23:45, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Kocaeli ve UÅŸak'taki FETÃ– operasyonunda 18 tutuklama



Foto: ArÅŸiv

Kocaeli'de FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 8 kiÅŸiden 7'si tutuklanÄ±rken, UÅŸak'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra adliyeye sevk edilen 11 kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kocaeli'de FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 8 kiÅŸiden 7'si tutuklandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Kocaeli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullananlarÄ±n da bulunduÄŸu eskiÂ TÃœBÄ°TAKÂ Ã§alÄ±ÅŸanÄ± E.Ã–, T.K, M.F.K, S.A, E.K, M.D, Ã–.K. ve B.S.E'nin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼pheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. SavcÄ±lÄ±k sorgulamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan nÃ¶betÃ§i mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lan zanlÄ±lardan T.K, M.F.K, S.A, E.K, M.D, Ã–.K, B.S.E. tutuklandÄ±, E.Ã–. ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla salÄ±verildi. UÅžAK'TAKÄ° FETÃ– OPERASYONUNDA 11 TUTUKLAMA UÅŸak'ta FETÃ–/PDY yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra adliyeye sevk edilen 11 kiÅŸi tutuklandÄ±. UÅŸak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda geÃ§tiÄŸimiz hafta Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÂ mahrem yapÄ±sÄ±na yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan BehÃ§et O, Halil K, Ä°brahim Ã‡, Mehmet A, Ã–mer E, Åžahlan Galip K, Abdulmuttalip D, Zeki B, Yavuz K, Necmettin Ã‡. ve Kadir Ãœ'nÃ¼n emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. Adliyeye sevk edilen zanlÄ±lar, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m" suÃ§larÄ±ndan tutuklandÄ±. TamamÄ± meslekten ihraÃ§ edilen Ã¶ÄŸretmenlerden oluÅŸan 11 zanlÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kriptolu mesajlaÅŸma uygulamasÄ± 'ByLock'u kullandÄ±klarÄ± iddia edildi.

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