netiminin politikalarÄ±nÄ± iÃ§eren bilgiler gÃ¶ze Ã§arptÄ±
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