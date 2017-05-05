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01:18, 05 MayÄ±s 2017 Cuma
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00:29, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

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Ä°stanbul BoÄŸazÄ± gemi geÃ§iÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±
Ä°stanbul BoÄŸazÄ± gemi geÃ§iÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle gemi geÃ§iÅŸleri geÃ§ici olarak durduruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle gemiÂ geÃ§iÅŸleri geÃ§ici olarak durduruldu.

Ä°stanbul Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle saat 22.30'dan itibaren gemi geÃ§iÅŸlerinin Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, Yerel Deniz Trafik Rehberi'nde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sadece genel anonslar yapÄ±labildiÄŸi kaydedildi.



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