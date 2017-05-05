'Balkanlardaki mÃ¼lteci Ã§ocuklar belirsizliÄŸin penÃ§esinde'

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF), halen Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan ve diÄŸer BatÄ±Â BalkanÂ Ã¼lkelerinde aileleriyle sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklarÄ±n psikolojik sorun tehdidi altÄ±nda olduÄŸunu duyurdu.
UNICEF'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada sÃ¶z konusu Ã¼lkelerde halen 24 bin 600'Ã¼ Ã§ocuk 75 bin civarÄ±ndaÂ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±Â bulunduÄŸu ve bu kiÅŸilerin iÅŸlemlerinin Ã§ok yavaÅŸ yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
Bu ailelerin ve Ã§ocuklarÄ±n Avrupa'ya devam edip edemeyecekleri, ailenin geri kalanÄ± ile buluÅŸup buluÅŸamayacaklarÄ± ve prosedÃ¼rlerin ne zaman tamamlanacaÄŸÄ± konusundaki belirsizliklerin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± "arafta bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±" vurgulanan aÃ§Ä±klamada, bunun Ã§ocuklar Ã¼zerinde olumsuz etkileri olacaÄŸÄ±na iÅŸaret edildi.
AÃ§Ä±klamada belirsizliÄŸin ve bazÄ± aile Ã¼yelerinden ayrÄ± olmanÄ±n Ã§ocuklarda ciddi duygusal stres ve endiÅŸe bozukluÄŸuna neden olabileceÄŸi ve bunun tedavisinin uzun sÃ¼receÄŸi uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
FarklÄ± Ã¼lkelerdeki aile Ã¼yelerinin birleÅŸtirilmesinin de uzun zaman aldÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, bu sÃ¼recin 10 ay ile 2 yÄ±l arasÄ±nda sÃ¼rebildiÄŸi kaydedildi.
UNICEF, Ã§ocuklarÄ±n bu sÃ¼reÃ§ten en az zararla Ã§Ä±kmalarÄ± iÃ§in anne baba ile Ã§ocuklarÄ±n birlikte olmalarÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak bÃ¶lge Ã¼lkelerine aile birleÅŸimlerindeki prosedÃ¼rleri hÄ±zlandÄ±rmalarÄ± ve sÃ¼reci kolaylaÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± istedi.
OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika'dakiler baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§atÄ±ÅŸmalar ve ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle Ã¼lkelerini terk eden yÃ¼z binlerce sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± DoÄŸu Akdeniz ve Balkan Ã¼lkeleri Ã¼zerinden Avrupa'ya ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
UNICEF, halen Balkan Ã¼lkelerinde sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalan 24 bin 600 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuÄŸun belirsizlik nedeniyle psikolojik sorun riski altÄ±nda olduÄŸunu bildirdi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin Astana'da Suriye konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin doÄŸrudan parÃ§asÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, fakat Suriye'de ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± azaltacak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± desteklediklerini bildirdi
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