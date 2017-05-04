Stoltenberg'den Suriye'de koordinasyon Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

NATOÂ Genel SekreteriÂ Jens StoltenbergÂ ile NorveÃ§ BaÅŸbakanÄ± Erna Solberg, BrÃ¼ksel'deki NATO karargahÄ±nda, ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda NorveÃ§-NATO iliÅŸkilerini deÄŸerlendirdi ve sorularÄ± cevapladÄ±.Â
BrÃ¼ksel'de 25 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ± zirvesinin Ã¶nemine deÄŸinen Stoltenberg, zirvede savunma harcamalarÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸÄ±yla yakalanan ivmenin devamÄ±nÄ± getirmek iÃ§in Ã¼ye Ã¼lkelerin ulusal planlarÄ± hakkÄ±nda kararlar alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Stoltenberg,Â Suriye'de faaliyetleri olan NATO'nun iki bÃ¼yÃ¼k mÃ¼ttefiki ABD ve TÃ¼rkiye'nin sorun yaÅŸama olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"NATO, Irak'ta ve Suriye'de DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele iÃ§in oluÅŸturulan uluslararasÄ± koalisyona destek veriyor. Ancak bir ittifak olarak NATO'nun Suriye'de bir mevcudiyeti yok. NATO'nun sahada olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurursak, NATO mÃ¼ttefiklerinin faaliyetleri hakkÄ±nda yorum yapmaktan kaÃ§Ä±nmam daha doÄŸru olur. Ancak Ã¶zellikle Ã§ok karmaÅŸÄ±k bir askeri alan olan Suriye'nin kuzeyinde tÃ¼m NATO mÃ¼ttefiklerinin faaliyetlerini koordine etmesi gerekir."
ABD'nin 48 askeri araÃ§ ve 250 askerden oluÅŸan yeni bir destek konvoyu PYD/PKKâ€™nÄ±n kontrolÃ¼ndeki Malikiye'ye ulaÅŸtÄ±
ABD Kuzey Amerika Uzay Savunma KomutanlÄ±ÄŸÄ±, pazartesi gÃ¼nÃ¼ Alaska aÃ§Ä±klarÄ±nda bir ABD savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iki Rus bombardÄ±man uÃ§aÄŸÄ±na engelleme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ã–zellikle Ã§ok karmaÅŸÄ±k bir askeri alan olan Suriye'nin kuzeyinde tÃ¼m NATO mÃ¼ttefiklerinin faaliyetlerini koordine etmesi gerekir" dedi
Irak'Ä±n Musul kentinin batÄ± yakasÄ±nda bir okula dÃ¼zenlenen fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu okula sÄ±ÄŸÄ±nan 81 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Washington'un tanÄ±nan hahamlarÄ±ndan Boteach'in, Trump'Ä±n BaÅŸ Stratejisti Bannon ile Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ±n arka planÄ±nda yer alan tahtada yÃ¶netiminin politikalarÄ±nÄ± iÃ§eren bilgiler gÃ¶ze Ã§arptÄ±
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'nin seÃ§im mitinginde Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencileri, reformist YeÅŸil Hareketi'nin liderleri Musevi ve Kerrubi'nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.
Ã‡ekya CumhurbaÅŸkanÄ± Zeman, BaÅŸbakan Sobotka'nÄ±n henÃ¼z sunmadÄ±ÄŸÄ± istifasÄ±nÄ± kabul etti
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Suriye'de oluÅŸturulmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len gÃ¼venlikli bÃ¶lgelerin idaresini garantÃ¶r Ã¼lke birlikleri saÄŸlayacak
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Beyaz Saray'daki konuÅŸmasÄ±nda, ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretlerini mayÄ±s ayÄ± sonunda Vatikan, Ä°srail ve Suudi Arabistan'a yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine iliÅŸkin, "Ã‡Ã¶zÃ¼m iÃ§in 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n sonunu hedef olarak gÃ¶stermiÅŸtim, 'Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in 2016 ÅŸansÄ±nÄ± yitirmeyelim' demiÅŸtim. DoÄŸu Akdeniz'de sondajlar baÅŸlarsa, yeni gerginlikler sÃ¶z konusu olacak." dedi
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Arap BirliÄŸi, "Filistinlilerin aÃ§lÄ±k grevleri, siyasi ve insani haklarÄ±nÄ± elde etmek iÃ§in meÅŸru bir yoldur" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ã–lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 37'nci yÄ±lÄ±nda, Tito'nun Belgrad'daki mezarÄ±nÄ± SÄ±rbistan, Bosna Hersek, Makedonya, Slovenya ve HÄ±rvatistan'dan yÃ¼zlerce kiÅŸi ziyaret etti
HÄ±rvatistan'da, koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin ortaklarÄ±ndan MOST Hareketi Genel BaÅŸkanÄ± ve Meclis BaÅŸkanÄ± Bozo Petrov istifa etti.
Makedonya Sosyal Demokratlar BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Zaev, mayÄ±s ayÄ±nda hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±nÄ± beklediÄŸini belirterek mecliste yaÅŸananlarÄ±n etnik Ã§atÄ±ÅŸmayla alakasÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti