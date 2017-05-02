GÃ¼ncelleme: 01:20, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

ABD'den 'Astana' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â ABD'nin Kazakistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Astana'daÂ Suriye konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin doÄŸrudan parÃ§asÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, fakat Suriye'deÂ ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± azaltacak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± desteklediklerini bildirdi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeni sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n Suriye'de ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± adÄ±na birÂ mutabakata vardÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekildi.

ABD'yi Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde GeÃ§ici Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak gÃ¶rev yapan Stuart Jones'un temsil ettiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Biz gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin doÄŸrudan katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± olmadÄ±k ve halen de deÄŸiliz." ifadesine yer verildi.

"ESED REJÄ°MÄ°NE VERÄ°DÄ°ÄžÄ° SORGUSUZ DESTEK SURÄ°YE HALKI Ä°Ã‡Ä°N PERÄ°ÅžAN BÄ°R DURUMA DÃ–NÃœÅžTÃœ"

AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"ABD, insani yardÄ±mlarÄ±n gerekli yerlere ulaÅŸmasÄ±, DEAÅž ve diÄŸer terÃ¶r gruplarÄ±nÄ±n yenilgiye uÄŸratÄ±lmasÄ±, siyasi geÃ§iÅŸ iÃ§in uygun ortamÄ±n yaratÄ±lmasÄ± ve samimi bir ÅŸekilde Suriye'de ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± azaltmayÄ± hedefleyen bÃ¼tÃ¼n Ã§abalarÄ± desteklemektedir. TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n bu mutabakatÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesi ve sahadaki zor ÅŸartlara raÄŸmen Suriyeli muhaliflerin bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde yer almasÄ± iÃ§in gÃ¶sterdikleri Ã§abadan dolayÄ± memnuniyet duyoruz."

AÃ§Ä±klamada, ABD'nin Astana mutabakatÄ± hakkÄ±nda kaygÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸuna vurgu yapÄ±larak, "Buna Ä°ran'Ä±n garantÃ¶r olarak adlandÄ±rÄ±lmasÄ± da dahil. Ä°e Ä°ran'Ä±n Esed rejimine verdiÄŸi sorgusuz destek, Suriye halkÄ± iÃ§in periÅŸan bir duruma dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼." ifadesine yer verildi.

Daha Ã¶nceki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, bu sebepten dolayÄ± daha dikkatli olduklarÄ±nÄ± kaydederek aÃ§Ä±klamasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Rejimin daha Ã¶nce hiÃ§ yapmadÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸey olan sivil halka yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± tamamen sona erdirmesini umut ediyoruz. TÃ¼rkiye'nin garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde muhaliflerin de verdikleri sÃ¶zleri yerine getirmeleri gerekiyor ve Suriye halkÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼met kurabilmek adÄ±na Ã§abalarÄ±nÄ± Ã§alan Hayâ€™at Tahrir el-Åžam dahil olmak Ã¼zere terÃ¶r listesindeki gruplardan uzak durmalarÄ± gerekiyor."