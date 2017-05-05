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DÃ¼nyanÄ±n en eski Ã¼niversitesi 'Karaviyyin Ãœniversitesi' | FOTO
DÃ¼nyanÄ±n en eski Ã¼niversitesi 'Karaviyyin Ãœniversitesi' | FOTO

DÃ¼nyanÄ±n kesintisiz eÄŸitim veren en eski Ã¼niversitesi olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan Karaviyyin Ãœniversitesi bin yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir Fasâ€™ta eÄŸitim hayatÄ±na devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nyanÄ±n kesintisiz eÄŸitim verenÂ en eski Ã¼niversitesiÂ olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yanÂ Karaviyyin Ãœniversitesi bin yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redirÂ Fasâ€™ta eÄŸitim hayatÄ±na devam ediyor.

Tunuslu ilim aÅŸÄ±ÄŸÄ±Â Fatima el-FihriÂ tarafÄ±ndan 859 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±rÄ±lan Ã¼niversite Fasâ€™Ä±n eski baÅŸkentlerinden Fesâ€™in ilk yerleÅŸim merkezi olan "Medine"de yer alÄ±yor.

Fatimi HÃ¼kÃ¼mdarlÄ±ÄŸÄ± zamanÄ±nda, Ä°drisilerin yÃ¶netimde bulunan Tunusâ€™un Kayrevan kentinden Fesâ€™e gÃ¶Ã§ eden Fakih Ebu Abdullah Muhammed Bin Abdullah el-Fihri'nin kÄ±zÄ± olan Fatima el-Fihri, ailesiyle birlikte Fes'li ailelerin yoÄŸunlukta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Karaviyyin mahallesine yerleÅŸti.

Mahallede bulunan Åžurefa Caminin cemaate yeterli gelmemesi Ã¼zerine, bulunduklarÄ± mahallede vakit namazlarÄ±nÄ±n kÄ±lÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir cami olarak inÅŸa edilen Karaviyyin Camisi, zaman iÃ§erisinde bÃ¶lgenin ilim merkezi haline gelmesiyle Karaviyyin Ãœniversitesi Ä°slami ilimler ve fen ilimleri alanÄ±nda eÄŸitim vermeye baÅŸladÄ±.

BÄ°N YILI AÅžKIN BÄ°R SÃœREDÄ°R DEVAM EDEN EÄžÄ°TÄ°M SÄ°STEMÄ°

UNESCOâ€™nun DÃ¼nya MiraslarÄ± Listesinde dÃ¼nyanÄ±n en eski Ã¼niversitesi olarak yer alan Karaviyyin Ãœniversitesinde eÄŸitim sistemi ve usulÃ¼ bin yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼redir zaman zaman deÄŸiÅŸikliÄŸe uÄŸrasa da kesintisiz devam ediyor.

EÄŸitimin eski usulde devam ettiÄŸi Ã¼niversitede dersler, caminin bir kÃ¶ÅŸesinde aralarÄ±nda kÄ±z Ã¶ÄŸrencilerin de olduÄŸu yaklaÅŸÄ±k yirmi kiÅŸilik sÄ±nÄ±flardan oluÅŸan ders halkalarÄ± ÅŸeklinde yapÄ±lÄ±yor. YÃ¼ksekÃ§e bir kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±kan hoca ders halkasÄ±na katÄ±lan Ã¶ÄŸrencilere baÅŸta Ä°slami ilimler olmak Ã¼zere birÃ§ok alanda ders veriyor.

"Sahih-i MÃ¼slim" kitabÄ±ndan hadis dersi veren Ã¼niversitenin hadis hocasÄ±Â Omer el-Drisi, ders usulÃ¼ne iliÅŸkin AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Hadis dersini altÄ± bÃ¶lÃ¼me ayÄ±rarak yapÄ±yoruz. Ä°lk olarak hadisin okunmasÄ± ve ezberlenmesi, hadislere iliÅŸkin diÄŸer rivayetlerin incelenmesi, hadisin sÄ±hhatine iliÅŸkin rivayetler, hadiste geÃ§en bazÄ± deÄŸiÅŸik terimlerin incelenmesi, hadisten Ã§Ä±karÄ±lan fÄ±khi hÃ¼kÃ¼mler ve hadisten alÄ±nacak dersler Ã¶ÄŸrenciye aktarÄ±ldÄ±ktan sonra, hadislerin tekrarlanmasÄ±yla bilgiyi iyice pekiÅŸtirerek ilerliyoruz. Son olarak hadisleri tekrar etmemizin sebebi, Ã¶ÄŸrencinin ne anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol etmek. Hedefimiz, eÄŸer yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ bir konu varsa bu aÅŸamada dÃ¼zeltilmesini saÄŸlamaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

