00:29, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

Ä°stanbul BoÄŸazÄ± gemi geÃ§iÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±





Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle gemi geÃ§iÅŸleri geÃ§ici olarak durduruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle gemiÂ geÃ§iÅŸleri geÃ§ici olarak durduruldu. Ä°stanbul Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle saat 22.30'dan itibaren gemi geÃ§iÅŸlerinin Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, Yerel Deniz Trafik Rehberi'nde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sadece genel anonslar yapÄ±labildiÄŸi kaydedildi.

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