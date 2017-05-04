23:40, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Stoltenberg'den Suriye'de koordinasyon Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

NATOÂ Genel SekreteriÂ Jens StoltenbergÂ ile NorveÃ§ BaÅŸbakanÄ± Erna Solberg, BrÃ¼ksel'deki NATO karargahÄ±nda, ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda NorveÃ§-NATO iliÅŸkilerini deÄŸerlendirdi ve sorularÄ± cevapladÄ±.Â

BrÃ¼ksel'de 25 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ± zirvesinin Ã¶nemine deÄŸinen Stoltenberg, zirvede savunma harcamalarÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸÄ±yla yakalanan ivmenin devamÄ±nÄ± getirmek iÃ§in Ã¼ye Ã¼lkelerin ulusal planlarÄ± hakkÄ±nda kararlar alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Stoltenberg,Â Suriye'de faaliyetleri olan NATO'nun iki bÃ¼yÃ¼k mÃ¼ttefiki ABD ve TÃ¼rkiye'nin sorun yaÅŸama olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"NATO, Irak'ta ve Suriye'de DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele iÃ§in oluÅŸturulan uluslararasÄ± koalisyona destek veriyor. Ancak bir ittifak olarak NATO'nun Suriye'de bir mevcudiyeti yok. NATO'nun sahada olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurursak, NATO mÃ¼ttefiklerinin faaliyetleri hakkÄ±nda yorum yapmaktan kaÃ§Ä±nmam daha doÄŸru olur. Ancak Ã¶zellikle Ã§ok karmaÅŸÄ±k bir askeri alan olan Suriye'nin kuzeyinde tÃ¼m NATO mÃ¼ttefiklerinin faaliyetlerini koordine etmesi gerekir."