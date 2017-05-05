23:57, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

ABD savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan Rus bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±na engelleme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Kuzey Amerika Uzay Savunma KomutanlÄ±ÄŸÄ±Â (NORAD), pazartesi gÃ¼nÃ¼Â AlaskaÂ aÃ§Ä±klarÄ±nda birÂ Amerikan F-22 RaptorÂ savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n,Â TU-95 model iki Rus bombardÄ±manÂ uÃ§aÄŸÄ±na engelleme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

NORAD'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, SÃ¶zcÃ¼ John Cornelio, Rus bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±na iki jetin de eskortluk ettiÄŸini ve uÃ§aklarÄ±n uluslararasÄ± sularda olmasÄ±na raÄŸmen Alaska'nÄ±n Point Hope kÄ±yÄ±sÄ±na 80 kilometre kadar yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

RUS UÃ‡AKLARININ ALASKA SINIRINA YAKLAÅžINCA ENGELLENDÄ°

Rus uÃ§aklarÄ±nÄ±n Alaska kÄ±yÄ±sÄ±na yaklaÅŸmasÄ± Ã¼zerine F-22 Raptor savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± tarafÄ±ndan engellendikleri ifade edilen aÃ§Ä±klamada, 2015'ten bu yana ilk kez Rus bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±na baÅŸka Rus jetlerinin eÅŸlik ettiÄŸi belirtildi.

Daha sonra Rus A-50 tipi Mainstay gÃ¶zetleme uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n da aynÄ± bÃ¶lgede seyrettiÄŸi ancak uluslararasÄ± sularda seyrini sÃ¼rdÃ¼ren uÃ§aÄŸa herhangi bir engelleme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

NORAD SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Cornelio, bu tÃ¼r adÄ±mlarÄ± beklediklerini, bunlarÄ±n Ã§ok sÃ¼rpriz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uÃ§aklarÄ±n da zaman zaman Rusya ve Ã‡in sÄ±nÄ±rÄ±na yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.