ÃœNÄ°VERSÄ°TEYE GÄ°RMENÄ°N Ä°LK ÅžARTI "KURâ€™AN-I KERÄ°M HAFIZI OLMAK"

AA muhabirine konuÅŸan Karaviyyin Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencilerinden Eyyup El-Ä°yaÅŸi, Ã¼niversiteye kayÄ±t olabilmek iÃ§in mutlaka Kurâ€™an-Ä± Kerim hafÄ±zÄ± olmak gerektiÄŸini ayrÄ±ca Arap Dili ve Ä°slami ilimleri iÃ§eren bir takÄ±m eski â€˜metinlereâ€™ vakÄ±f olmak gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Karaviyyin Ãœniversitesinde okumanÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir prestij olduÄŸunu belirten Ä°yaÅŸ, "BaÅŸka Ã¼niversitelerde okumaya hak kazandÄ±m, fakat benim hedefim Karaviyyin Ãœniversitesinde okumaktÄ±. Bu yÃ¼zden Kurâ€™an-Ä± Kerim ve diÄŸer eski metinleri ezberleyerek giriÅŸ imtihanÄ±na hazÄ±rlandÄ±m. Karaviyyin Ãœniversitesinin Ã¶zelliÄŸi geleneksel eÄŸitim sistemi ile modern eÄŸitim sistemini aynÄ± anda kullanmasÄ±. Bu ÅŸekilde eÄŸitimimizi daha saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde devam ettirdiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." diye konuÅŸtu.

DÃœNYANIN EN ESKÄ° ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°

Guines Rekorlar KitabÄ±nda,Â dÃ¼nyanÄ±n en eski Ã¼niversitesiÂ olarak Karaviyyin Ãœniversitesinin kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Merdi, "Karaviyyin Ãœniversitesi en eski Ã¼niversite olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra birÃ§ok ilki de iÃ§inde barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Ä°lk ilmi alan ÅŸubeleri ve ilk ilmi uzman kÃ¼rsÃ¼sÃ¼ bu Ã¼niversitede kuruldu. Ä°slami ilimlerin yanÄ± sÄ±ra tÄ±p, astronomi, mantÄ±k, felsefe ve matematik gibi kÃ¶klÃ¼ bilimlerin de okunduÄŸu Ã¼niversite, yÃ¼zyÄ±llarca ilmin merkezi olarak hizmet vermeye devam etti. Bir cami olarak hizmete aÃ§Ä±lan Ã¼niversite zamanla en Ã¶nemli eÄŸitim kurumlarÄ± arasÄ±nda yer alarak eÄŸitim kalitesini ispat etti." dedi.

Karaviyyin Ãœniversitesinin kurulduÄŸu yÄ±llarda bilimin merkezinin EndÃ¼lÃ¼s olduÄŸuna iÅŸaret eden Merdi, Karaviyyin Ãœniversitesinin zaman iÃ§erisinde ilmi alanda tecrÃ¼be kazanmasÄ± Ã¼zerine EndÃ¼lÃ¼s alimlerinin uÄŸrak mekanlarÄ±ndan biri haline geldiÄŸini kaydetti.

KARAVÄ°YYÄ°N ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°NÄ°N Ã–NEMLÄ° MEZUNLARI

Fas mimarisinin "mÃ¼cevheri" olarak nitelendirilen Karaviyyin Ãœniversitesi, Ã¶ÄŸretmen veya Ã¶ÄŸrenci olarak birÃ§ok meÅŸhur ÅŸahsiyete ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸ. Ãœniversitenin kurucusu Fatima el-Fihriâ€™nin yanÄ± sÄ±ra felsefecilerden Ä°bn Haldun, Ä°bn RÃ¼ÅŸd ve Ä°bn Bace, tÄ±p alimlerinden Ä°bn Meymun, coÄŸrafyacÄ± EÅŸ-Åžerif el-Ä°drisi, mutasavvÄ±flardan Ä°bn Hazm ve AbdÃ¼sselam Bin MeÅŸiÅŸ gibi birÃ§ok alimin Karaviyyin Ãœniversitesinde okuduÄŸu biliniyor.



Ä°lgili Konular Karaviyyin Ãœniversitesi Fas
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