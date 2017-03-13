Kocaeli ve UÅŸak'taki FETÃ– operasyonunda 18 tutuklama

Kocaeli'de FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 8 kiÅŸiden 7'si tutuklandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Kocaeli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullananlarÄ±n da bulunduÄŸu eskiÂ TÃœBÄ°TAKÂ Ã§alÄ±ÅŸanÄ± E.Ã–, T.K, M.F.K, S.A, E.K, M.D, Ã–.K. ve B.S.E'nin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼pheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
SavcÄ±lÄ±k sorgulamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan nÃ¶betÃ§i mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lan zanlÄ±lardan T.K, M.F.K, S.A, E.K, M.D, Ã–.K, B.S.E. tutuklandÄ±, E.Ã–. ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla salÄ±verildi.
UÅŸak'ta FETÃ–/PDY yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra adliyeye sevk edilen 11 kiÅŸi tutuklandÄ±.
UÅŸak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda geÃ§tiÄŸimiz hafta Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÂ mahrem yapÄ±sÄ±na yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan BehÃ§et O, Halil K, Ä°brahim Ã‡, Mehmet A, Ã–mer E, Åžahlan Galip K, Abdulmuttalip D, Zeki B, Yavuz K, Necmettin Ã‡. ve Kadir Ãœ'nÃ¼n emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
Adliyeye sevk edilen zanlÄ±lar, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m" suÃ§larÄ±ndan tutuklandÄ±.
TamamÄ± meslekten ihraÃ§ edilen Ã¶ÄŸretmenlerden oluÅŸan 11 zanlÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kriptolu mesajlaÅŸma uygulamasÄ± 'ByLock'u kullandÄ±klarÄ± iddia edildi.
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle gemi geÃ§iÅŸleri geÃ§ici olarak durduruldu
Kocaeli'de FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 8 kiÅŸiden 7'si tutuklanÄ±rken, UÅŸak'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra adliyeye sevk edilen 11 kiÅŸi tutuklandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Benim adÄ±ma, sevgili genÃ§ler CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ konuÅŸur. BaÅŸka kimse benim adÄ±ma sÃ¶z sahibi deÄŸildir, konuÅŸamaz. Kim konuÅŸuyorsa, onlar fitne Ã¼retiyor." dedi.
Sakarya yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda resen yakalama kararÄ± bulunan FETÃ– elebaÅŸÄ±sÄ± GÃ¼len'in yeÄŸeni Åžamil GÃ¼len, Kocaeli'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ankara, Ä°stanbul, BartÄ±n, Ã‡ankÄ±rÄ±, Kastamonu, KÄ±rÄ±kkale ve Zonguldak'Ä±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde 7 MayÄ±s'ta elektrik kesintisi yapÄ±lacak
DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde sÃ¶zde "Ã¶z yÃ¶netim" ilan ettikleri gerekÃ§esiyle eski Sur Belediye BaÅŸkanÄ± Narin'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 sanÄ±k, 11 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan iÅŸ adamÄ± Ã–mer Faruk KavurmacÄ±'nÄ±n, "hastalÄ±klarÄ±nÄ±n ileride telafisi mÃ¼mkÃ¼n olmayan durumlara sebebiyet verebileceÄŸi" gerekÃ§esiyle tahliye edildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisinde il ve ilÃ§e kongrelerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 10. OlaÄŸan Kurultay dÃ¼zenlenecek
Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, sinema filmi "Star Wars"un hayranlarÄ± tarafÄ±ndan her yÄ±l 4 MayÄ±s'ta kutlanan "DÃ¼nya Star Wars GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla fotoÄŸraflÄ± mesaj yayÄ±mladÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Yunanistan'Ä±n darbeci askerlerin iade talebini tekrar reddetmesine dair, "Bu karar, darbecilere kucak aÃ§an Yunanistan ile ikili iliÅŸkilerimizi etkileyecektir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Mersin'de otizmli ve down sendromlulara Ã¶zel tenis kursu aÃ§Ä±ldÄ±
Adana ValiliÄŸi, kentin bazÄ± noktalarÄ±nda gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, toplantÄ±, imza standÄ± aÃ§ma ve Ã§adÄ±r kurma gibi faaliyetleri ay sonuna kadar yasakladÄ±
Eski Merzifon 5. Ana Jet Ãœs KomutanÄ± TuÄŸgeneral Cengiz Karacabey, TekirdaÄŸ'da yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Astana'da gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
Benzinin litresinde bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren 7, motorinin litresinde ise 10 kuruÅŸluk indirime gidildi
KarabÃ¼k Belediyesi ve Halk EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce aÃ§Ä±lan kursa katÄ±lan 67 yaÅŸÄ±ndaki Elmas GÃ¼ndÃ¼z, 3 ayda okuma-yazma Ã¶ÄŸrenerek, sertifikasÄ±nÄ± aldÄ±