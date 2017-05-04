23:27, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Musul'da okula fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nda 81 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Irak'Ä±n Musul kentinin batÄ± yakasÄ±nda bir okula dÃ¼zenlenen fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu okula sÄ±ÄŸÄ±nan 81 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±nÂ MusulÂ kentinin batÄ± yakasÄ±nda bir okula dÃ¼zenlenenÂ fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±Â sonucu 81 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Emniyet kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼nde bulunan 17 Temmuz bÃ¶lgesindeki El-Vela Okulunu hedef alan fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nda okula sÄ±ÄŸÄ±nanlardan 34'Ã¼ erkek, 29'u kadÄ±n, 18'i Ã§ocuk olmak Ã¼zere 81 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. DEAÅž ile silahlÄ± gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle sivil insanlarÄ±n sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± okulun hangi gÃ¼Ã§ tarafÄ±ndan bombalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n henÃ¼z belirlenemediÄŸi belirtildi. Ã–te yandan, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Biriminden YÃ¼zbaÅŸÄ± Ali el-Behadili, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, birime baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerin En-Neccar Mahallesi yakÄ±nlarÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu DEAÅž'Ä±n savaÅŸ idaresinden sorumlu Habib Abdulcebbar'Ä±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

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